Eski PSG savunma oyuncusu, Orta Doğu’daki ikinci lig takımına beklenmedik bir transfer yapmaya hazırlanıyor

Katar SC’de geçirdiği süre boyunca Kimpembe, sahada kayda değer bir etki yaratmakta zorlandı. Defans oyuncusu, takımla tüm turnuvalarda toplamda sadece 11 maça çıkabildi ve ayrılana kadar tek bir gol ya da asist kaydetmeyi başaramadı.

Bu durum, Kimpembe’nin Paris Saint-Germain’de geçirdiği kapsamlı ve son derece başarılı kariyeriyle keskin bir tezat oluşturuyor. Kimpembe, PSG’de 241 maçta forma giymiş ve 3 gol atmıştı. Transfer gerçekleşirse, Kimpembe, Al-Kharitiyath’ta Kaïs Najeh ile yeniden bir araya gelecek. Najeh de Paris’teki gençlik akademisinden yetişen bir başka oyuncu ve ikili, yeni ortamlarında sağlam bir ortaklık kurmayı hedefleyecek.