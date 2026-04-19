Rafael Leao Milan 2026
Marko Brkic

Çeviri:

Birdenbire 30 milyon euro daha ucuzladı! Eski Bayern adayı Rafael Leao'nun yeni sezon için tercih ettiği bir kulüp olduğu söyleniyor

AC Milan
Barcelona
R. Leao

Rafael Leao'nun AC Milan'daki kariyeri yakında sona erebilir. Görünüşe göre Portekizli oyuncunun zaten gözüne kestirdiği bir hedef var.

Rafael Leao'nun AC Milan'dan ayrılacağına dair işaretler giderek artıyor. Sport gazetesinin haberine göre, Portekizli oyuncu FC Barcelona'ya transfer olmayı hedefliyor.

  • Haberde, Katalanların bu sol kanat oyuncusunu başlangıçta beklenenin çok altında bir bedelle kadrolarına katabilecekleri belirtiliyor. Buna göre Milan, daha önce talep ettiği 80 milyon avroluk bedelden vazgeçmiş ve şu anda yaklaşık 50 milyon avroluk bir transfer ücretiyle yetinecek durumda.

    Bu belirgin fiyat düşüşünün nedeni olarak, oyuncu ile teknik direktör Massimiliano Allegri arasındaki gergin ilişki gösteriliyor. 58 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Leao, performansının istikrarsızlığı nedeniyle son zamanlarda ilk 11'de yer almıyordu. Ayrıca kulüp, oyuncunun yıllık yaklaşık 5 milyon avroluk maaşından tasarruf etmek istiyor.

    Bununla birlikte, FC Barcelona'ya transfer olması hiç de kolay değil. Katalanlar öncelikle kadro planlamalarını netleştirmeli, buna Marcus Rashford'un geleceği ile Julian Alvarez (Atletico Madrid) ve Andreas Schjelderup (Benfica) gibi olası hücum adayları da dahil. Ayrıca mali durum da gerginliğini koruyor.

    Gazzetta dello Sport, Mart ayında Leao'nun artık Rossoneri için satılamaz bir oyuncu olarak görülmediğini ve Milan'ın tekliflere açık olduğunu bildirmişti.

    • Reklam

  • FC Bayern, Rafael Leao'yu Wirtz'in yerine almak istemişti

    Barcelona'nın Leao'ya olan ilgisi 2024'ten beri sürüyor ve hiçbir zaman tam olarak azalmadı. Son olarak 26 yaşındaki oyuncu, Instagram'da Real Madrid'e karşı oynanan bir Clásico maçından Barca efsanesi Ronaldinho'nun yer aldığı bir hikaye paylaştı ve altına "en iyisi" yazdı.

    Geçtiğimiz yaz FC Bayern Münih'in de Leao'ya ilgi duyduğu söyleniyordu. Portekizli oyuncu, Florian Wirtz'in transferinin suya düşmesinin ardından hücum hattı için olası bir alternatif olarak görülüyordu, ancak bu ilgi somut bir hal almadı.

    Suudi Pro Ligi'nden gelen cazip tekliflere rağmen, Leao'nun Avrupa'da kalmayı tercih ettiği söyleniyor.

    Spor açısından, bu sezon 26 resmi maçta 10 gol ve 2 asist kaydetti. AC Milan, uzun süre Inter Milan ile şampiyonluk yarışında başa baş gitti, ancak son zamanlarda geride kaldı. Odak noktası artık UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak – 32. haftanın ardından Milan üçüncü sırada yer alıyor.

  • Rafael Leao: 2025/26 Sezonu İstatistikleri

    Oyunlar26
    Gol10
    Asist2
    Oynama süresi1.686
