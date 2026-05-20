İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, FC Bayern Münih, Manchester City'den John Stones'u kadrosuna katmayı düşünüyor gibi görünüyor.
Vincent Kompany itici güç mü olacak? FC Bayern Münih, transfer ücreti gerektirmeyen "şok transfer"i değerlendiriyor gibi görünüyor
31 yaşındaki stoperin sözleşmesi Haziran sonunda sona eriyor ve uzatılmayacak. Skyblues'tan ayrılması kesinleşti; dolayısıyla Stones bedelsiz olarak transfer edilebilir. Daily Mail'in "şok transfer" olarak nitelendirdiği bu senaryoda, özellikle Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany kilit bir rol oynayabilir, zira Kompany, City'de görev yaptığı dönemde Stones ile birlikte sahada yer almıştı. Ayrıca, Stones'un İngiltere milli takımındaki uzun süredir takım arkadaşı ve kaptanı olan Harry Kane de Münih'te forma giyiyor.
Şubat ayında, Almanya'nın rekor şampiyonu kulübünün Stones ile temasa geçtiğine dair ilk söylentiler ortaya çıkmıştı.
John Stones, Manchester City'de artık sadece yedek kulübesinde oturuyor
İngiltere milli takımında 87 kez forma giyen Stones, City'nin başarılı döneminin en önemli isimlerinden biriydi ve 2016 ile 2026 yılları arasında altı kez Premier Lig, iki kez FA Cup ve 2023'te Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Ancak 2025/26 sezonunda Pep Guardiola yönetiminde sık sık sakatlıklarla boğuştu, sadece ara sıra forma giydi ve toplamda sadece 17 kez sahaya çıktı.
FC Bayern'de de stoper pozisyonunda yer alması son derece olası değildir. Sözleşmesi kısa süre önce 2030'a kadar uzatılan Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ile rekor şampiyon, halihazırda uyumlu bir ikiliye sahiptir. Ancak bunun arkasında kadro durumu biraz daha zayıftır: Min-Jae Kim uzun süredir satış adayı olarak görülse de, somut bir gelişme yoktur. Hiroki Ito, sakatlık eğilimi nedeniyle sık sık kadro dışı kalıyor ve bu nedenle güvenilir bir seçenek değil. O da uygun bir teklif gelirse Bayern'den ayrılabilir. Merkez savunmayı tamamlayan isim, her pozisyonda oynayabilen Josip Stanisic. Stanisic, geçen sezon özellikle sağ ve sol bek pozisyonlarında kendini kanıtlamıştı.
Son zamanlarda, Stones'un takım arkadaşı Josko Gvardiol'un yaz aylarında ManCity'den ayrılmak istediği ve FCB'ye transfer olmayı kesinlikle düşünebileceği yönünde söylentiler çıktı. En azından Sport1 Salı akşamı böyle bildirdi. Buna göre Gvardiol, Alman rekor şampiyonunun "büyük bir hayranı" ve FCB'nin radarında birçok kez yer almış. Ancak Stones'un transferinden farklı olarak, Gvardiol'un transferi son derece maliyetli olacaktır. Öte yandan Gvardiol, sol bek olarak da görev alabilir. Alphonso Davies'in en iyi formundan uzak olması ve çapraz bağ yırtılması nedeniyle zaman zaman ciddi kas sakatlıkları yaşaması nedeniyle, Bayern'de bu pozisyon da artık kesin değil.
John Stones: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Oyunlar 17 Gol 0 Asist 0 Oynama süresi 1.066