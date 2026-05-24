Ancak Münihli hücum üçlüsü bu sezon sadece kupa maçlarında değil, tüm turnuvalarda gol ve asistlere önemli katkılarda bulundu. Kane, 51 resmi maçta etkileyici bir şekilde 68 skor puanı (61 gol, 7 asist) kaydetti. Olise 53 puanla (22 gol, 31 asist) hemen arkasında yer alırken, Diaz tüm turnuvalarda 49 doğrudan gol katkısı (26 gol, 23 asist) sağladı.

Özellikle Kane ve Olise, performanslarıyla Ballon d'Or için en güçlü adaylar olarak görülüyor. Milli takım oyuncusu Deniz Undav da bu görüşü paylaşıyor: "Olise'yi daha çok desteklediğimi söylemeliyim," dedi VfB forveti, kaybedilen kupa finali sonrasında. Ancak ikisinin de bunu hak ettiğini ekledi ve Kane hakkında şaka yaptıktan sonra, o da hayranlığından kendini alamadı: "Bazen ben de o kadar özgür olmak isterdim. Ona bir metre bile boşluk bırakamazsın. Sağdan da soldan da müthiş bir vuruş yeteneği var. O iş için özel bir sezgiye sahip ve her zaman gollerin olduğu yerde bulunuyor. Olise veya Diaz'a attığı paslar da olağanüstü. (...) İşte dünya klasının ne olduğunu burada görüyorsunuz."

FC Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeneß, kupa zaferinin ardından daha da ileri giderek ARD'de Kane'i "şimdiye kadar yaptığımız en iyi transfer" olarak nitelendirdi. İngiliz oyuncu, 2023 yılında yaklaşık 100 milyon euroya Tottenham Hotspur'dan Isar'a transfer olmuştu. O zamandan beri iki kez Almanya şampiyonluğunu, bir kez Franz Beckenbauer Süper Kupası'nı ve şimdi de DFB Kupası'nı kazandı - bu, Bayern'in 2020'den bu yana kazandığı ilk kupa zaferi.