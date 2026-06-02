Liverpool'dan ayrılmasından sadece birkaç gün sonra, Ibrahima Konate'nin yeni bir kulüp arayışı şimdiden sona ermiş gibi görünüyor. AS'nin haberine göre, stoper Madrid ekibine katılacak.
FC Bayern de onu gözüne kestirmişti: Real Madrid, Premier League'den bir yıldızı kadrosuna kattı
Gazete, Florentino Perez'in Real Madrid başkanlığına yeniden seçilmesi halinde transferin gerçekleşeceğini yazıyor. Konate'nin ardından dört yıllık bir sözleşme imzalaması ve sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu bulunması bekleniyor.
Liverpool, Konate'nin ayrılışını daha Pazar günü doğrulamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada yaptığı açıklamada ayrılışından dolayı üzüntüsünü dile getirdi: "Son maçta hepinizden veda etme şansım olmadığı için çok üzgünüm," diye yazan Fransız oyuncu, Instagram'da LFC taraftarlarına seslendi. "O zamanlar, bu formayı önünüzde giydiğim son kez olacağını bilmiyordum." Bu sözler, Konate'nin Reds yetkilileriyle yapılan sözleşme görüşmelerinin başarısızlığından gerçekten şaşırdığını gösteriyor.
Nisan ayında her şey sözleşmenin uzatılacağına işaret ediyordu. Everton ile oynanan derbinin ardından Konate, "anlaşmaya çok yakın" olduklarını açıklamıştı. L'Equipe'e göre o zaman sadece son ayrıntılar netleştirilmişti.
Görünüşe göre Ibrahima Konate, FC Bayern'in de ilgisini çekmiş
Konate'nin Real Madrid'e transfer olacağına dair söylentiler aylardır dolaşıyor. Örneğin, Nisan ayı başında Mundo Deportivo gazetesi, Fransız oyuncunun Real Madrid'in stoper pozisyonu için en çok istediği isim olduğunu yazmıştı. Son zamanlarda Bayern Münih, Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ve Suudi kulübü Al-Ittihad da ilgilenenler arasında gösterildi.
Konate, 2021 yılında yaklaşık 40 milyon euroya RB Leipzig'den FC Liverpool'a transfer oldu. Reds ile birlikte, diğer başarılarının yanı sıra İngiltere şampiyonluğunu da kazandı. 2025/26 sezonunda 51 resmi maça çıktı ve iki gol attı.
Liverpool ile Konate, ligi beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Yine de teknik direktör Arne Slot, sezon sonunda görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
Ibrahima Konate: 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar 51 Gol 2 Asist 0 Oynama süresi 4280