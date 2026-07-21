"Bazı şeyleri yeniden düşünmeye başlamalıyız" - Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 2026 finalindeki yenilginin ardından seçeneklerini değerlendirirken, teknik direktör Lionel Messi ve Emi Martinez’in milli takımdan emeklilik söylentilerine tepki gösterdi

Pazar günkü Dünya Kupası finalinde Arjantin’in İspanya’ya 1-0 yenilmesinin ardından memleketi Pujato’ya dönen Scaloni, söylentileri yalanlamak üzere TyC Sports’a konuştu. Takımın çoğu Buenos Aires’te üstü açık otobüsle düzenlenen kutlama turunun tadını çıkarırken, Messi doğrudan Rosario’ya gitti.

Messi'nin viral olan konuşmasına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar sorulduğunda Scaloni şöyle yanıt verdi: "Sosyal medyayı takip etmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bana neyden bahsettiğinizi hiç anlamadım." Takım içi çatışmalar olduğu iddialarını da kesin bir dille yalanladı: "Bana sorduğunuz şeye inanamıyorum. Biz başka bir yoldayız, arkadaşlar."

Scaloni şunları ekledi: "Önemli olan, oyuncularımızın ellerinden gelenin en iyisini yapmış olmaları, bu forma ile karakterlerini ortaya koymuş olmaları ve bunu sürdürmemiz. Umarım yarın, bir oyuncu Milli Takım’a geldiğinde de aynısını gösterir. Çünkü bu bir sinyaldir."