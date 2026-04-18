Sky'ın haberine göre, VfL Wolfsburg da AC Milan'ın oyuncusu Niclas Füllkrug için yapılan transfer yarışına yeniden katıldı.
Kış aylarında da ilgi olduğu söyleniyor: Bir Bundesliga takımı, Milan'ın oyuncusu Niclas Füllkrug için transfer yarışına girmiş görünüyor
33 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar Milan'a kiralanmış durumda, ancak büyük olasılıkla yazın ötesinde orada kalmayacak. Son haftalarda, Rossoneri'nin 5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya niyetli olmadığına dair haberler çoğaldı. Bu durum, ana kulübü West Ham United'a geri döneceğine işaret ediyor.
Ancak 24 kez milli forma giyen oyuncunun orada da bir geleceği yok gibi görünüyor. Sky'a göre, takımın Championship'e düşmesi durumunda maaşında yüzde 50'ye varan bir kesintiye uğrayacağı tahmin ediliyor. Şu anda Hammers, Premier League'de 16. sırada yer alıyor ve bu durumda ligde kalmayı başaracak.
Wolfsburg, Füllkrug'u muhtemelen kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyordu
Füllkrug'un VfL Wolfsburg'da gündeme gelmesi ilk kez olmuyor. Kış transfer döneminde satın alma opsiyonlu kiralama konusu gündeme gelmiş, ancak sonunda AC Milan'a transfer olmuştu.
West Ham gibi VfL de Bundesliga'da ligde kalmak için mücadele ediyor, ancak Aşağı Saksonya ekibinin durumu çok daha kritik. Wolfsburg, ligin bitimine beş hafta kala sondan ikinci sırada bulunuyor ve şu anda küme düşmüş durumda. Bu nedenle, küme düşme durumunda Füllkrug'un transferinin hala gerçekçi olup olmadığı şüpheli. Bundesliga, "Lücke"yi Werder Bremen ve Borussia Dortmund'da oynadığı dönemlerden tanıyor. Wolfsburg'un yanı sıra İngiltere ve MLS'den gelen ilgililerin yanı sıra, ikinci lig takımı FC Schalke 04'ün de Füllkrug'a ilgi gösterdiği söyleniyor.
Forvet için bu sezon sportif açıdan işler zaten yolunda gitmiyor: West Ham ve Milan formasıyla oynadığı 25 resmi maçta sadece bir gol attı. West Ham United ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Füllkrug, DFB takımındaki yerini de kaybetti.
Niclas Füllkrug'un 2025/26 sezonunda West Ham ve Milan formasıyla kaydettiği istatistikler:
Oyunlar 25 Oynama süresi 950 Gol 1 Asist 0