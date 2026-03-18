Moataz Elgammal

Slot, Liverpool'a yönelik eleştirileri nedeniyle Carragher'a sert çıktı
Arne Slot, Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Liverpool'un bireylerden oluşan bir takıma dönüştüğü yönündeki Jamie Carragher'ın iddialarını şiddetle reddetti. Teknik direktör, kulüp efsanesinin, iç sahadaki felaket serisi sırasında takımda genel bir uyum eksikliği olduğu konusundaki görüşüne katılırken, Galatasaray ile oynanacak hayati Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde oyuncularının takım ruhunu kararlılıkla savundu.