"Günah keçisi ilan edildim": Real Madrid'in yıldızı, kariyerinin en zor dönemine dair içten açıklamalarda bulundu

"Ben günah keçisi ilan edildim. İlk 10 ila 20 dakika boyunca, topa her dokunduğumda stadyum yuhaladı. Böyle bir durum ya seni mahveder ya da 'işte böyle' diye düşünürsün ve kontrol edebileceğin şeylere odaklanırsın. Ve benim kontrol edebileceğim tek şey performansım. Real Madrid'deki baskı bambaşka bir boyut. İnsanlar yaptığın her şeyi konuşur - iyi ya da kötü fark etmez," dedi Tchouameni, Pivot Podcast'te.

Fransız oyuncu, özellikle yoğun eleştirilere maruz kaldığı bir dönemi hatırlıyor: "Herkes benim hakkımda, oyun stilim hakkında konuşuyordu. Bir, iki yıl önce kötü bir oyuncuydum, stadyumda yuhalanıyordum - yani çok şey yaşadım ve bu bana zihinsel olarak kesinlikle yardımcı oldu. Bugün biliyorum ki, ne yaparsam yapayım insanlar her zaman konuşacak, bu yüzden bunu görmezden geliyorum. Real Madrid'de oynamak, spor dünyasının en büyük sahnesidir: Baskı, bir ayrıcalıktır."