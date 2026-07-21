Eski Celtic yıldızı Kyogo Furuhashi, 10 milyon sterlinlik transferin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Tom Brady’nin Birmingham takımıyla yollarını ayıran Japon forvet, LA Galaxy ile MLS’e transfer oluyor

Son dönemdeki zorluklar öncesinde Kyogo, Celtic’te büyük bir başarıya imza atmış ve 165 maçta 85 gol atmıştı. İskoçya’da geçirdiği süre boyunca dört İskoçya Premiership şampiyonluğu, iki İskoçya Kupası ve üç İskoçya Lig Kupası dahil olmak üzere inanılmaz başarılar elde etti.

2022-23 sezonunda Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı ve ligde attığı 27 golle gol krallığına ulaştı. GOAL’un haberine göre, Fransa’da Stade Rennais’te kısa bir süre forma giydikten sonra, Birmingham Temmuz 2025’te 10 milyon sterlinlik bir transferle Kyogo’yu kadrosuna kattı. Avrupa macerasına başlamadan önce Kyogo, Vissel Kobe ile Japonya Kupası ve Japonya Süper Kupası’nı da kazanmış ve son 10 milyon sterlinlik fiyasko öncesinde ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı.