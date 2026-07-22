AFP
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Manchester City, Phil Foden’ın sözleşmesini tamamladıktan sonra yıldız oyuncularıyla çift sözleşme uzatımı konusunda anlaştı
Gelecek için kilit isimleri kadroya katmak
The Athletic’in haberine göre, City, Khusanov ve Doku’yu 2031 yılına kadar sürecek yeni uzun vadeli sözleşmelerle kadrosuna bağlamak için hızlı bir şekilde harekete geçti.
Ocak 2025'te Lens'ten transfer edilen Khusanov, geçen sezonun ikinci yarısında Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un sakatlık geçirdiği dönemde savunmada takıma büyük katkı sağladı.
Öte yandan Doku, kadroda dikkat çekici bir istikrar sergiledi. Kanat oyuncusu, Manchester City’de geçirdiği üç sezonda her birinde 40’tan fazla maçta forma giyerek takım için sahip olduğu kalıcı değeri kanıtladı. Her iki oyuncu da Pep Guardiola sonrası dönem için takımın vazgeçilmez parçaları olarak görülüyor.
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Foden transferi yaz transfer dönemini başlattı
Khusanov ve Doku ile ilgili haberler, Foden’ın Çarşamba günü resmi olarak dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamasının ardından geldi. Foden, sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonuyla birlikte en az 2030 yılına kadar City’de kalacak.
Dünya Kupası artık geride kaldığına göre, bu önemli sözleşme uzatmalarının, yaklaşan sezon öncesinde taraftar kitlesine yeni bir coşku katması bekleniyor.
Elliot Anderson’ın dikkat çeken transferi dışında, City nispeten sakin bir yaz transfer dönemi geçirdi. Ancak oyuncuların antrenman sahasına dönmesiyle birlikte, yeni atanan teknik direktör Enzo Maresca’nın gözetiminde hazırlıklar hızla ivme kazanıyor.
Savunma konusundaki belirsizliklerin ve söylentilerin giderilmesi
City, bu hafta kadroyla ilgili diğer acil sorunları da ele aldı; zira Rodri’nin geleceğine dair söylentiler taraftarlar arasında bir miktar endişe yaratmıştı.
Son 24 saat içinde Real Madrid'e yaz transferi yapabileceğine dair spekülasyonlar ortaya çıktı, ancak birbiri ardına gelen sözleşme yenileme haberleri bu konuyu gölgede bıraktı.
En önemlisi, Gvardiol’un da çok yakında yeni sözleşmesinin onaylanması bekleniyor. Gvardiol, kulüpten ayrılmayı aktif olarak değerlendiriyordu; bu nedenle bu gelişme City için büyük bir moral kaynağı oldu. Gvardiol’u Khusanov, Foden ve Doku ile birlikte kadrosunda tutmayı başaran City, en çok değer verilen genç yeteneklerinin önümüzdeki dört ila beş yıl boyunca kulüpte kalmasını garantiledi.
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Manchester City için bundan sonra ne olacak?
Manchester City, transferler ve kadro düzenlemeleri açısından yaz transfer döneminin geri kalanının oldukça hareketli geçeceğini öngörüyor. Maresca taktiksel vizyonunu hayata geçirmeye devam ederken, takım yakında Hong Kong ve Güney Kore’ye planlanan sezon öncesi turlarına çıkacak. Kulüp, zorlu yeni Premier Lig sezonu için hazırlıklarını tamamlarken, taraftarlar daha pek çok hareketliliğin yaşanmasını bekleyebilir.
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