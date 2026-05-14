Xabi Alonso'nun Real Madrid'deki görevi Ocak ayında, sadece altı ay sonra sona ermiş olsa da, Başkan Florentino Perez Bask asıllı oyuncuyu kadroya kattığına pişman değil.
Çeviri:
"Hata değildi": Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Xabi Alonso'nun ayrılışını açıkladı ve Jose Mourinho konusunda dikkatleri üzerine çekti
"Onu transfer etmek bir hata değildi. Hazırlık dönemimiz yoktu. Her çarşamba ve pazar günü maç oynayıp hazırlık yapmazsan, fiziksel olarak gerilersin. 28 sakatlığımız vardı. Bu sorunu transferlerle çözebileceğimizi düşündük, ancak bu durum kısa sürdü ve ardından tekrar çöktüler," dedi Perez, unutulmaz basın toplantısından sadece birkaç gün sonra İspanyol televizyon kanalı LA SEXTA'ya verdiği röportajda.
Real, 2025 yazında Bayer Leverkusen ile çifte zafer kazandıktan sonra Alonso'yu kadrosuna katmış, ancak 2025/26 sezonunun ortasında, Süper Kupa'da ezeli rakibi FC Barcelona'ya yenildikten ve ligde de Katalanların arkasında ikinci sırada kaldıktan sonra ondan ayrılmıştı. Blancos'un yıldızlarıyla, özellikle de Vinicius Junior ile gergin ilişkiler de bir başka sorun teşkil ediyordu. O, kulüp dünya şampiyonasında görevi devralmıştı.
Florentino Perez, Mourinho ile ilgili söylentiler hakkında konuştu
Alonso'nun yerine sonunda Álvaro Arbeloa geçti, ancak onun yönetiminde de Real Madrid istikrarlı bir yapıya kavuşamadı. Halihazırda ilk maçında Copa del Rey'de ikinci lig takımı Albacete'ye karşı utanç verici bir yenilgi aldı. Ligde, yeni şampiyon FC Barcelona ile arasındaki fark haftadan haftaya arttı. Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde FC Bayern München'e yenildi. Arbeloa'nın yazın ötesinde Blancos'un teknik direktörü olarak kalmayacağı, bu nedenle açık bir sır olarak kabul ediliyor.
Arbeloa'nın halefi olarak en çok Jose Mourinho'nun adı geçiyor; Belçikalı transfer uzmanı Sacha Tavolieri'ye göre transferin anlaşması çoktan tamamlanmış durumda. Portekizli teknik adam, 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve şu anda Benfica Lizbon'da görev yapıyor.
Ancak Perez, Mourinho ile ilgili söylentiler konusunda kartlarını açmak istemedi: "Bu doğru değil. Mourinho'yu seviyor muyum? Ben tüm antrenörleri severim. O bizimle çalıştı ve performans seviyemizi yükseltti. Ve on yıl içinde altı Avrupa kupası kazandık," diye açıkladı 79 yaşındaki Perez.
"Çok fazla mesaj alıyorum. Bazıları Mourinho'yu işe almamı tavsiye ediyor, diğerleri ise bunu aklımdan bile geçirmememi söylüyor. Hiçbirine cevap vermiyorum," diyen Perez, aksine çıkan haberlerin aksine, teknik direktör kararlarını tek başına almadığını bir kez daha netleştirdi.
LaLiga: Güncel puan tablosuna genel bakış
# Takım Maç S D N Goller Fark Puan 1 FC Barcelona 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 Real Sociedad San Sebastian 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 Sevilla FC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valencia CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol Barcelona 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCD Mallorca 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29