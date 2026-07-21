(C)Getty Images
Çeviri:
Paolo Maldini, Leonardo ve eski Manchester City teknik direktörü arasında yüz yüze görüşmeler yapılmasına rağmen, Pep Guardiola’nın İtalya milli takımının başına geçmesi için bir ‘mucize’ gerekiyor
Barselona’da yüz yüze görüşmeler
İtalya, boşalan teknik direktörlük pozisyonu için Guardiola’yı birincil hedefi olarak belirledi. Football Italia’nın haberine göre, teknik direktör Maldini ve danışmanı Leonardo, Guardiola ile doğrudan görüşmek üzere bu hafta sonu Barselona’ya gitti. İtalya Futbol Federasyonu, son 10 yılını Manchester City’de geçiren bu son derece başarılı teknik direktörü kadrosuna katmayı hayal ediyor.
Görüşmelerin ardından İtalya’ya dönen Maldini ve Leonardo’nun uçaktaki bir fotoğrafı internette ortaya çıktı ve taraftarlar arasında spekülasyonları alevlendirdi. Böylesine tanınmış isimlerin doğrudan girişimine rağmen, Guardiola’yı hemen teknik direktörlük görevine dönmeye ikna etmek son derece zor görünüyor; zira kendisi, teknik direktörlükten geçici olarak uzaklaşmak istediğini defalarca dile getirmişti.
- Getty Images
Fabrizio Romano, Guardiola'nın tutumunu açıkladı
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, durumla ilgili son gelişmeleri aktardı ve İtalya’nın Guardiola’nın fikrini değiştirmesi konusunda çok az umudu olduğunu doğruladı. Romano, teknik direktörün yeni bir projeye başlamadan önce dinlenmeye kararlı olduğunu belirtti. YouTube kanalında konuşan Romano şöyle açıkladı: “Guardiola’ya yakın çevreler için gerçek şu ki, Pep bir işaret olarak ailesine zaman ayırmayı ve hemen yeniden başlamamayı düşünüyor.”
Romano ayrıca, Maldini ve Leonardo’nun seyahatlerinden döndüklerini gösteren bir fotoğrafı paylaşarak, milli takımın mevcut gidişatı değiştirmekte zorlanacağını yineledi. Transfer uzmanı, değerlendirmesini İtalya’ya yönelik sert bir uyarıyla sonlandırdı: “Onu ikna etmeyi başarırlarsa, bu bir mucize ve başyapıt olur, çünkü şansları çok düşük.”
İtalya görevi için alternatif adaylar
İtalya’nın Guardiola’yı göreve getirme şansı oldukça düşük olduğundan, milli takım yönetimi bu pozisyonu doldurmak için diğer seçenekleri değerlendirmek zorundadır. Haberlere göre İtalya, Guardiola’nın teklifini resmen reddetmesi durumunda uygulanacak yedek planları şimdiden belirlemiştir. Guardiola’yı kadroya katma yönündeki iddialı çabaların sonuçsuz kalması halinde, Andrea Pirlo ve Roberto Mancini İtalya milli takımının başına geçecek başlıca adaylar olmaya devam etmektedir. Hem Pirlo hem de Mancini, İtalyan futbolunda önemli bir deneyime sahiptir ve milli takımdan beklenenleri çok iyi anlamaktadır. Mancini daha önce İtalya'yı Euro 2020'de uluslararası zafere taşımışken, Pirlo da büyük saygı görüyor. İtalyan futbol federasyonu, Guardiola gibi kalibrede bir teknik direktörü kadroya katmanın pek olası olmadığını biliyor; bu nedenle bu alternatif adaylar, yakın gelecek için son derece gerçekçi seçenekler olarak görülüyor.
- Getty Images
İtalya milli takımı için bundan sonra ne olacak?
Yaklaşan milli maçlar nedeniyle İtalya, teknik direktör arayışını bir an önce sonuçlandırmalıdır. Maldini ve Leonardo, bu hafta Guardiola’dan kesin bir yanıt bekledikten sonra, dikkatlerini resmen Pirlo veya Mancini’ye yöneltecekler. Öte yandan Guardiola’nın, futboldan uzak kalmayı planladığı bu ara dönemine devam etmesi ve şimdilik diğer teknik direktörlük tekliflerini göz ardı ederek ailesiyle vakit geçirmesi bekleniyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun