Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Rayo Vallecano - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Marko Brkic

Çeviri:

Real Madrid'den ayrılık yaklaşıyor: David Alaba'dan sansasyonel bir dönüş mü?

La Liga
Transfers
Bundesliga
Real Madrid
Salzburg
D. Alaba

David Alaba ve Real Madrid bu yaz yollarını ayıracak gibi görünüyor – acaba bu, özel bir dönüşün habercisi mi?

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'unhaberine göre, RB Salzburg, kendi ülkesi Avusturya'da Alaba'nın potansiyel yeni takımı olarak gösteriliyor.

  • Bu haberlere göre, Salzburg kulübü 33 yaşındaki oyuncuyu deneyimli bir lider ve genç profesyoneller için bir akıl hocası olarak kadrosuna katmak istiyor. Alaba için Avusturya'ya transfer olmak duygusal açıdan da özel bir anlam taşıyor; zira FC Bayern Münih'te patlama yapmadan önce Austria Viyana'nın altyapısında yetiştiği için memleketine geri dönmüş olacak.

    Alaba şu anda Real Madrid ile sözleşmesi devam ediyor, ancak bu sözleşme sezon sonunda sona eriyor - her şey ayrılığa işaret ediyor. Kalıcı baldır sorunları nedeniyle bu sezon nadiren forma giydi ve tam formda olsa bile Real Madrid takımında merkezi bir rol oynamadı.

    • Reklam
  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    Real Madrid'den ayrılık: Alaba'nın menajeri Milano'da görüldü

    2025/26 sezonunda toplamda sadece 14 resmi maçta forma giydi ve 415 dakika sahada kaldı. 2021’deki transferinden bu yana Real Madrid formasıyla 130 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol atıp 9 asist yaptı. Ayrıca Los Blancos ile iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

    Ancak Salzburg, Alaba ile ilgilenen tek kulüp değil. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Alaba'nın menajeri Pini Zahavi'nin kısa süre önce Milano'da ilgilenen birkaç kulüple görüşmeler yaptığını bildirdi. Hangi kulüpler olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak Romano'ya göre "birkaç ilgilenen kulüp" var. MLS'ye veya Suudi Arabistan'a transfer de olası seçenekler arasında görülüyor.

  • David Alaba: 2025/26 Sezonu İstatistikleri

    Oyunlar14
    Gol0
    Asist0
Bundesliga
LASK crest
LASK
LAS
Salzburg crest
Salzburg
SAL
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA