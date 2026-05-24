34 yaşındaki kaleci, aynı sezon içinde iki takımıyla hem şampiyonluğu hem de küme düşmeyi "başardı".
Aynı sezonda hem şampiyon hem de küme düşen takım! Marc-Andre ter Stegen'le ilgili ilginç bir durum - FC Barcelona'da "sıcak patates"in geleceği belirsiz
Ter Stegen, Haziran sonuna kadar FC Barcelona'dan FC Girona'ya kiralanmış durumda. Blaugrana, haftalar önce Real Madrid'le oynanan Clasico'da şampiyonluğu garantilemişken, Girona da Cumartesi günü FC Elche ile 1-1 berabere kalmasının ardından İspanya İkinci Ligi'ne düşmesi kesinleşti.
Ancak milli futbolcu, Girona'nın küme düşmesinde önemli bir payı yok. Sonuçta, kış transferinden bu yana ikinci yarıda sadece iki maçta forma giydi: Getafe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ve Ocak sonunda Real Oviedo'ya 0-1 yenildikleri maçta. Uyluk sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırdı ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da DFB takımında yer almayacak.
Marc-Andre ter Stegen'in belirsiz geleceği
Kiralanmasından önce bile ter Stegen, Eylül 2024 ile Aralık 2025 arasında diz kapağı tendonu yırtılması ve sırt sorunları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu nedenle geleceği büyük bir soru işareti ile karşı karşıya. FC Barcelona ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam etse de, bir numaralı kaleci pozisyonunu çoktan Joan Garcia'ya kaptırmış olması nedeniyle Katalan ekibinde bir geleceği pek olası görünmüyor.
Mundo Deportivo onu "sıcak patates" olarak nitelendirdi. Rapora göre, yüksek maaşı, sakatlık eğilimi ve yaşı nedeniyle satılması zor görünüyor. Geleceğinin yakın zamanda netleşmesi olası görünmüyor - ter Stegen'in kendisi Barcelona'da kalmayı tercih ettiği söyleniyor.
Marc-Andre ter Stegen’in FC Barcelona’daki kariyeri rakamlarla
Maçlar 423 Sıfır golle biten maçlar 176 Yediği goller 416 Şampiyonluk 16