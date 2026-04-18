Bayern Münih'in spor direktörü Christoph Freund, spor direktörü Max Eberl ile ilişkilerinin gergin olduğu yönündeki söylentileri yalandı.
"Bu beni de şaşırttı": Christoph Freund, FC Bayern'de dolaşan sansasyonel söylentiye ilişkin görüşünü açıkladı
"Bu beni de şaşırttı. İşbirliğimiz çok, çok iyi gidiyor," dedi Freund, Cumartesi günü Bayern'in VfB Stuttgart ile oynayacağı lig maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında (Pazar, 17.30).
Kicker dergisi son zamanlarda Freund ve Eberl arasında artan gerginliklerden bahsetmişti. Buna göre, özellikle anlaşmazlıkların artması nedeniyle, bu işbirliğinin orta ve uzun vadede devam edip etmeyeceği belirsiz.
Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'yi örnek alan uyumlu bir yönetim ikilisi umudu şu ana kadar gerçekleşmedi. Bunun yerine kicker dergisi, bunu bir "zorunlu evlilik" olarak nitelendirdi.
Arkadaş: "Gerçekten çok güzel bir atmosfer var"
Freund tüm bunlara açıkça karşı çıktı: "Günün sonunda önemli olan sonuçtur; hepimiz bunun için buradayız, FC Bayern München adına mümkün olan en iyi işi yapmak için – ve bunu bir takım olarak," diye açıkladı Avusturyalı oyuncu. "Çok iyi işleyen bir takımımız var. Ortam gerçekten çok iyi. Bu çok eğlenceli ve takım içi işleyiş çok önemli; şu anda da bu çok, çok iyi gidiyor."
FC Bayern'in kulislerinde yönetim kademesinde gerginlik yaşanırken, sahada işler o kadar iyi gidiyor ki. Rekor şampiyonu hala üç turnuvada da yer alıyor: Bundesliga'da pazar günü VfB Stuttgart karşısında şampiyonluk kesinleşebilir. DFB Kupası'nda çarşamba günü yarı finalde Bayer Leverkusen bekliyor, Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Maç Yarışma 19 Nisan Pazar FC Bayern - VfB Stuttgart Bundesliga 22 Nisan Çarşamba Bayer Leverkusen - FC Bayern DFB Kupası 25 Nisan Cumartesi FSV Mainz 05 - FC Bayern Bundesliga 28 Nisan Salı Paris Saint-Germain - FC Bayern Şampiyonlar Ligi 2 Mayıs Cumartesi FC Bayern - 1. FC Heidenheim Bundesliga