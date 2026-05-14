RB Leipzig'den Yan Diomande'ye birçok Avrupa'nın önde gelen kulübünün ilgi duyduğu yönündeki söylentiler uzun süredir dolaşıyor. Şimdi Fildişili oyuncu bu konuyla ilgili ilk kez kendisi konuştu, ancak FC Bayern München'den bahsetmek yerine iki başka kulüpten söz etti.
Çeviri:
FC Bayern Münih ve Liverpool'un da ilgilendiği söyleniyor! Herkesin peşinde olduğu Bundesliga'nın parlayan yıldızı, birdenbire iki başka büyük kulüpten bahsetmeye başladı
"Düşünsene, insanlar bu işi yapmak için Chelsea FC ya da Real Madrid'e gideceğini söylüyor. O zaman mutlu olursun ve daha da fazlasını vermek için motive olursun," dedi 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kendisine gösterdiği ilgiyle ilgili bir basın toplantısında.
Diomande, geçen yaz CD Leganes'ten RB Leipzig'e yaklaşık 20 milyon euroya transfer oldu ve orada büyük bir etki yarattı. 35 resmi maçta sol kanat oyuncusu 13 gol attı ve 9 golün hazırlayıcısı oldu. Avrupa'dan gelen ilgi de buna paralel olarak büyük. Paris Saint-Germain, Manchester City ve Liverpool FC'nin de aralarında bulunduğu birçok kulübün kendisiyle ilgilendiği söyleniyor.
"Benim gibi genç oyuncular pek çok şey yaşıyor, ancak kulüp dışında kimse bunu bilmiyor. Kulüp benim için çok şey yaptı, bu yüzden minnettarım ve yapabileceğim tek şey sahada onlara yardımcı olmak. Bana yaptıkları yatırımı geri ödemek büyük bir motivasyon kaynağı – 20 milyon euro büyük bir risk," diye vurgulayan Diomande, RB Leipzig'e şükranlarını dile getirdi.
Saksonya ekibi ise yıldız oyuncusunu bu kadar erken bırakmaya hiç niyetli değil - en azından yönetim kurulu başkanı ve Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff'a göre: "Eğer spor direktörü olsaydım, bu genç oyuncuyu satmazdım. Fiyat ne olursa olsun."
Gordon, Diomande'nin yerine: FC Bayern ile anlaşma sağlandı
FC Bayern de bu hücum oyuncusuyla anıldı. The Athletic’e göre, Diomande bir dönem rekor şampiyonun birinci tercihiydi. Ancak olası bir transferin bedeli muhtemelen 100 milyon avroyu aşacaktı; bu rakam Münih ekibi için oldukça yüksek görünüyordu. Bu nedenle de FC Bayern, bunun yerine daha uygun fiyatlı alternatif olan Anthony Gordon’u tercih etmiş. Transfer uzmanı Ben Jacobs'un verdiği bilgilere göre, Newcastle United'ın yıldızı ile bu konuda prensipte bir anlaşma sağlandığı belirtiliyor.
Hem Gordon hem de Diomande, Haziran ayında sona erecek sezonun ardından ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyecek: Gordon İngiltere, Diomande ise ilk turda Almanya ile karşılaşacak Fildişi Sahili için.
Yan Diomande: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Oyunlar 35 Gol 13 Asist 9