FC Bayern de onu gözüne kestirmişti: Real Madrid, Premier League'den bir yıldızı kadrosuna kattı

Gazete, Florentino Perez'in Real Madrid başkanlığına yeniden seçilmesi halinde transferin gerçekleşeceğini yazıyor. Konate'nin ardından dört yıllık bir sözleşme imzalaması ve sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu bulunması bekleniyor.

Liverpool, Konate'nin ayrılışını daha Pazar günü doğrulamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada yaptığı açıklamada ayrılışından dolayı üzüntüsünü dile getirdi: "Son maçta hepinizden veda etme şansım olmadığı için çok üzgünüm," diye yazan Fransız oyuncu, Instagram'da LFC taraftarlarına seslendi. "O zamanlar, bu formayı önünüzde giydiğim son kez olacağını bilmiyordum." Bu sözler, Konate'nin Reds yetkilileriyle yapılan sözleşme görüşmelerinin başarısızlığından gerçekten şaşırdığını gösteriyor.

Nisan ayında her şey sözleşmenin uzatılacağına işaret ediyordu. Everton ile oynanan derbinin ardından Konate, "anlaşmaya çok yakın" olduklarını açıklamıştı. L'Equipe'e göre o zaman sadece son ayrıntılar netleştirilmişti.