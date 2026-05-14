Futbol dünyasında Suudi Arabistan'dan ilgi geldiğinde, bu ilgi genellikle bir oyuncu veya teknik direktörle ilgilidir. Ancak, ülkenin en büyük medya kuruluşlarından biri olan Suudi spor gazetesi Arriyadiyah'ın haberine göre, artık kulüp yöneticileri de giderek daha fazla ilgi odağı haline geliyor. Habere göre, Al-Ittihad, FC Bayern Münih'ten Max Eberl ile temasa geçmiş ve Alman rekor şampiyonunun spor direktörüyle görüşmeler yapmış. Geçen sezonun Suudi şampiyonu, 52 yaşındaki Eberl'i spor projesinin başına getirmek istiyor.

Ancak görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtiliyor. Bunun nedeni olarak, kulübün spor vizyonu ve gelecekteki stratejisi konusunda farklı görüşler olduğu gösteriliyor. Bu nedenle Al-Ittihad'ın Eberl'in yanı sıra bu pozisyon için başka adayları da değerlendirdiği söyleniyor. Ancak somut isimler belirtilmedi.

Eberl'in FC Bayern ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Spor direktörü son zamanlarda Münih'te uzun vadeli bir gelecek hayal edebileceğini kendisi açıklamış olsa da, rekor şampiyonundaki durumu henüz kesinleşmiş görünmüyor. kicker'ın verdiği bilgilere göre, Bayern Yönetim Kurulu Mayıs ayı sonunda yapılacak bir toplantıda mevcut yönetim kadrosunun geleceğini ele alacak - buna Eberl de dahil. "Her zaman burada işimi yapmak istediğimi söyledim. İşimi değerlendirmeliler. Eğer işimi iyi bulurlarsa, ben de Bayern'de daha uzun süre kalmaya hazırım," diye açıklamıştı Eberl son olarak DAZN'de.

Eberl, FC Bayern'deki görevine Mart 2024'te başlamıştı. Birçok gözlemcinin görüşüne göre dengesiz bir kadro planlaması nedeniyle başlangıçta eleştirilere maruz kalan Eberl, son zamanlarda yaptığı birkaç başarılı transferle yeniden puan topladı. Michael Olise veya Luis Diaz gibi transferler Münih'te son derece olumlu değerlendiriliyor.

Yine de, kendisiyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Son zamanlarda, spor direktörü Christoph Freund ile gergin bir ilişki yaşadığına dair haberler dolaşıyor. Kicker dergisine göre, ikisi arasındaki anlaşmazlıklar son zamanlarda daha da artmış. Eberl ve Freund'un bir zamanlar Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge gibi güçlü bir lider ikilisi oluşturabileceği umudu şu ana kadar gerçekleşmedi. Bunun yerine dergi, durumdan bir "zorunlu evlilik"ten bahsetti.

Sport1'e göre, kulüp içinde de Eberl'in sözleşme görüşmelerindeki tutumuna yönelik eleştiriler var. Buna göre, kulüp içinde kendisine danışmanların etkisine çok çabuk kapıldığı ve görüşmelerde fazla taviz verdiği yönünde suçlamalar yöneltiliyor. Gerekli sertliği göstermek yerine, Eberl "çok fazla yumuşak davranıyor". Bazı yetkililerin görüşüne göre, bu durum gereksiz yere pahalı sözleşmelerin imzalanmasına yol açmış ve kulübün itibarını zedelemiştir.