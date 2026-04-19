Birdenbire 30 milyon euro daha ucuzladı! Eski Bayern adayı Rafael Leao'nun yeni sezon için tercih ettiği bir kulüp olduğu söyleniyor

Haberde, Katalanların bu sol kanat oyuncusunu başlangıçta beklenenin çok altında bir bedelle kadrolarına katabilecekleri belirtiliyor. Buna göre Milan, daha önce talep ettiği 80 milyon avroluk bedelden vazgeçmiş ve şu anda yaklaşık 50 milyon avroluk bir transfer ücretiyle yetinecek durumda.

Bu belirgin fiyat düşüşünün nedeni olarak, oyuncu ile teknik direktör Massimiliano Allegri arasındaki gergin ilişki gösteriliyor. 58 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Leao, performansının istikrarsızlığı nedeniyle son zamanlarda ilk 11'de yer almıyordu. Ayrıca kulüp, oyuncunun yıllık yaklaşık 5 milyon avroluk maaşından tasarruf etmek istiyor.

Bununla birlikte, FC Barcelona'ya transfer olması hiç de kolay değil. Katalanlar öncelikle kadro planlamalarını netleştirmeli, buna Marcus Rashford'un geleceği ile Julian Alvarez (Atletico Madrid) ve Andreas Schjelderup (Benfica) gibi olası hücum adayları da dahil. Ayrıca mali durum da gerginliğini koruyor.

Gazzetta dello Sport, Mart ayında Leao'nun artık Rossoneri için satılamaz bir oyuncu olarak görülmediğini ve Milan'ın tekliflere açık olduğunu bildirmişti.