"Hata değildi": Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Xabi Alonso'nun ayrılışını açıkladı ve Jose Mourinho konusunda dikkatleri üzerine çekti

Alonso'nun yerine sonunda Álvaro Arbeloa geçti, ancak onun yönetiminde de Real Madrid istikrarlı bir yapıya kavuşamadı. Halihazırda ilk maçında Copa del Rey'de ikinci lig takımı Albacete'ye karşı utanç verici bir yenilgi aldı. Ligde, yeni şampiyon FC Barcelona ile arasındaki fark haftadan haftaya arttı. Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde FC Bayern München'e yenildi. Arbeloa'nın yazın ötesinde Blancos'un teknik direktörü olarak kalmayacağı, bu nedenle açık bir sır olarak kabul ediliyor.

Arbeloa'nın halefi olarak en çok Jose Mourinho'nun adı geçiyor; Belçikalı transfer uzmanı Sacha Tavolieri'ye göre transferin anlaşması çoktan tamamlanmış durumda. Portekizli teknik adam, 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve şu anda Benfica Lizbon'da görev yapıyor.

Ancak Perez, Mourinho ile ilgili söylentiler konusunda kartlarını açmak istemedi: "Bu doğru değil. Mourinho'yu seviyor muyum? Ben tüm antrenörleri severim. O bizimle çalıştı ve performans seviyemizi yükseltti. Ve on yıl içinde altı Avrupa kupası kazandık," diye açıkladı 79 yaşındaki Perez.

"Çok fazla mesaj alıyorum. Bazıları Mourinho'yu işe almamı tavsiye ediyor, diğerleri ise bunu aklımdan bile geçirmememi söylüyor. Hiçbirine cevap vermiyorum," diyen Perez, aksine çıkan haberlerin aksine, teknik direktör kararlarını tek başına almadığını bir kez daha netleştirdi.