Moataz Elgammal

    BarcelonaNewcastle United

    Flick, Newcastle'ı ezip geçmelerinin ardındaki stratejiyi açıkladı

    Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle karşısında takımının inanılmaz geri dönüşünü tetikleyen, devre arası yapılan kritik taktiksel değişiklikler hakkında konuştu. Kaotik ve zorlu geçen ilk yarının ardından, Alman teknik adamın verdiği özel talimatlar maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve ikinci yarıda üstün bir performans sergileyerek çeyrek finale yükselmenin yolunu açtı.

    C. RonaldoAlmeria

    CR7 etkisi! La Liga başkanı, Ronaldo'nun Almería'ya yaptığı katkıyı övdü

    La Liga Başkanı Javier Tebas, Cristiano Ronaldo'nun İspanya'nın ikinci lig takımında hisse satın almasının ardından Almería'ya sağladığı ticari ve dijital etkiyi övdü. Lig başkanı, Portekizli süperstarın küresel çekiciliğinin ve sosyal medyadaki muazzam varlığının, kulübün uluslararası profilini ve büyük sponsorlar nezdindeki cazibesini anında nasıl yükselttiğini açıkladı.

    SenegalAfrica Cup of Nations

    Senegal hükümeti, Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili olarak CAF'tan yolsuzluk soruşturması talep ediyor

    Afrika Uluslar Kupası finalinin yol açtığı diplomatik gerilim, Senegal hükümetinin Afrika Futbol Konfederasyonu hakkında resmi bir soruşturma açılmasını talep etmesiyle tırmandı. Teranga Aslanları’nın son kıtasal şampiyonluğunun elinden alınması ve Fas’a hükmen galibiyet verilmesi yönündeki şok edici kararın ardından, Dakar’daki öfkeli yetkililer artık sistematik yolsuzluk iddialarında bulunuyor.

    West Ham UnitedM. Antonio

    Antonio, trafik kazasının ardından West Ham'dan ayrılmasına ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi

    Michail Antonio, West Ham'dan yaşadığı acı ayrılık hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, on yıllık kariyerinin bu şekilde sona ermesinden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi. Aralık 2024'te hayatı tehdit eden bir trafik kazasından kurtulan 35 yaşındaki forvet, iyileşmesinin ardından formunu kanıtlama şansı bulmayı umuyordu. Ancak bunun yerine sözleşmesi feshedildi ve şu anda Katar'da Al-Sailiya ile yeni bir sayfa açtı.

    Bayern MünihŞampiyonlar Ligi

    Eski yıldız, Kane ve arkadaşlarının Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşacağını öngörürken Bayern'i "şu anki en güçlü takım" olarak nitelendiriyor

    Franck Ribéry, Vincent Kompany'nin yönettiği kadroyu överek Bayern Münih'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağına inandığını belirtti. Atalanta'ya karşı ilk maçta ezici bir galibiyet elde etmenin ardından efsanevi kanat oyuncusu, Bavyera devini şu anda dünya futbolundaki tartışmasız en güçlü takım olarak nitelendirdi ve kulübün diğer efsanelerinin de takımın Avrupa'daki korkutucu formuna ilişkin görüşlerini yineledi.

    ABDDünya Kupası

    2026 Dünya Kupası: ABD, turnuva hazırlıklarında 'geride'

    Donald Trump’ın İç Güvenlik Bakanlığı adaylığı için önerdiği Markwayne Mullin, 2026 Dünya Kupası konusunda sert bir uyarıda bulundu. Senato’daki onay oturumu sırasında, devam eden hükümetin kapanması nedeniyle ABD’nin turnuva hazırlıklarında geride kaldığını açıkladı ve bu durumun, yaz aylarında düzenlenecek bu devasa etkinliği tehdit eden artan jeopolitik krizlere bir de eklenmiş oldu.

    SenegalAfrican Nations Championship

    Senegal'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun elinden alınmasına rağmen Niakhate tavrını sürdürüyor

    Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) Senegal'den Afrika Uluslar Kupası kupasını elinden alma yönünde eşi benzeri görülmemiş bir adım atmasının ardından Moussa Niakhate sessizliğini bozdu. Fas ile oynanan final maçında yaşanan dramatik sahadan çekilme olayının ardından, yönetim organı itirazı kabul ederek ev sahibi takıma 3-0'lık hükmen galibiyet verdi ve bu karar Senegal'li oyuncular arasında büyük öfkeye yol açtı.

    ChelseaTottenham Hotspur

    Tottenham ve Chelsea, Bundesliga'nın parlayan yıldızı için rekabet ediyor

    Avrupa'nın bir sonraki büyük hücum yeteneği için rekabet hızla kızışıyor; Londra'nın iki rakibi Tottenham Hotspur ve Chelsea, Fisnik Asllani'yi kadrolarına katmak için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor. 23 yaşındaki forvet, bu sezon Bundesliga'da adeta yıldırım hızıyla yükselişe geçti ve sadece birkaç ay içinde yedek kulübesinin bir oyuncusundan ligin en göze çarpan isimlerinden birine dönüştü.

    Sporting CPBodoe/Glimt

    Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi masalı, Sporting CP'nin muhteşem geri dönüşüyle sona erdi

    Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki inanılmaz serüveni dramatik bir sonla nokta koydu. Norveç'te üç gollük çarpıcı bir avantaj elde eden bu Kuzey Kutbu'nun sürpriz takımı, Lizbon'da Sporting CP karşısında adeta paramparça oldu. Portekizli dev, uzatmaların ardından nefes kesici bir 5-0 galibiyet elde ederek büyük farkı tersine çevirdi ve çeyrek finallere tarihi bir şekilde yükseldi.

    LiverpoolA. Slot

    Slot, Liverpool'a yönelik eleştirileri nedeniyle Carragher'a sert çıktı

    Arne Slot, Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Liverpool'un bireylerden oluşan bir takıma dönüştüğü yönündeki Jamie Carragher'ın iddialarını şiddetle reddetti. Teknik direktör, kulüp efsanesinin, iç sahadaki felaket serisi sırasında takımda genel bir uyum eksikliği olduğu konusundaki görüşüne katılırken, Galatasaray ile oynanacak hayati Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde oyuncularının takım ruhunu kararlılıkla savundu.

    A. BastoniInter

    Bastoni, Inter'e satılması muhtemel olduğu için Barça'ya transferini öncelikli görüyor

    Inter'in savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'nin bu yaz Barcelona'ya transfer olmak istediği bildiriliyor. İtalyan devi, mali dengesini sağlamak için değerli stoperini yüksek bir bedel karşılığında satmaya hazır. 2028'e kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar ve San Siro'da artan baskı, oyuncunun İspanya'nın en üst ligine transfer olasılığını hızlandırdı.

    LiverpoolA. Robertson

    Robertson takım arkadaşlarına şöyle diyor: Liverpool'a layık olduğunuzu kanıtlayın

    Andy Robertson, artan eleştiriler karşısında Liverpool'daki takım arkadaşlarını bu zorlu döneme ayak uydurmaya ve Anfield'da kendilerini kanıtlamaya çağırdı. Tottenham Hotspur ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından İskoçya kaptanı, Galatasaray ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde, teknik direktör Arne Slot üzerindeki artan baskıyı hafifletmek için takımın kenetlenmesinin şart olduğunu vurguladı.

    J. MusialaBayern Münih

    Bayern, Musiala'nın sakatlığının ilk tahmin edilenden daha ciddi olduğunu öğrendi

    Bayern Münih, Çarşamba günü Atalanta ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Jamal Musiala'nın kadroda yer almayacağı haberiyle büyük bir darbe aldı. 23 yaşındaki oyuncu, İtalya'da oynanan ilk maçta aldığı ayak bileği sakatlığıyla boğuşuyor ve haberlere göre sahalardan uzak kalma süresi uzayabilir. Bu durum, sezonun kritik bir döneminde Bavyera devinin devam eden sakatlık krizini daha da ağırlaştırıyor.

    AC MilanR. Leao

    Leao, öfkeli tepki ve Pulisic ile yaşanan tartışmanın ardından İncil'i göstererek karşılık verdi

    AC Milan'ın Stadio Olimpico'da Lazio'ya karşı aldığı acı yenilginin ardından yaşanan çalkantılı ortamda, Rafael Leao sosyal medyada bir İncil ayeti paylaşarak yoğun tartışmalara yol açtı. Portekizli yıldızın gizemli mesajı, takım arkadaşı Christian Pulisic ile sahada yaşanan açık bir tartışmanın, oyundan alınmasına gösterdiği hayal kırıklığına dayalı tepkinin ve bu hücum ikilisi arasında soyunma odasında yaşanan bir yüzleşmenin ardından geldi.

    Q. PromesAjax

    Eski Ajax ve Hollanda milli takım yıldızı, bir aile partisinde bir akrabasını bıçakladığını itiraf etti

    Eski milli futbolcu Quincy Promes, 2020 yılında Hollanda'da düzenlenen bir aile toplantısında bir akrabasını bıçakladığını itiraf etti. Bu çarpıcı itiraf, Salı günü görülen temyiz duruşması sırasında geldi. Oyuncu daha önce suçlamaları reddetmiş olsa da, avukat ekibi artık onun fiziksel yaralanmaya neden olduğunu kabul ediyor ve savunmalarını meşru müdafaa iddiasına yöneltiyor.

    MarseilleM. Greenwood

    Marsilya kadrosu, Madrid efsanesinin padel merkezini ziyaret ederken Greenwood, Zidane ile bir araya geldi

    Marsilya'nın forveti Mason Greenwood ve takım arkadaşları, son teknoloji ürünü bir padel tesisinde hafta ortasında unutulmaz bir takım kaynaşma etkinliği gerçekleştirdi. Takımın ligdeki son galibiyetinin ardından teknik direktör Habib Beye, kadroyu futbol efsanesi Zinedine Zidane ile tanıştırmak üzere tesise götürdü. Oyuncular çim sahayı padel kortlarıyla değiştirerek, 1998 Dünya Kupası şampiyonu ile kaynaştı ve el sıkıştı.

    Tottenham HotspurM. van de Ven

    Van de Ven, Spurs'un 'saçmalıklarına' sert çıktı

    Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu Micky van de Ven, Premier Lig'de yaşanan zorlu küme düşme mücadelesinin ortasında takımın sezonu pes ettiği yönündeki söylentileri sert bir şekilde yalanladı. Atletico Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesinde konuşan Hollandalı oyuncu, takım arkadaşlarını tutkuyla savundu ve kulüpteki herkesin bu zor durumu tersine çevirmek için tam bir kararlılık içinde olduğunu vurguladı.

    RangersPremiership

    Martin, Rangers'taki başarısızlığı konusunda pişmanlık duymuyor

    Russell Martin, Rangers'ın teknik direktörü olarak geçirdiği çalkantılı 123 gün hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, Ekim ayında görevden alınmasına ilişkin hiçbir kırgınlık duymadığını vurguladı. Takımda büyük çaplı bir kadro değişikliğine imza atmasına ve kulübü İskoçya Premiership'te sekizinci sıraya düşüren kötü bir performans dönemine rağmen, 40 yaşındaki teknik adam yılmadan yoluna devam ediyor ve maruz kaldığı büyük baskıyı değerli bir öğrenme deneyimi olarak görüyor.

