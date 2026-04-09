Patlama potansiyeli olan sponsorluk anlaşması! FC Bayern'in yıldızı, Red Bull'un yeni yüzü oldu

Taraftarların en çok hoşuna gitmeyen şey, Red Bull'un futbol projelerinin öncelikle Red Bull ürününü pazarlamak amacıyla kurulmuş olması ve futbolun esasen bir araç olarak görülmesidir. Bayern taraftarları bu konuda tek eleştirenler değil; Bundesliga'nın büyük bir kısmında bu yaklaşım, özellikle organize taraftar grupları tarafından reddediliyor.

Geçen yılın başında Jürgen Klopp, Red Bull grubuna transfer olarak tartışmalara neden oldu. 1. FSV Mainz 05 taraftarları, Klopp'un ilk teknik direktörlük görevini üstlendiği kulüpte, çeşitli pankartlarla onun bu kararına duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler. Pankartlarda, "Kafayı mı yedin?" gibi ifadeler yer alıyordu. Bir başka pankartta ise "Ultraszene Mainz" grubu, "Sana verdiğimiz her şeyi unuttun" yazmıştı.

"Ultragruppe Rheingold" ise şöyle yazmıştı: "Klopp: 'İnsanları, beni hayal kırıklığına uğratana kadar severim'". Bu, eski Liverpool takım menajerinin geçen yaz yaptığı bir açıklamaya bir göndermeydi. O zaman 'Im Kopf des Trainers' adlı podcast'te şöyle demişti: "İnsanları severim. ... Beni hayal kırıklığına uğratana kadar insanlara tamamen açık bir şekilde yaklaşırım. Başından itibaren 'muhtemelen beni hayal kırıklığına uğratacaklar' diye bir zihniyetle yaklaşmam."



