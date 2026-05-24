Zira Bayern'in ilk turdan finale kadar attığı 17 golün tamamı, Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz'dan oluşan son derece verimli hücum üçlüsüne aitti.
Bu şimdiye kadar sadece bir kez yaşandı: FC Bayern, DFB Kupası'nda ilginç bir başarıya imza attı
Kane tek başına 10 gol attı; finalde VfB Stuttgart'a karşı 3-0 kazanılan maçta da bir kez daha Münih'in en iyi oyuncusu oldu. Olise kupa sezonunda iki gol, Diaz ise üç gol attı; bu iki oyuncunun toplam gol sayısı 15'e ulaştı.
Toplam 17 golün geri kalan ikisi, çeyrek finalde Union Berlin'e karşı 3-2 kazanılan maçta Ilyas Ansah ve Diogo Leite'nin kendi kalesine attığı gollerle Bayern lehine geldi.
1963 yılında Bundesliga'nın kurulmasından bu yana böyle bir durum son derece nadirdir: Daha önce sadece bir kez bu kadar az sayıda golcüyle kupa zaferi kazanılmıştı. 1968/69 sezonunda FC Bayern, sadece iki golcüyle DFB Kupası'nı kazandı - sekiz golün yedisini kulüp efsanesi Gerd Müller attı, kalan bir golü ise Rainer Ohlhauser attı.
Harry Kane ve Michael Olise, Ballon d'Or adayları
Ancak Münihli hücum üçlüsü bu sezon sadece kupa maçlarında değil, tüm turnuvalarda gol ve asistlere önemli katkılarda bulundu. Kane, 51 resmi maçta etkileyici bir şekilde 68 skor puanı (61 gol, 7 asist) kaydetti. Olise 53 puanla (22 gol, 31 asist) hemen arkasında yer alırken, Diaz tüm turnuvalarda 49 doğrudan gol katkısı (26 gol, 23 asist) sağladı.
Özellikle Kane ve Olise, performanslarıyla Ballon d'Or için en güçlü adaylar olarak görülüyor. Milli takım oyuncusu Deniz Undav da bu görüşü paylaşıyor: "Olise'yi daha çok desteklediğimi söylemeliyim," dedi VfB forveti, kaybedilen kupa finali sonrasında. Ancak ikisinin de bunu hak ettiğini ekledi ve Kane hakkında şaka yaptıktan sonra, o da hayranlığından kendini alamadı: "Bazen ben de o kadar özgür olmak isterdim. Ona bir metre bile boşluk bırakamazsın. Sağdan da soldan da müthiş bir vuruş yeteneği var. O iş için özel bir sezgiye sahip ve her zaman gollerin olduğu yerde bulunuyor. Olise veya Diaz'a attığı paslar da olağanüstü. (...) İşte dünya klasının ne olduğunu burada görüyorsunuz."
FC Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeneß, kupa zaferinin ardından daha da ileri giderek ARD'de Kane'i "şimdiye kadar yaptığımız en iyi transfer" olarak nitelendirdi. İngiliz oyuncu, 2023 yılında yaklaşık 100 milyon euroya Tottenham Hotspur'dan Isar'a transfer olmuştu. O zamandan beri iki kez Almanya şampiyonluğunu, bir kez Franz Beckenbauer Süper Kupası'nı ve şimdi de DFB Kupası'nı kazandı - bu, Bayern'in 2020'den bu yana kazandığı ilk kupa zaferi.
DFB Kupası'nda FC Bayern'in golcüleri bir bakışta
Oyuncular Goller Harry Kane 10 Michael Olise 2 Luis Diaz 3 Union Berlin'den iki kendi kalesine gol 2 17