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Ferran Torres, Barcelona’nın sözleşme teklifine öfkelendi; İspanya’nın Dünya Kupası şampiyonu, PSG’nin teklifini kabul etmeye hazır
Katalonya’da sözleşmenin ayrıntıları
Sözleşme görüşmelerinde yaşanan ciddi bir anlaşmazlığın ardından Torres, Barcelona’dan ayrılmaya bir adım daha yaklaştı. ElDesmarque’nin haberine göre, forvet oyuncusu kulübün sunduğu sözleşme uzatma teklifini hem sportif hem de mali açıdan tamamen yetersiz buluyor.
Torres, maaşında önemli bir artış istiyor ve yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sahada kalma süresi konusunda garantiler talep ediyor. Katkılarına rağmen değeri yeterince takdir edilmediğini düşünen oyuncu, kulübün teklifinde kendisine verdiği önemi yansıtmasını istiyor. Barcelona’nın spor yönetimi kısa süre içinde önemli ölçüde iyileştirilmiş bir teklif sunmazsa, Torres Katalonya’daki kariyerine son vermeye hazır. Geleceğine ilişkin nihai karar, sezon sonu tatili sona erene kadar bekletilecek.
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Etkileyici istatistikler talepleri haklı çıkarıyor
Torres’in hayal kırıklığı, son dönemdeki olağanüstü performanslarından kaynaklanıyor; hücumdaki katkısının çok daha büyük bir ödülü hak ettiğini düşünüyor. Arjantin’e karşı oynanan Dünya Kupası finalinde İspanya’yı şampiyonluğa taşıyan belirleyici golü atarak ülkesinin en büyük kahramanı olmuştu. Ocak 2022’de Manchester City’den transfer olduğundan bu yana kulüpteki performansı da aynı derecede etkileyiciydi.
Torres, Barcelona’da geçirdiği süre boyunca toplam 207 maça çıktı ve 65 gol attı. Yalnızca geçen sezon bile, 49 maçta forma giyip 21 kez fileleri havalandırarak hücum hattının vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu son derece etkileyici rakamlara rağmen, Barcelona onu takımda tutmak için kabul edilebilir bir teklif sunamadı.
PSG, cazip bir teklifte bulundu
İspanya’daki geleceği belirsiz hale gelen Torres, tercih ettiği transfer hedefini belirledi. Paris Saint-Germain’den gelen tekliften oldukça etkilendi ve menajerleri bu teklifi şimdiden değerlendirmeye başladı. Fransa şampiyonu kulüp, Barcelona’nın teklifinden çok daha cazip şartlar içeren bir teklif sundu. Torres, Paris ekibinde kendisine önemli bir rol ayıran Luis Enrique tarafından her zaman değer gördüğünü hissetmiştir.
Öte yandan Barcelona, ya şimdi onu satmalı ya da 2027’de sözleşmesi sona erdiğinde onu bedelsiz kaybetme riskini göze almalıdır. Piyasa değeri 55 milyon avro olmasına rağmen, sportif direktör Deco, Torres’in derhal ayrılmasını onaylamak için 50 milyon avroluk sabit bir satış fiyatı belirlemiş ve bu gelirle Julian Alvarez’in transferini finanse etmeyi planlamaktadır.
- Getty Images
Bundan sonra ne olacak?
Torres, şu anda devam eden tatil döneminde kararını kesinleştirmek için biraz zaman ayıracak. Barcelona, daha cazip bir mali teklif sunmayı reddederse, Fransa’ya transferi kaçınılmaz görünüyor. Paris Saint-Germain, 50 milyon avroluk anlaşmayı bir an önce sonuçlandırmaya çalışacak; böylece Enrique, resmi maçlar başlamadan önce yeni transferini sezon öncesi hazırlıklarına dahil edebilecek.
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