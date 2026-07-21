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Eski Celtic yıldızı Kyogo Furuhashi, 10 milyon sterlinlik transferin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Tom Brady’nin Birmingham takımıyla yollarını ayıran Japon forvet, LA Galaxy ile MLS’e transfer oluyor
LA Galaxy, Kyogo Furuhashi'nin transferini doğruladı
LA Galaxy, Birmingham City’den Kyogo Furuhashi’nin transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Forvet oyuncusu, 2030-31 sezonuna kadar sürecek bir sözleşmeyle MLS ekibine katılıyor.
Kyogo, Championship'te zorlu bir dönem geçirdikten sonra Birmingham'dan ayrılıyor. Bu dönemde tüm turnuvalarda toplam 31 maçta sadece üç gol atabilmişti. LA Galaxy genel menajeri Will Kuntz, yaptığı resmi açıklamada bu transferi memnuniyetle karşıladı: "Kyogo'yu LA Galaxy'ye ve Los Angeles'a davet etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Japonya Milli Takımı'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'nın en iyi yerel liglerinden bazılarında forma giymiş olması sayesinde zengin bir deneyim getiriyor."
Kelt takımının muhteşem performansı ve son dönemdeki transfer sorunları
Son dönemdeki zorluklar öncesinde Kyogo, Celtic’te büyük bir başarıya imza atmış ve 165 maçta 85 gol atmıştı. İskoçya’da geçirdiği süre boyunca dört İskoçya Premiership şampiyonluğu, iki İskoçya Kupası ve üç İskoçya Lig Kupası dahil olmak üzere inanılmaz başarılar elde etti.
2022-23 sezonunda Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı ve ligde attığı 27 golle gol krallığına ulaştı. GOAL’un haberine göre, Fransa’da Stade Rennais’te kısa bir süre forma giydikten sonra, Birmingham Temmuz 2025’te 10 milyon sterlinlik bir transferle Kyogo’yu kadrosuna kattı. Avrupa macerasına başlamadan önce Kyogo, Vissel Kobe ile Japonya Kupası ve Japonya Süper Kupası’nı da kazanmış ve son 10 milyon sterlinlik fiyasko öncesinde ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı.
Güven krizi, uluslararası beklentileri olumsuz etkiliyor
Birmingham’a 10 milyon sterlinlik transfer beklendiği gibi gerçekleşmedi ve bu durum Kyogo’yu derinden etkiledi. Ocak ortasından bu yana hiçbir maçta ilk 11’de yer alamaması ve omuz ameliyatı geçirmesinin ardından, Dünya Kupası için Japonya kadrosundaki yerini kaybetti.
Eski Birmingham forveti Clinton Morrison, GOAL'a özel olarak durumu şöyle açıkladı: "Neden işlerin yolunda gitmediğine inanamıyorum çünkü Celtic'te hareketleri, yakaladığı fırsatlar ve attığı goller muhteşemdi. Birmingham City'de de fırsatlar yakalıyordu ama bunları gole çeviremiyordu, bu tür şeyler olabilir. Bu sadece özgüven eksikliği yaşayan bir oyuncu ve işler pek yolunda gitmedi. Çalışma temposu harika ama 9 numara pozisyonunda oynuyorsanız, çalışma temposundan biraz daha fazlasına sahip olmanız gerekir. Gol atmanız gerekir ve o fırsatlar yakalıyordu ama acele ediyordu."
- (C)Getty Images
Furuhashi’nin MLS’deki geleceği nasıl olacak?
Kyogo, LA Galaxy formasıyla resmi olarak sahaya çıkmadan önce P-1 vizesinin onaylanmasını bekleyecek. Kulüp, bu forvetin tartışılmaz golcü içgüdülerini hücum sistemine entegre etmeyi hedeflerken, oyuncu kadroda bir “Uluslararası Oyuncu” kontenjanını dolduracak. Avrupa’da geçirdiği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Kyogo, artık özgüvenini yeniden kazanmaya ve Amerika’da kupa koleksiyonunu genişletmeye odaklanmalıdır.
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