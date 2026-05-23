FC Bayern München'in onursal başkanı, Nagelsmann'ın Kimmich'i orta saha yerine sağ bek olarak oynatma kararını hiç anlamıyor.
"Orada lider bir oyuncu olamaz": Uli Hoeneß, FC Bayern'in yıldızı nedeniyle Julian Nagelsmann'ı eleştirdi
Hoeneß, Der Spiegel'e verdiği röportajda "Joshua Kimmich'e orta sahada ihtiyacım var. Kesinlikle sağ bek olarak değil, orada lider bir oyuncu olamaz" dedi. 74 yaşındaki Hoeneß, DFB milli takımında Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'ten oluşan bir Bayern bloğuna ihtiyaç olduğu görüşünde.
Kimmich'in milli takımdaki pozisyonu hakkındaki tartışma, aslında biraz sönmüş olsa da, uzun süredir devam ediyor. FC Bayern'de teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde 6 numara pozisyonunda oynarken, Nagelsmann onu sağ bek olarak sahaya sürüyor ve şu anki durumda, Dünya Kupası'nı da göz önünde bulundurarak bu kararında ısrarcı. "Aslında bu çok, çok uzun süredir devam eden bir tartışma. Teknik direktör, her iki pozisyonda da oynayabileceğimi biliyor ve buna göre bunu kullanabiliriz," demişti Kimmich geçen yıl bu konuyla ilgili olarak.
Uli Hoeneß, Baumann'ın küme düşmesi hakkında: "Bu doğru değildi"
Kimmich meselesi bir yana, Hoeneß genel olarak Nagelsmann’ın ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek büyük turnuva için belirlediği Dünya Kupası kadrosuna tam olarak katılmıyor. Hoeneß, kadronun “iyi, ancak dünya klasında değil” olduğunu belirtti. "Takımı bir bütün haline getirmek için üç, dört, beş kez birlikte oynamaları gerekirdi" dedi. Bunun Nagelsmann'a yönelik kişisel bir saldırı olmadığını, sadece "nesnel ve teknik bir eleştiri" olduğunu açıkça belirtti.
Hoeneß, Oliver Baumann'a yönelik tutumu ve onun Bayern'in kalecisi Manuel Neuer'in ardından ikinci kaleciye indirilmesini de eleştirdi. "Bu doğru değildi, adil değildi" dedi. Kulüp patronu, FC Bayern'in şampiyonluk kutlamalarında Neuer'in kendisi için hala en iyi kaleci olduğunu vurgulamış olsa da, Baumann için üzüldüğünü belirtti.
40 yaşındaki Neuer, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımdaki kariyerini aslında çoktan sonlandırmıştı, ancak Dünya Kupası için bir kez daha geri dönüyor. Dünya Kupası elemelerini Almanya'nın bir numarası olarak geçiren ve Nagelsmann'ın turnuva için başlangıçta bu rolü kendisine vermiş olduğu Baumann, böylece Neuer'in arkasına geçiyor.
DFB takımı, Dünya Kupası'nda (11 Haziran - 19 Temmuz) grup aşamasında Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.
DFB Takımı: 2026 Dünya Kupası kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih Kaleci Alexander Nübel VfB Stuttgart Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih Defans David Raum RB Leipzig Defans Antonio Rüdiger Real Madrid Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih Defans Malick Thiaw Newcastle United Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 Ofansif Maximilian Beier Borussia Dortmund Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih Ofansif Kai Havertz Arsenal Ofansif Lennart Karl FC Bayern Münih Ofansif Jamie Leweling VfB Stuttgart Ofansif Jamal Musiala FC Bayern Münih Ofansif Leroy Sané Galatasaray İstanbul Ofansif Deniz Undav VfB Stuttgart Ofansif Florian Wirtz FC Liverpool Ofansif Nick Woltemade Newcastle United