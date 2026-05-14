EberlGetty Images
Marko Brkic ve Christian Guinin

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - Görüşmelerin çoktan başladığı söyleniyor: Max Eberl'in FCB'den ayrılması durumunda sürpriz bir alternatif mi?

Görünüşe göre Bayern Münih'ten Max Eberl, bir Suudi kulübünün radarına girmiş durumda. Bu arada Chelsea'den Joao Pedro, Harry Kane'den övgüyle bahsediyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern, Söylenti: Suudi Arabistan'dan bir kulübün Max Eberl'i transfer etmek istediği iddia ediliyor

    Futbol dünyasında Suudi Arabistan'dan ilgi geldiğinde, bu ilgi genellikle bir oyuncu veya teknik direktörle ilgilidir. Ancak, ülkenin en büyük medya kuruluşlarından biri olan Suudi spor gazetesi Arriyadiyah'ın haberine göre, artık kulüp yöneticileri de giderek daha fazla ilgi odağı haline geliyor. Habere göre, Al-Ittihad, FC Bayern Münih'ten Max Eberl ile temasa geçmiş ve Alman rekor şampiyonunun spor direktörüyle görüşmeler yapmış. Geçen sezonun Suudi şampiyonu, 52 yaşındaki Eberl'i spor projesinin başına getirmek istiyor.

    Ancak görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtiliyor. Bunun nedeni olarak, kulübün spor vizyonu ve gelecekteki stratejisi konusunda farklı görüşler olduğu gösteriliyor. Bu nedenle Al-Ittihad'ın Eberl'in yanı sıra bu pozisyon için başka adayları da değerlendirdiği söyleniyor. Ancak somut isimler belirtilmedi.

    Eberl'in FC Bayern ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Spor direktörü son zamanlarda Münih'te uzun vadeli bir gelecek hayal edebileceğini kendisi açıklamış olsa da, rekor şampiyonundaki durumu henüz kesinleşmiş görünmüyor. kicker'ın verdiği bilgilere göre, Bayern Yönetim Kurulu Mayıs ayı sonunda yapılacak bir toplantıda mevcut yönetim kadrosunun geleceğini ele alacak - buna Eberl de dahil. "Her zaman burada işimi yapmak istediğimi söyledim. İşimi değerlendirmeliler. Eğer işimi iyi bulurlarsa, ben de Bayern'de daha uzun süre kalmaya hazırım," diye açıklamıştı Eberl son olarak DAZN'de.

    Eberl, FC Bayern'deki görevine Mart 2024'te başlamıştı. Birçok gözlemcinin görüşüne göre dengesiz bir kadro planlaması nedeniyle başlangıçta eleştirilere maruz kalan Eberl, son zamanlarda yaptığı birkaç başarılı transferle yeniden puan topladı. Michael Olise veya Luis Diaz gibi transferler Münih'te son derece olumlu değerlendiriliyor.

    Yine de, kendisiyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Son zamanlarda, spor direktörü Christoph Freund ile gergin bir ilişki yaşadığına dair haberler dolaşıyor. Kicker dergisine göre, ikisi arasındaki anlaşmazlıklar son zamanlarda daha da artmış. Eberl ve Freund'un bir zamanlar Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge gibi güçlü bir lider ikilisi oluşturabileceği umudu şu ana kadar gerçekleşmedi. Bunun yerine dergi, durumdan bir "zorunlu evlilik"ten bahsetti.

    Sport1'e göre, kulüp içinde de Eberl'in sözleşme görüşmelerindeki tutumuna yönelik eleştiriler var. Buna göre, kulüp içinde kendisine danışmanların etkisine çok çabuk kapıldığı ve görüşmelerde fazla taviz verdiği yönünde suçlamalar yöneltiliyor. Gerekli sertliği göstermek yerine, Eberl "çok fazla yumuşak davranıyor". Bazı yetkililerin görüşüne göre, bu durum gereksiz yere pahalı sözleşmelerin imzalanmasına yol açmış ve kulübün itibarını zedelemiştir.

  • FC Bayern Münih, Haberler: Joao Pedro, Kane'den övgüyle bahsediyor

    Chelsea'nin forveti Joao Pedro, Bayern Münih'ten Harry Kane'i övgüyle bahsetti.

    Brezilyalı oyuncu TNTSports'a şunları söyledi: "Premier League'de zaten olağanüstü istatistiklere sahipti, ancak şimdi onu Bayern Münih'te gördüğümüzde, Harry Kane'in sahip olduğu kalitenin gerçek boyutunu anlıyoruz."

    Kane henüz Premier Lig'de Tottenham'da oynarken ve Pedro da aynı dönemde Watford'da gol avındayken, FCB forvetinin kalitesini yakından görebildiğini belirten Pedro, "Ona her zaman başarılar diliyorum, çünkü o harika bir oyuncu." dedi.

    Hatta Kane'in yakın gelecekte Ballon d'Or'u kazanabileceğine inanıyor: "Bence evet. Çünkü o olağanüstü bir oyuncu."

    FC Bayern Münih, Söylenti: Weinzierl ayrıldıktan sonra İsviçre'ye gidiyor

    FC Bayern München'den ayrılmasının ardından Markus Weinzierl, İsviçre'de bir takıma katılabilir.

    Blick gazetesinin haberine göre, 51 yaşındaki teknik adam, bu sezonun ardından Mario Frick'in görevinden ayrılacağı FC Luzern'de teknik direktörlük yapabilir. Görüşmelerin çoktan yapıldığı ve Weinzierl'in bu görevi kabul etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

    Weinzierl, Ağustos 2024'ten beri Alman rekortmen kulübünde genç yetenek merkezinin sportif direktörü olarak görev yapıyordu. Kulüp ve 51 yaşındaki teknik adam, "karşılıklı anlaşma" ile 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmeyi uzatmamaya karar verdi.

    "Çok başarılı ve güzel bir dönemdi, ancak tekrar profesyonel alanda antrenör olarak çalışmak istiyorum," diye Weinzierl, Münih kulübünün internet sitesinde alıntılanmıştır. "Vincent Kompany'nin kendi altyapısından profesyonel kadrosu için bu kadar çok yetenek bulabilmesini" sağlayan işbirliği için teşekkür etti. Lennart Karl'ın önderliğinde bir yıl içinde profesyonel ligde ilk kez forma giyen on oyuncu, 2025/26 sezonunu Campus için sansasyonel bir başarıya dönüştürdü."

  • FC Bayern Münih, Maç Takvimi: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    16 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    23 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    DFB Kupası

