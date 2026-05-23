"Orada lider bir oyuncu olamaz": Uli Hoeneß, FC Bayern'in yıldızı nedeniyle Julian Nagelsmann'ı eleştirdi

Kimmich meselesi bir yana, Hoeneß genel olarak Nagelsmann’ın ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek büyük turnuva için belirlediği Dünya Kupası kadrosuna tam olarak katılmıyor. Hoeneß, kadronun “iyi, ancak dünya klasında değil” olduğunu belirtti. "Takımı bir bütün haline getirmek için üç, dört, beş kez birlikte oynamaları gerekirdi" dedi. Bunun Nagelsmann'a yönelik kişisel bir saldırı olmadığını, sadece "nesnel ve teknik bir eleştiri" olduğunu açıkça belirtti.

Hoeneß, Oliver Baumann'a yönelik tutumu ve onun Bayern'in kalecisi Manuel Neuer'in ardından ikinci kaleciye indirilmesini de eleştirdi. "Bu doğru değildi, adil değildi" dedi. Kulüp patronu, FC Bayern'in şampiyonluk kutlamalarında Neuer'in kendisi için hala en iyi kaleci olduğunu vurgulamış olsa da, Baumann için üzüldüğünü belirtti.

40 yaşındaki Neuer, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımdaki kariyerini aslında çoktan sonlandırmıştı, ancak Dünya Kupası için bir kez daha geri dönüyor. Dünya Kupası elemelerini Almanya'nın bir numarası olarak geçiren ve Nagelsmann'ın turnuva için başlangıçta bu rolü kendisine vermiş olduğu Baumann, böylece Neuer'in arkasına geçiyor.

DFB takımı, Dünya Kupası'nda (11 Haziran - 19 Temmuz) grup aşamasında Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.