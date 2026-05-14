"İlişki tamamen bozuldu": Dava tehditlerinin ardından Real Madrid ile FC Barcelona arasındaki gerginlik yeni bir aşamaya ulaştı

Ancak Perez bundan etkilenmedi ve sözlerine devam etti: "Tüm dünya, futbol tarihinin en büyük yolsuzluk davasının aydınlatılmasını bekliyor. Soruşturma hakiminin de söylediği gibi, bu sistematik bir yolsuzluk. Ciddi bir futbol mu istiyoruz? Burada söz konusu olan sistematik yolsuzluk."

Real Madrid ve FC Barcelona, İspanya'nın en büyük iki kulübü ve sadece spor alanında ezeli rakipler değil. Perez'in de itiraf ettiği gibi, saha dışında da ilişkiler derin bir şekilde bozulmuş durumda: "İlişki tamamen mahvoldu. Yirmi yıldır hakemlere rüşvet veren bir kulüple ilişki kurmak istemiyorum. İlişki kurmak istemiyorum. Adaletin bu davada da diğer tüm ağır davalarda olduğu gibi hareket etmesini istiyorum. Ve tam da bunu yapıyor."

2025/26 sezonunda FC Barcelona, sportif açıdan başkent ekibinin her zaman bir adım önündeydi ve şampiyonluğun yanı sıra Blancos'a karşı Süper Kupa'yı da kazandı. Real için ise sezon, geçen yıl olduğu gibi şampiyonluktan uzak ve büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi.