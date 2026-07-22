Manchester City, Phil Foden’ın sözleşmesini tamamladıktan sonra yıldız oyuncularıyla çift sözleşme uzatımı konusunda anlaştı

Khusanov ve Doku ile ilgili haberler, Foden’ın Çarşamba günü resmi olarak dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamasının ardından geldi. Foden, sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonuyla birlikte en az 2030 yılına kadar City’de kalacak.

Dünya Kupası artık geride kaldığına göre, bu önemli sözleşme uzatmalarının, yaklaşan sezon öncesinde taraftar kitlesine yeni bir coşku katması bekleniyor.

Elliot Anderson’ın dikkat çeken transferi dışında, City nispeten sakin bir yaz transfer dönemi geçirdi. Ancak oyuncuların antrenman sahasına dönmesiyle birlikte, yeni atanan teknik direktör Enzo Maresca’nın gözetiminde hazırlıklar hızla ivme kazanıyor.