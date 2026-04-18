Profesyonel futbolda, Real Madrid kadar kendi oyuncularından beklentilerin yüksek olduğu başka bir kulüp yoktur; dolayısıyla taraftarları da o kadar zor memnun edilir. Performanslar beklentilerin gerisinde kalırsa, taraftarlar anında acımasızlaşır. Aurelien Tchouameni de bu deneyimi yaşamak zorunda kaldı.
"Günah keçisi ilan edildim": Real Madrid'in yıldızı, kariyerinin en zor dönemine dair içten açıklamalarda bulundu
"Ben günah keçisi ilan edildim. İlk 10 ila 20 dakika boyunca, topa her dokunduğumda stadyum yuhaladı. Böyle bir durum ya seni mahveder ya da 'işte böyle' diye düşünürsün ve kontrol edebileceğin şeylere odaklanırsın. Ve benim kontrol edebileceğim tek şey performansım. Real Madrid'deki baskı bambaşka bir boyut. İnsanlar yaptığın her şeyi konuşur - iyi ya da kötü fark etmez," dedi Tchouameni, Pivot Podcast'te.
Fransız oyuncu, özellikle yoğun eleştirilere maruz kaldığı bir dönemi hatırlıyor: "Herkes benim hakkımda, oyun stilim hakkında konuşuyordu. Bir, iki yıl önce kötü bir oyuncuydum, stadyumda yuhalanıyordum - yani çok şey yaşadım ve bu bana zihinsel olarak kesinlikle yardımcı oldu. Bugün biliyorum ki, ne yaparsam yapayım insanlar her zaman konuşacak, bu yüzden bunu görmezden geliyorum. Real Madrid'de oynamak, spor dünyasının en büyük sahnesidir: Baskı, bir ayrıcalıktır."
Aurelien Tchouameni: "Baskı bir ayrıcalıktır"
Tchouameni artık Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri ve teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın orta saha kadrosunda yerinin garantisi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 44 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 2 gol attı, 2 asist yaptı.
Ancak son olarak Şampiyonlar Ligi'nde bir aksilik yaşadı; FC Bayern Münih ile oynanan çeyrek final ilk maçında sezonun üçüncü sarı kartını görerek, kritik rövanş maçında cezalı olduğu için forma giyemedi. Onsuz Real, toplamda 4-6'lık skorla turnuvadan elendi.
2025/26 sezonu, Blancos için genel olarak felaket geçiyor ve üst üste ikinci sezon büyük bir kupa kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya: Ligde lider FC Barcelona'nın dokuz puan gerisindeler, Copa del Rey'de de çoktan elendiler.
Aurelien Tchouameni: Real Madrid'deki istatistikleri
Oyunlar 190 Gol 7 Asist 8 Oynama süresi 14.085