"Daha önce Tuchel'i kadroya katardı": Bayern'in patronu Uli Hoeneß, Vincent Kompany konusunda Max Eberl'e karşı çıkıyor

Hoeneß şöyle açıkladı: "Sonra Karl-Heinz'ın Pep Guardiola'ya danışmak gibi muhteşem bir fikri oldu." Ancak Max Eberl, Nisan ayı sonunda ZDF'nin Aktuelles Sportstudio programında teknik direktör arayışıyla ilgili hikayeyi biraz farklı anlattı. Buna göre, eski Bayern teknik direktörü Pep Guardiola'ya, eski oyuncusu Vincent Kompany hakkındaki görüşünü almak için kendisinin öneride bulunduğunu söyledi: "Kararımızdan emin olup olmadığımız sorulduğunda, Kalle'ye şöyle dedim: 'Pep ile çok yakınsınız, onu arayın ve Pep'in onun hakkında ne düşündüğünü sorun.' Ve bu da bir nevi kapıyı açan anahtar oldu. Sonra da Vincent Kompany'yi transfer ettik," diye açıklamıştı Eberl o zamanlar.

Hoeneß'e göre, Tuchel yönetimindeki şampiyonluksuz sezona rağmen Eberl aslında başlangıçta onunla sözleşme uzatılmasını desteklemiş: "İlk başta Max Eberl, Thomas Tuchel'e bir yıl daha süre vermek istedi. Karl-Heinz, Herbert Hainer ve ben bunu engelledik," diye itiraf eden 74 yaşındaki Hoeneß, Eberl'in olayları bu şekilde sunmasını kabul etmiyor: "Tabii ki şimdi 'O doğru teknik direktörü buldu' demek kolay. Önceden Tuchel'i kadroya katmış olsaydı, bugün bulunduğumuz noktada olmazdık."