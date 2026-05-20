Son zamanlarda hiç rol almamıştı: Julian Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunda bir sonraki sürprizi hazırlıyor gibi görünüyor

Bu forvet için, 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu, Alman milli takımıyla katıldığı ikinci büyük turnuva olacak. Haziran 2024'teki ilk maçından bu yana yedi uluslararası maça çıktı ve hala ilk golünü bekliyor. En son Ekim ayında Kuzey İrlanda ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında forma giydi. Ardından Nagelsmann, hem eleme turunun son maçlarında hem de İsviçre ile oynanan hazırlık maçlarında onu kadroya almadı.

Beier ise son zamanlarda Dünya Kupası'na katılma şansının yüksek olduğunu düşünüyordu: "Performansım sayesinde iyimser olabileceğimi umuyorum. Geçtiğimiz haftalarda çok fazla oynadım, çoğu zaman da iyi oynadım. Çok sayıda gol ve asist yaptım ve Perşembe günü kadroda yer alabilmek için elimden geleni yaptım."

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon BVB'de kadroya seçilmek için oldukça ikna edici bir performans sergiledi. Sadece forvetleri saymazsak, Beier 20 puanla Almanya'nın en skorer oyuncusu oldu (on gol, on asist).