FC Bayern, 2024 yazında Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick ve Oliver Glasner gibi birçok adaydan arka arkaya ret cevabı aldıktan sonra, o dönemde henüz deneyimsiz olan Vincent Kompany, teknik direktörlük görevi için olası bir çözüm olarak gündeme geldi. Der Spiegel'e verdiği röportajda Uli Hoeneß süreci anlattı ve Karl-Heinz Rummenigge'nin bu konuda belirleyici bir rol oynadığını açıkladı.
Çeviri:
"Daha önce Tuchel'i kadroya katardı": Bayern'in patronu Uli Hoeneß, Vincent Kompany konusunda Max Eberl'e karşı çıkıyor
Hoeneß şöyle açıkladı: "Sonra Karl-Heinz'ın Pep Guardiola'ya danışmak gibi muhteşem bir fikri oldu." Ancak Max Eberl, Nisan ayı sonunda ZDF'nin Aktuelles Sportstudio programında teknik direktör arayışıyla ilgili hikayeyi biraz farklı anlattı. Buna göre, eski Bayern teknik direktörü Pep Guardiola'ya, eski oyuncusu Vincent Kompany hakkındaki görüşünü almak için kendisinin öneride bulunduğunu söyledi: "Kararımızdan emin olup olmadığımız sorulduğunda, Kalle'ye şöyle dedim: 'Pep ile çok yakınsınız, onu arayın ve Pep'in onun hakkında ne düşündüğünü sorun.' Ve bu da bir nevi kapıyı açan anahtar oldu. Sonra da Vincent Kompany'yi transfer ettik," diye açıklamıştı Eberl o zamanlar.
Hoeneß'e göre, Tuchel yönetimindeki şampiyonluksuz sezona rağmen Eberl aslında başlangıçta onunla sözleşme uzatılmasını desteklemiş: "İlk başta Max Eberl, Thomas Tuchel'e bir yıl daha süre vermek istedi. Karl-Heinz, Herbert Hainer ve ben bunu engelledik," diye itiraf eden 74 yaşındaki Hoeneß, Eberl'in olayları bu şekilde sunmasını kabul etmiyor: "Tabii ki şimdi 'O doğru teknik direktörü buldu' demek kolay. Önceden Tuchel'i kadroya katmış olsaydı, bugün bulunduğumuz noktada olmazdık."
- Getty Images
Max Eberl, Uli Hoeneß'in açıklamaları hakkında: "Bunu çok şaşırtıcı buldum"
Bayern ile VfB Stuttgart arasında oynanan DFB Kupası finali (3-0) gününde yayınlanan Hoeneß'in açıklamaları ortalığı karıştırdı. Uzun süredir FCB'nin menajerliğini yapan Hoeneß, spor direktörüyle işbirliğinin devamı konusunda "şüpheleri" olduğunu dile getirdi. Eberl'in sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor; Hoeneß, sözleşmenin uzatılma ihtimalini şu anda "60'a 40" olarak değerlendirdi ve "Bu benim dürüst görüşüm. Beni tanıyanlar bunu bilir. Durum bu ve iki üç ay içinde nasıl devam edeceğini göreceğiz" dedi.
Bu açıklamaların zamanlaması Eberl'i şaşırttı. Cumartesi akşamı Berlin'deki galibiyetin ardından Sky'a Hoeneß'in açıklamaları hakkında konuşan Eberl, "Ben de bunu çok şaşırtıcı buldum" dedi. "İşimi yapmak ve bununla ikna etmek istiyorum. Bu sezon takım olarak sergilediğimiz performans göze çarpıyor. Şüphe duyulabilir, bu tamamen meşru. O zaman bunun hakkında konuşulur" diye ekledi Eberl.
Max Eberl, görevine ilişkin tartışmalar hakkında: "Şu anda umurumda değil"
Hoeneß'in kendisinden neden şüphe duyduğu sorulduğunda, 52 yaşındaki oyuncu şöyle dedi: "Bunu ben söyleyemem, bunu Uli'ye sormak gerekir. Öyle demek istedi mi, onu da bilmiyorum. O söyledi, rakamlar ortada. Şu anda umurumda değil. Çift kupayı kazanarak çok iyi bir sezon geçirdik. Önemli olan budur."
Eberl, rekor şampiyonundaki görevine Mart 2024'te başlamıştı. Olası bir sözleşme uzatmasıyla ilgili kararın en erken Ağustos ayında yapılacak denetim kurulu toplantısında verilmesi bekleniyor.
FC Bayern Münih: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Maç Yarışma 25 Temmuz SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern Hazırlık maçı 4 Ağustos Jeju SK FC - FC Bayern Hazırlık maçı 7 Ağustos FC Bayern - Aston Villa Hazırlık maçı 15 Ağustos FC Bayern - RB Leipzig Hazırlık maçı