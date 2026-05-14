Marko Brkic

"Hata değildi": Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Xabi Alonso'nun ayrılışını açıkladı ve Jose Mourinho konusunda dikkatleri üzerine çekti

Unutulmaz basın toplantısının ardından yapılan röportajda Real Madrid Başkanı Perez, Alonso ile yolların ayrılması konusunun yanı sıra Mourinho ile ilgili söylentiler hakkında da konuştu.

Xabi Alonso'nun Real Madrid'deki görevi Ocak ayında, sadece altı ay sonra sona ermiş olsa da, Başkan Florentino Perez Bask asıllı oyuncuyu kadroya kattığına pişman değil. 

  • "Onu transfer etmek bir hata değildi. Hazırlık dönemimiz yoktu. Her çarşamba ve pazar günü maç oynayıp hazırlık yapmazsan, fiziksel olarak gerilersin. 28 sakatlığımız vardı. Bu sorunu transferlerle çözebileceğimizi düşündük, ancak bu durum kısa sürdü ve ardından tekrar çöktüler," dedi Perez, unutulmaz basın toplantısından sadece birkaç gün sonra İspanyol televizyon kanalı LA SEXTA'ya verdiği röportajda.

    Real, 2025 yazında Bayer Leverkusen ile çifte zafer kazandıktan sonra Alonso'yu kadrosuna katmış, ancak 2025/26 sezonunun ortasında, Süper Kupa'da ezeli rakibi FC Barcelona'ya yenildikten ve ligde de Katalanların arkasında ikinci sırada kaldıktan sonra ondan ayrılmıştı. Blancos'un yıldızlarıyla, özellikle de Vinicius Junior ile gergin ilişkiler de bir başka sorun teşkil ediyordu. O, kulüp dünya şampiyonasında görevi devralmıştı.

    Florentino Perez, Mourinho ile ilgili söylentiler hakkında konuştu

    Alonso'nun yerine sonunda Álvaro Arbeloa geçti, ancak onun yönetiminde de Real Madrid istikrarlı bir yapıya kavuşamadı. Halihazırda ilk maçında Copa del Rey'de ikinci lig takımı Albacete'ye karşı utanç verici bir yenilgi aldı. Ligde, yeni şampiyon FC Barcelona ile arasındaki fark haftadan haftaya arttı. Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde FC Bayern München'e yenildi. Arbeloa'nın yazın ötesinde Blancos'un teknik direktörü olarak kalmayacağı, bu nedenle açık bir sır olarak kabul ediliyor.

    Arbeloa'nın halefi olarak en çok Jose Mourinho'nun adı geçiyor; Belçikalı transfer uzmanı Sacha Tavolieri'ye göre transferin anlaşması çoktan tamamlanmış durumda. Portekizli teknik adam, 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve şu anda Benfica Lizbon'da görev yapıyor.

    Ancak Perez, Mourinho ile ilgili söylentiler konusunda kartlarını açmak istemedi: "Bu doğru değil. Mourinho'yu seviyor muyum? Ben tüm antrenörleri severim. O bizimle çalıştı ve performans seviyemizi yükseltti. Ve on yıl içinde altı Avrupa kupası kazandık," diye açıkladı 79 yaşındaki Perez.

    "Çok fazla mesaj alıyorum. Bazıları Mourinho'yu işe almamı tavsiye ediyor, diğerleri ise bunu aklımdan bile geçirmememi söylüyor. Hiçbirine cevap vermiyorum," diyen Perez, aksine çıkan haberlerin aksine, teknik direktör kararlarını tek başına almadığını bir kez daha netleştirdi.

  • LaLiga: Güncel puan tablosuna genel bakış

    #TakımMaçSDNGollerFarkPuan
    1FC Barcelona36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631:37-648
    8Real Sociedad San Sebastian3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10Sevilla FC361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valencia CF351191538:50-1242
    14Espanyol Barcelona361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547:56-939
    17RCD Mallorca361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829
