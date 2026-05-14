Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
Perez & LaportaIMAGO / NurPhoto
Marko Brkic

Çeviri:

"İlişki tamamen bozuldu": Dava tehditlerinin ardından Real Madrid ile FC Barcelona arasındaki gerginlik yeni bir aşamaya ulaştı

La Liga
Real Madrid
Barcelona

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, basın toplantısının ardından FC Barcelona'nın dava açma tehditlerinden etkilenmemiş görünüyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Salı günü düzenlediği basın toplantısı İspanya'da büyük yankı uyandırdı. Toplantıda, ezeli rakibi FC Barcelona'nın hoşuna gitmeyen bazı açıklamalar da yapıldı; kulüp, dava açmakla bile tehdit etti. Ancak Perez bundan hiç etkilenmiş görünmüyor.

  • "Eğer bize dava açmaları gerektiğini düşünüyorlarsa... Burada Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, lig şampiyonluğunu kazanmaktan daha kolay. Negreira davasından ancak üç yıl önce haberdar oldum. Bu soruşturma Madrid tarafından değil, olayda şüpheli bir durum gördüğü için vergi dairesi tarafından başlatıldı. Ardından ceza davası açıldı ve ilk mağdur olarak kendini bildiren Real Madrid oldu. Barça, bu parayı hakemler başkan yardımcısına ödediğini kendisi itiraf etti," dedi 79 yaşındaki Perez, LA SEXTA televizyon kanalına verdiği röportajda.

    Perez, Salı günü yaptığı kapsamlı saldırıda, diğerlerinin yanı sıra Barcelona'ya da saldırmış ve kulübü, bir kez daha Negreira davasında yolsuzlukla suçlamıştı. Blaugrana, 2001 ile 2018 yılları arasında, o dönemde İspanya Hakem Komitesi başkan yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ödeme yaptığıyla suçlanıyor. Yeni İspanya şampiyonu, Perez'in açıklamalarına bir bildiri ile yanıt verdi ve hukuk departmanının Real Madrid başkanının açıklamalarını ve suçlamalarını inceleyeceğini duyurdu.

    • Reklam
  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    Florentino Perez: "Burada söz konusu olan sistematik yolsuzluktur"

    Ancak Perez bundan etkilenmedi ve sözlerine devam etti: "Tüm dünya, futbol tarihinin en büyük yolsuzluk davasının aydınlatılmasını bekliyor. Soruşturma hakiminin de söylediği gibi, bu sistematik bir yolsuzluk. Ciddi bir futbol mu istiyoruz? Burada söz konusu olan sistematik yolsuzluk."

    Real Madrid ve FC Barcelona, İspanya'nın en büyük iki kulübü ve sadece spor alanında ezeli rakipler değil. Perez'in de itiraf ettiği gibi, saha dışında da ilişkiler derin bir şekilde bozulmuş durumda: "İlişki tamamen mahvoldu. Yirmi yıldır hakemlere rüşvet veren bir kulüple ilişki kurmak istemiyorum. İlişki kurmak istemiyorum. Adaletin bu davada da diğer tüm ağır davalarda olduğu gibi hareket etmesini istiyorum. Ve tam da bunu yapıyor."

    2025/26 sezonunda FC Barcelona, sportif açıdan başkent ekibinin her zaman bir adım önündeydi ve şampiyonluğun yanı sıra Blancos'a karşı Süper Kupa'yı da kazandı. Real için ise sezon, geçen yıl olduğu gibi şampiyonluktan uzak ve büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi.

  • LaLiga: Güncel puan tablosuna genel bakış

    #TakımMaçSDNGollerFarkPuan
    1FC Barcelona36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631:37-648
    8Real Sociedad San Sebastian3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10Sevilla FC361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valencia CF351191538:50-1242
    14Espanyol Barcelona361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547:56-939
    17RCD Mallorca361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Betis crest
Real Betis
BET