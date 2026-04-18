Kış aylarında da ilgi olduğu söyleniyor: Bir Bundesliga takımı, Milan'ın oyuncusu Niclas Füllkrug için transfer yarışına girmiş görünüyor

Füllkrug'un VfL Wolfsburg'da gündeme gelmesi ilk kez olmuyor. Kış transfer döneminde satın alma opsiyonlu kiralama konusu gündeme gelmiş, ancak sonunda AC Milan'a transfer olmuştu.

West Ham gibi VfL de Bundesliga'da ligde kalmak için mücadele ediyor, ancak Aşağı Saksonya ekibinin durumu çok daha kritik. Wolfsburg, ligin bitimine beş hafta kala sondan ikinci sırada bulunuyor ve şu anda küme düşmüş durumda. Bu nedenle, küme düşme durumunda Füllkrug'un transferinin hala gerçekçi olup olmadığı şüpheli. Bundesliga, "Lücke"yi Werder Bremen ve Borussia Dortmund'da oynadığı dönemlerden tanıyor. Wolfsburg'un yanı sıra İngiltere ve MLS'den gelen ilgililerin yanı sıra, ikinci lig takımı FC Schalke 04'ün de Füllkrug'a ilgi gösterdiği söyleniyor.

Forvet için bu sezon sportif açıdan işler zaten yolunda gitmiyor: West Ham ve Milan formasıyla oynadığı 25 resmi maçta sadece bir gol attı. West Ham United ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Füllkrug, DFB takımındaki yerini de kaybetti.