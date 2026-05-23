"Orada lider bir oyuncu olamaz": Uli Hoeneß, FC Bayern'in yıldızı nedeniyle Julian Nagelsmann'ı eleştirdi

Almanya milli takımında Joshua Kimmich'in pozisyonu konusundaki tartışma, Uli Hoeneß tarafından yeniden alevlendirildi. Hoeneß, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı eleştirdi.

FC Bayern München'in onursal başkanı, Nagelsmann'ın Kimmich'i orta saha yerine sağ bek olarak oynatma kararını hiç anlamıyor.

  • Hoeneß, Der Spiegel'e verdiği röportajda "Joshua Kimmich'e orta sahada ihtiyacım var. Kesinlikle sağ bek olarak değil, orada lider bir oyuncu olamaz" dedi. 74 yaşındaki Hoeneß, DFB milli takımında Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'ten oluşan bir Bayern bloğuna ihtiyaç olduğu görüşünde. 

    Kimmich'in milli takımdaki pozisyonu hakkındaki tartışma, aslında biraz sönmüş olsa da, uzun süredir devam ediyor. FC Bayern'de teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde 6 numara pozisyonunda oynarken, Nagelsmann onu sağ bek olarak sahaya sürüyor ve şu anki durumda, Dünya Kupası'nı da göz önünde bulundurarak bu kararında ısrarcı. "Aslında bu çok, çok uzun süredir devam eden bir tartışma. Teknik direktör, her iki pozisyonda da oynayabileceğimi biliyor ve buna göre bunu kullanabiliriz," demişti Kimmich geçen yıl bu konuyla ilgili olarak.

    Kimmich meselesi bir yana, Hoeneß genel olarak Nagelsmann’ın ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek büyük turnuva için belirlediği Dünya Kupası kadrosuna tam olarak katılmıyor. Hoeneß, kadronun “iyi, ancak dünya klasında değil” olduğunu belirtti. "Takımı bir bütün haline getirmek için üç, dört, beş kez birlikte oynamaları gerekirdi" dedi. Bunun Nagelsmann'a yönelik kişisel bir saldırı olmadığını, sadece "nesnel ve teknik bir eleştiri" olduğunu açıkça belirtti.

    Hoeneß, Oliver Baumann'a yönelik tutumu ve onun Bayern'in kalecisi Manuel Neuer'in ardından ikinci kaleciye indirilmesini de eleştirdi. "Bu doğru değildi, adil değildi" dedi. Kulüp patronu, FC Bayern'in şampiyonluk kutlamalarında Neuer'in kendisi için hala en iyi kaleci olduğunu vurgulamış olsa da, Baumann için üzüldüğünü belirtti.

    40 yaşındaki Neuer, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımdaki kariyerini aslında çoktan sonlandırmıştı, ancak Dünya Kupası için bir kez daha geri dönüyor. Dünya Kupası elemelerini Almanya'nın bir numarası olarak geçiren ve Nagelsmann'ın turnuva için başlangıçta bu rolü kendisine vermiş olduğu Baumann, böylece Neuer'in arkasına geçiyor.

    DFB takımı, Dünya Kupası'nda (11 Haziran - 19 Temmuz) grup aşamasında Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.

  • DFB Takımı: 2026 Dünya Kupası kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüp
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih
    KaleciAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih
    DefansDavid RaumRB Leipzig
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih
    DefansMalick ThiawNewcastle United
    OfansifNadiem AmiriMainz 05
    OfansifMaximilian BeierBorussia Dortmund
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih
    OfansifKai HavertzArsenal
    OfansifLennart KarlFC Bayern Münih
    OfansifJamie LewelingVfB Stuttgart
    OfansifJamal MusialaFC Bayern Münih
    OfansifLeroy SanéGalatasaray İstanbul
    OfansifDeniz UndavVfB Stuttgart
    OfansifFlorian WirtzFC Liverpool
    OfansifNick WoltemadeNewcastle United
