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"Bazı şeyleri yeniden düşünmeye başlamalıyız" - Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 2026 finalindeki yenilginin ardından seçeneklerini değerlendirirken, teknik direktör Lionel Messi ve Emi Martinez’in milli takımdan emeklilik söylentilerine tepki gösterdi
Söylentileri çürütmek ve takımın uyumunu övmek
Pazar günkü Dünya Kupası finalinde Arjantin’in İspanya’ya 1-0 yenilmesinin ardından memleketi Pujato’ya dönen Scaloni, söylentileri yalanlamak üzere TyC Sports’a konuştu. Takımın çoğu Buenos Aires’te üstü açık otobüsle düzenlenen kutlama turunun tadını çıkarırken, Messi doğrudan Rosario’ya gitti.
Messi'nin viral olan konuşmasına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar sorulduğunda Scaloni şöyle yanıt verdi: "Sosyal medyayı takip etmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bana neyden bahsettiğinizi hiç anlamadım." Takım içi çatışmalar olduğu iddialarını da kesin bir dille yalanladı: "Bana sorduğunuz şeye inanamıyorum. Biz başka bir yoldayız, arkadaşlar."
Scaloni şunları ekledi: "Önemli olan, oyuncularımızın ellerinden gelenin en iyisini yapmış olmaları, bu forma ile karakterlerini ortaya koymuş olmaları ve bunu sürdürmemiz. Umarım yarın, bir oyuncu Milli Takım’a geldiğinde de aynısını gösterir. Çünkü bu bir sinyaldir."
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Yenilginin getirdiği hayal kırıklığıyla başa çıkmak
Scaloni, Ezeiza Havalimanı yakınlarında takımı karşılayan taraftarlara teşekkür ederek şunları söyledi: “Karşılama etkileyiciydi. Kazanamamış olmanın kabullenmesi zor, bu çok açık. Kazanma DNA’sına sahip olduğumuz için, kazanamadığımızı ve yenilgide de asil davrandığımızı bilmek bizim için iyi bir şey. Yenilgiden de olumlu şeyler çıkarılabilir.”
Öte yandan Messi, MetLife Stadyumu’nda gözyaşlarına boğulduktan sonra Instagram’da bu duyguları yineledi. “Acı çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zor olacak,” diye yazdı. “İyi yanları da var: Her şeyimizi vererek geri döndürdüğümüz ve sonsuza dek hafızamızda kalacak maçlar; bu grubun çalışması ve çabasıyla birleşen, tüm ülkenin desteği sayesinde bir kez daha dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardık.”
Geleceği yeniden düşünmek ve bayrak tartışması
Emiliano Martinez ve Messi’nin milli takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu bir ortamda, Scaloni’ye kendi görevinin devamlılığı konusunda sorular yöneltildi. “Böyle bir turnuvanın ardından, her şeyin normal seyrinde gittiği durumlarda, insan bazı şeyleri yeniden düşünmeye başlıyor,” diye itiraf etti.
"Aralık ayına kadar buradayız. Bütün bunların en önemli yanı, olayların nasıl geliştiğidir. Halk, takımın elinden gelen her şeyi yaptığını anladı; sonra ne olacağı... En önemli şey her zaman Arjantin’dir. Ben bu görevde olsam da olmasam da, en önemli şey bu birlik, bu bağdır." Scaloni, İngiltere’yi yendikleri yarı final maçının ardından sergilenen tartışmalı bayrak konusuna da değindi ve şunları söyledi: "Hiç bilgim yok, bize hiçbir şey söylemediler. Ben de sizin gibi gördüm."
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Arjantin için bundan sonra ne olacak?
Messi, Inter Miami’deki kulüp görevine dönmeden önce ailesiyle birlikte dinlenmeye zaman ayıracak. Milli takım açısından ise Arjantin’in 21 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında iki hazırlık maçı programı bulunuyor. Bu yaklaşan maçlar, bir sonraki turnuvaya giden yolda ülkeyi temsil etmeye devam edeceklerin deneyimli yıldızlar mı yoksa Scaloni’nin kendisi mi olacağı konusunda netlik sağlayacak.
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