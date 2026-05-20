Vincent Kompany itici güç mü olacak? FC Bayern Münih, transfer ücreti gerektirmeyen "şok transfer"i değerlendiriyor gibi görünüyor

İngiltere milli takımında 87 kez forma giyen Stones, City'nin başarılı döneminin en önemli isimlerinden biriydi ve 2016 ile 2026 yılları arasında altı kez Premier Lig, iki kez FA Cup ve 2023'te Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Ancak 2025/26 sezonunda Pep Guardiola yönetiminde sık sık sakatlıklarla boğuştu, sadece ara sıra forma giydi ve toplamda sadece 17 kez sahaya çıktı.

FC Bayern'de de stoper pozisyonunda yer alması son derece olası değildir. Sözleşmesi kısa süre önce 2030'a kadar uzatılan Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ile rekor şampiyon, halihazırda uyumlu bir ikiliye sahiptir. Ancak bunun arkasında kadro durumu biraz daha zayıftır: Min-Jae Kim uzun süredir satış adayı olarak görülse de, somut bir gelişme yoktur. Hiroki Ito, sakatlık eğilimi nedeniyle sık sık kadro dışı kalıyor ve bu nedenle güvenilir bir seçenek değil. O da uygun bir teklif gelirse Bayern'den ayrılabilir. Merkez savunmayı tamamlayan isim, her pozisyonda oynayabilen Josip Stanisic. Stanisic, geçen sezon özellikle sağ ve sol bek pozisyonlarında kendini kanıtlamıştı.

Son zamanlarda, Stones'un takım arkadaşı Josko Gvardiol'un yaz aylarında ManCity'den ayrılmak istediği ve FCB'ye transfer olmayı kesinlikle düşünebileceği yönünde söylentiler çıktı. En azından Sport1 Salı akşamı böyle bildirdi. Buna göre Gvardiol, Alman rekor şampiyonunun "büyük bir hayranı" ve FCB'nin radarında birçok kez yer almış. Ancak Stones'un transferinden farklı olarak, Gvardiol'un transferi son derece maliyetli olacaktır. Öte yandan Gvardiol, sol bek olarak da görev alabilir. Alphonso Davies'in en iyi formundan uzak olması ve çapraz bağ yırtılması nedeniyle zaman zaman ciddi kas sakatlıkları yaşaması nedeniyle, Bayern'de bu pozisyon da artık kesin değil.