Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Salı günü düzenlediği basın toplantısı İspanya'da büyük yankı uyandırdı. Toplantıda, ezeli rakibi FC Barcelona'nın hoşuna gitmeyen bazı açıklamalar da yapıldı; kulüp, dava açmakla bile tehdit etti. Ancak Perez bundan hiç etkilenmiş görünmüyor.
Çeviri:
"İlişki tamamen bozuldu": Dava tehditlerinin ardından Real Madrid ile FC Barcelona arasındaki gerginlik yeni bir aşamaya ulaştı
"Eğer bize dava açmaları gerektiğini düşünüyorlarsa... Burada Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, lig şampiyonluğunu kazanmaktan daha kolay. Negreira davasından ancak üç yıl önce haberdar oldum. Bu soruşturma Madrid tarafından değil, olayda şüpheli bir durum gördüğü için vergi dairesi tarafından başlatıldı. Ardından ceza davası açıldı ve ilk mağdur olarak kendini bildiren Real Madrid oldu. Barça, bu parayı hakemler başkan yardımcısına ödediğini kendisi itiraf etti," dedi 79 yaşındaki Perez, LA SEXTA televizyon kanalına verdiği röportajda.
Perez, Salı günü yaptığı kapsamlı saldırıda, diğerlerinin yanı sıra Barcelona'ya da saldırmış ve kulübü, bir kez daha Negreira davasında yolsuzlukla suçlamıştı. Blaugrana, 2001 ile 2018 yılları arasında, o dönemde İspanya Hakem Komitesi başkan yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ödeme yaptığıyla suçlanıyor. Yeni İspanya şampiyonu, Perez'in açıklamalarına bir bildiri ile yanıt verdi ve hukuk departmanının Real Madrid başkanının açıklamalarını ve suçlamalarını inceleyeceğini duyurdu.
- AFP
Florentino Perez: "Burada söz konusu olan sistematik yolsuzluktur"
Ancak Perez bundan etkilenmedi ve sözlerine devam etti: "Tüm dünya, futbol tarihinin en büyük yolsuzluk davasının aydınlatılmasını bekliyor. Soruşturma hakiminin de söylediği gibi, bu sistematik bir yolsuzluk. Ciddi bir futbol mu istiyoruz? Burada söz konusu olan sistematik yolsuzluk."
Real Madrid ve FC Barcelona, İspanya'nın en büyük iki kulübü ve sadece spor alanında ezeli rakipler değil. Perez'in de itiraf ettiği gibi, saha dışında da ilişkiler derin bir şekilde bozulmuş durumda: "İlişki tamamen mahvoldu. Yirmi yıldır hakemlere rüşvet veren bir kulüple ilişki kurmak istemiyorum. İlişki kurmak istemiyorum. Adaletin bu davada da diğer tüm ağır davalarda olduğu gibi hareket etmesini istiyorum. Ve tam da bunu yapıyor."
2025/26 sezonunda FC Barcelona, sportif açıdan başkent ekibinin her zaman bir adım önündeydi ve şampiyonluğun yanı sıra Blancos'a karşı Süper Kupa'yı da kazandı. Real için ise sezon, geçen yıl olduğu gibi şampiyonluktan uzak ve büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi.
LaLiga: Güncel puan tablosuna genel bakış
# Takım Maç S D N Goller Fark Puan 1 FC Barcelona 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 Real Sociedad San Sebastian 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 Sevilla FC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valencia CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol Barcelona 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCD Mallorca 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29