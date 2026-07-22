Ferran Torres, Barcelona’nın sözleşme teklifine öfkelendi; İspanya’nın Dünya Kupası şampiyonu, PSG’nin teklifini kabul etmeye hazır

Sözleşme görüşmelerinde yaşanan ciddi bir anlaşmazlığın ardından Torres, Barcelona’dan ayrılmaya bir adım daha yaklaştı. ElDesmarque’nin haberine göre, forvet oyuncusu kulübün sunduğu sözleşme uzatma teklifini hem sportif hem de mali açıdan tamamen yetersiz buluyor.

Torres, maaşında önemli bir artış istiyor ve yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sahada kalma süresi konusunda garantiler talep ediyor. Katkılarına rağmen değeri yeterince takdir edilmediğini düşünen oyuncu, kulübün teklifinde kendisine verdiği önemi yansıtmasını istiyor. Barcelona’nın spor yönetimi kısa süre içinde önemli ölçüde iyileştirilmiş bir teklif sunmazsa, Torres Katalonya’daki kariyerine son vermeye hazır. Geleceğine ilişkin nihai karar, sezon sonu tatili sona erene kadar bekletilecek.