AFP
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Eski PSG savunma oyuncusu, Orta Doğu’daki ikinci lig takımına beklenmedik bir transfer yapmaya hazırlanıyor
Kimpembe, Katar ikinci ligine transfer olmaya yaklaşıyor
Kimpembe’nin 1 Temmuz’da serbest oyuncu statüsüne geçtikten sonra uzun süre kulüpsüz kalması beklenmiyor. Fransız medya kuruluşu Foot Mercato’ya göre Kimpembe, şu anda Katar ikinci liginde mücadele eden Al-Kharitiyath ile sözleşme imzalamaya çok yakın.
Hırslı kulüp, bu sezon üst lige yükselme mücadelesini sürdürürken Kimpembe'yi kadrosuna katmak istiyor.
Kimpembe, geçen yıl 7 Eylül'de Paris Saint-Germain'den 5 milyon avroya Qatar SC'ye transfer olarak Orta Doğu'ya adım atmıştı. Ancak bu üst düzey kulüpteki macerası son derece kısa sürdü ve eski takımından ayrılırken piyasa değeri 3 milyon avro olarak belirlendi.
- AFP
Orta Doğu’da kısa süreli bir görev
Katar SC’de geçirdiği süre boyunca Kimpembe, sahada kayda değer bir etki yaratmakta zorlandı. Defans oyuncusu, takımla tüm turnuvalarda toplamda sadece 11 maça çıkabildi ve ayrılana kadar tek bir gol ya da asist kaydetmeyi başaramadı.
Bu durum, Kimpembe’nin Paris Saint-Germain’de geçirdiği kapsamlı ve son derece başarılı kariyeriyle keskin bir tezat oluşturuyor. Kimpembe, PSG’de 241 maçta forma giymiş ve 3 gol atmıştı. Transfer gerçekleşirse, Kimpembe, Al-Kharitiyath’ta Kaïs Najeh ile yeniden bir araya gelecek. Najeh de Paris’teki gençlik akademisinden yetişen bir başka oyuncu ve ikili, yeni ortamlarında sağlam bir ortaklık kurmayı hedefleyecek.
Paris’te inşa edilen parlak bir kariyer
Kimpembe, yeteneklerini Orta Doğu’ya taşımadan önce Fransız futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak adını duyurdu. Temmuz 2015’te Paris Saint-Germain’in yedek kadrosundan A takımına resmen katıldı ve ardından olağanüstü sayıda önemli kupa kazandı.
Kimpembe, kulübün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasına yardımcı olurken, sekiz Fransa ligi şampiyonluğu, altı Fransa kupası, dört Fransa lig kupası ve beş Fransa Süper Kupa zaferi de kazandı. Uluslararası sahnede ise Kimpembe, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa milli takımının vazgeçilmez bir parçasıydı ve koleksiyonuna bir de Uluslar Ligi şampiyonluk madalyası ekledi.
- AFP
Kimpembe için bundan sonra ne olacak?
Kimpembe, bedelsiz transferinin tamamlanması için Al-Kharitiyath’ın resmi evrak işlemlerini sonuçlandırmasını beklemek zorunda. Anlaşma resmen duyurulur duyurulmaz, Kimpembe maç kondisyonunu geliştirmek üzere yeni takım arkadaşlarıyla anında antrenmanlara başlayacak. Al-Kharitiyath, Katar Yıldızlar Ligi’ne yükselme konusunda iddialı planlara sahip ve Kimpembe’nin engin Avrupa tecrübesine büyük ölçüde güvenecek.
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