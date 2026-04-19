Oyuncu, sahada yeterince süre alamadığından şikayet etti: VfB Stuttgart, FC Barcelona'nın yıldızı için yapılan rekabette büyük bir rakiple karşı karşıya kalacak gibi görünüyor

Ancak orada işler şu ana kadar istediği gibi gitmiyor. Lamine Yamal'ın etrafında şekillenen yıldızlar topluluğundan oluşan hücum hattında Bardghji nadiren kadroya alınıyor ve sahada neredeyse hiç süre bulamıyor. Bu nedenle Mart ayı sonunda, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki rolünden duyduğu hoşnutsuzluğu kamuoyuna açıkladı: "Sabırlıyım ama dürüst olmak gerekirse, daha fazla oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum," dedi Sverige Television'a: "Yüzde yüz memnun değilim ama futbol böyle. Uzun süredir kadroda olanlara saygı duyuyorum, onlar benim takım arkadaşlarım. Neler yapabileceğimi biliyorum ve kendime büyük güvenim var."

Kış aylarında bile Bardghji'nin kiralanabileceğine dair söylentiler dolaşıyordu. Ancak o zamanlar, Katalanların kadrosundaki istikrarı tehlikeye atmamak için, tam da Flick'in kalmasında ısrar ettiği söyleniyordu. "Ondan çok memnunum. Ona güvenimi her gösterdiğimde mükemmel oynuyor," diye övgüyle bahsetti Flick.

Bardghji, bu sezon 23 resmi maçta forma giydi ve toplam 616 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda iki gol attı ve dört golün hazırlayıcısı oldu. FC Barcelona'nın son üç lig maçında ise tüm maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.