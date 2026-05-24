Aynı sezonda hem şampiyon hem de küme düşen takım! Marc-Andre ter Stegen'le ilgili ilginç bir durum - FC Barcelona'da "sıcak patates"in geleceği belirsiz

Kiralanmasından önce bile ter Stegen, Eylül 2024 ile Aralık 2025 arasında diz kapağı tendonu yırtılması ve sırt sorunları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu nedenle geleceği büyük bir soru işareti ile karşı karşıya. FC Barcelona ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam etse de, bir numaralı kaleci pozisyonunu çoktan Joan Garcia'ya kaptırmış olması nedeniyle Katalan ekibinde bir geleceği pek olası görünmüyor.

Mundo Deportivo onu "sıcak patates" olarak nitelendirdi. Rapora göre, yüksek maaşı, sakatlık eğilimi ve yaşı nedeniyle satılması zor görünüyor. Geleceğinin yakın zamanda netleşmesi olası görünmüyor - ter Stegen'in kendisi Barcelona'da kalmayı tercih ettiği söyleniyor.