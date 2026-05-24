Real Madrid'in süperstarının yokluğu, İspanyol spor gazetesi Marca tarafından saygısızlık olarak eleştirildi.
"Takım yapısındaki bozulmanın belirtisi": Vinicius Junior, Dani Carvajal'ın Real Madrid'den ayrılışındaki davranışı nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı
Gazete, Brezilyalı oyuncunun bu hareketinin "takım yapısında şu anda hüküm süren dağınıklığın bir başka belirtisi" olduğunu ve "Carvajal sahada 'Kraliyet' formasıyla dolu dolu bir kariyeri onurlu bir şekilde noktalarken, Vinicius'un muhtemelen şimdiden uygun plajlar aramaya başladığını" yazdı.
Marca, ironik yorumlarına devam etti. Buna göre Vinicius Junior, şimdiden erken tatile çıkmış durumda, zira Dünya Kupası öncesinde dinlenmek en büyük öncelik. Forvet oyuncusu, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yaklaşan büyük turnuva için hazırladığı Brezilya kadrosunda yer alıyor.
Carvajal ve Alaba'nın vedası: İsimsiz sezon
Carvajal, Cumartesi günü Athletic Bilbao'ya karşı 4-2 kazanılan maçta Real formasıyla son maçına çıktı ve maçın ardından sahada yaptığı veda konuşmasında oldukça duygusal anlar yaşadı. İspanyol oyuncu, Real Madrid formasıyla 451 resmi maça çıktı ve 13 yıl boyunca toplam 27 kupa kazandı.
Alaba'nın da Madrid ekibiyle olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Avusturya milli takım oyuncusu, 2021 yılında FC Bayern Münih'ten İspanya'nın başkentine transfer olmuş ve Real Madrid ile aralarında iki kez Şampiyonlar Ligi'nin de bulunduğu birçok kupa kazanmıştı.
Ancak bu sezon, her ikisi de şampiyonluk açısından eli boş ayrıldı. Real Madrid, LaLiga'da kaotik bir sezonun ardından rakibi FC Barcelona'ya yenildi, Copa del Rey'de ikinci lig takımı Albacete'ye karşı sürpriz bir şekilde erken elendi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Bayern Münih'e yenildi ve ayrıca Süper Kupa'yı yine Barcelona'ya kaptırdı. Marca gazetesi, "Geleneklere derin kökleri olan eski Madrid, taraftarların alkışları eşliğinde veda ederken, tüm sezonu mahveden Madrid ise hâlâ sadece kendi etrafında dönmeye devam ediyor" şeklinde özetledi.
Vinicius Junior: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Oyunlar 53 Gol 22 Asist 14