Böylece Olise, 2004/05 sezonundan bu yana bir Bundesliga sezonunda en az 15 gol ve 15 asist kaydeden ikinci oyuncu oldu. Bundan önce bunu başaran tek isim, 2019/20 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla 17 gol ve 17 asist kaydeden Jadon Sancho'ydu.

Olise, 15 gol barajını 33. haftada aşarken, 15 asist barajına çok daha önce ulaşmıştı. Şu anda Bundesliga'da inanılmaz bir şekilde 21 asistle oynuyor. Tüm turnuvalar dikkate alındığında rakamları daha da etkileyici: 50 resmi maçta 22 gol ve 30 asist.