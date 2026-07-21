Paolo Maldini, Leonardo ve eski Manchester City teknik direktörü arasında yüz yüze görüşmeler yapılmasına rağmen, Pep Guardiola’nın İtalya milli takımının başına geçmesi için bir ‘mucize’ gerekiyor

İtalya, boşalan teknik direktörlük pozisyonu için Guardiola’yı birincil hedefi olarak belirledi. Football Italia’nın haberine göre, teknik direktör Maldini ve danışmanı Leonardo, Guardiola ile doğrudan görüşmek üzere bu hafta sonu Barselona’ya gitti. İtalya Futbol Federasyonu, son 10 yılını Manchester City’de geçiren bu son derece başarılı teknik direktörü kadrosuna katmayı hayal ediyor.

Görüşmelerin ardından İtalya’ya dönen Maldini ve Leonardo’nun uçaktaki bir fotoğrafı internette ortaya çıktı ve taraftarlar arasında spekülasyonları alevlendirdi. Böylesine tanınmış isimlerin doğrudan girişimine rağmen, Guardiola’yı hemen teknik direktörlük görevine dönmeye ikna etmek son derece zor görünüyor; zira kendisi, teknik direktörlükten geçici olarak uzaklaşmak istediğini defalarca dile getirmişti.