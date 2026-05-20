Sky'ın haberine göre, Julian Nagelsmann, Borussia Dortmund'dan Maximilian Beier'i de ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna dahil edecek. Bu, en azından küçük bir sürpriz olarak değerlendirilebilir, zira Beier son dönemde DFB milli takımında pek de önemli bir rol oynamamıştı.
Son zamanlarda hiç rol almamıştı: Julian Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunda bir sonraki sürprizi hazırlıyor gibi görünüyor
Bu forvet için, 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu, Alman milli takımıyla katıldığı ikinci büyük turnuva olacak. Haziran 2024'teki ilk maçından bu yana yedi uluslararası maça çıktı ve hala ilk golünü bekliyor. En son Ekim ayında Kuzey İrlanda ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında forma giydi. Ardından Nagelsmann, hem eleme turunun son maçlarında hem de İsviçre ile oynanan hazırlık maçlarında onu kadroya almadı.
Beier ise son zamanlarda Dünya Kupası'na katılma şansının yüksek olduğunu düşünüyordu: "Performansım sayesinde iyimser olabileceğimi umuyorum. Geçtiğimiz haftalarda çok fazla oynadım, çoğu zaman da iyi oynadım. Çok sayıda gol ve asist yaptım ve Perşembe günü kadroda yer alabilmek için elimden geleni yaptım."
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon BVB'de kadroya seçilmek için oldukça ikna edici bir performans sergiledi. Sadece forvetleri saymazsak, Beier 20 puanla Almanya'nın en skorer oyuncusu oldu (on gol, on asist).
Beier'in adaylığı nedeniyle: Artık bir BVB oyuncusu Dünya Kupası'nı kaçıracak mı?
Ancak Beier'in kadroya seçilmesi, Dortmund'daki takım arkadaşı Karim Adeyemi için kötü haber anlamına gelebilir. Nagelsmann, Mart ayında şunu açıkça belirtmişti: "Maxi Beier, Karim Adeyemi, Kevin Schade – bu üçlü konusunda son derece açık davrandım: Şu anki duruma göre, bu kontratak forvetlerinden birini, en fazla ikisini kadroya alacağız."
Bu üçlü, benzer profillere sahip oyuncular. 38 yaşındaki teknik direktör o zamanlar, "Üçünden biri, belki ikisi, sonunda kadroda yer alacak. Ama hepsinin şansı eşit" demişti.
Beier, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar sürecek bu büyük turnuvada BVB'den takım arkadaşları olmadan kalmayacak. Nico Schlotterbeck ve Waldemar Anton ile birlikte iki Dortmundlu oyuncu daha kadroda yer alacak. Kadronun nihai açıklaması Perşembe günü saat 13:00'te yapılacak.
Maximilian Beier: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Oyunlar 44 Gol 10 Asist 10