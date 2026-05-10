Fransız oyuncu, 56. dakikada sol ayağıyla topu üst direğin üzerinden ağlara göndererek, Cumartesi günü FC Bayern Münih'e küme düşme tehlikesi yaşayan rakibi karşısında 1-0'lık galibiyeti garantiledi. Bu gol, Olise için bu sezon oynadığı 31. Bundesliga maçında attığı 15. gol oldu.
Çeviri:
Bunu daha önce sadece BVB'den Jadon Sancho başarmıştı: FC Bayern'den Michael Olise, Bundesliga'da özel bir kilometre taşına ulaştı
Böylece Olise, 2004/05 sezonundan bu yana bir Bundesliga sezonunda en az 15 gol ve 15 asist kaydeden ikinci oyuncu oldu. Bundan önce bunu başaran tek isim, 2019/20 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla 17 gol ve 17 asist kaydeden Jadon Sancho'ydu.
Olise, 15 gol barajını 33. haftada aşarken, 15 asist barajına çok daha önce ulaşmıştı. Şu anda Bundesliga'da inanılmaz bir şekilde 21 asistle oynuyor. Tüm turnuvalar dikkate alındığında rakamları daha da etkileyici: 50 resmi maçta 22 gol ve 30 asist.
- AFP
Michael Olise, 2024 yılında Premier Lig'den transfer oldu
Olise'nin golleri ve asistleri, uyumlu hücum partnerleri Harry Kane ve Luis Diaz'ın performanslarıyla birlikte, FC Bayern'in 2025/26 sezonundaki başarısının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Münih ekibi, Bundesliga şampiyonluğunu haftalar önce garantilemiş durumda; ayrıca rekor şampiyon, DFB Kupası finalinde VfB Stuttgart ile karşılaşacak. Buna karşılık, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern, bu hafta yarı finalde Paris Saint-Germain'e (5-6) yenildi.
Olise, 2024 yazında 53 milyon euroya Crystal Palace'tan Isar'a transfer olmuş ve hemen etkisini göstermişti. Daha ilk sezonunda taraftarlar tarafından FC Bayern'in sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Münih'teki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.
Michael Olise: 2025/26 Bundesliga Sezonu İstatistikleri
Oyunlar 31 Gol 15 Asist 21