Getty Images
Çeviri:
Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımında bu zaman mı emekli olacak? “Tüm Zamanların En İyisi”nin rekor kıran 146 gollük milli kariyerini sonlandıracağı tarih belirlendiği bildiriliyor
Galler karşısında son selam
Ronaldo’nun uluslararası sahnedeki geleceği yoğun spekülasyonlara konu olmuştu, ancak artık kesin bir son tarih belirlenmiş olabilir. Spor muhabiri Mohammed Awaad’a göre, Portekizli bir menajer, Ronaldo’nun Portekiz formasıyla oynayacağı son maçın ardından milli takımdan emekli olmayı planladığını açıkladı.
Awaad, yaklaşan maçla ilgili içeriden aldığı bilgiyi paylaşarak şöyle dedi: “UEFA Uluslar Ligi’nde Galler’e karşı oynayacak, maç Sporting Lizbon’un Jose Alvalade stadyumunda yapılacak.” Bu, 24 Eylül’deki karşılaşmanın, taraftarların Ronaldo’yu Portekiz formasıyla son kez görecekleri maç olacağı anlamına geliyor.
- Getty Images
İsa, kadro istikrarını teyit ediyor
Haberlere göre bu veda, kısa süre önce dört yıllık bir sözleşme imzalayan Portekiz milli takımının yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un atanmasıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Jesus, kadroda hemen köklü bir değişiklik yapmayacağını vurgulayarak Ronaldo’ya kapıyı açık bıraktı. Canal 11’e konuşan Jesus şöyle dedi: “İnsanlar yeni teknik direktörün gelip birçok oyuncuyu değiştireceğini düşünebilir.
"Böyle bir şey olmayacak. Ben aptal değilim. Üstelik, bu sefer kadroya çağrılmayan birkaç oyuncuyu takıma katacak kadar zamanım da yok." Bu pragmatik yaklaşım, kadro yenilenmeden önce Ronaldo’nun hak ettiği vedayı almasını garanti ediyor.
Rekor kıran uluslararası miras
Ronaldo, yaklaşan Galler maçı sonrasında milli takımdan ayrılırsa, eşi benzeri olmayan istatistiklerle uluslararası kariyerini noktalayacak. Ronaldo, Portekiz milli takımında 233 maça çıkmış ve 146 gol atmış; bu da onu uluslararası futbol tarihinin en çok milli forma giyen ve en çok gol atan oyuncusu yapıyor.
Milli takımdaki etkileyici kupa koleksiyonunda, 2016'da kazanılan bir Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra 2019 ve 2025'te kazanılan iki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu da yer alıyor. Ronaldo şu anda 41 yaşında olsa da, kulüp düzeyinde yeni rekorlar peşinde koşarken Al-Nassr ile 2027 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
- Getty
Ronaldo için bundan sonra ne olacak?
Uluslararası kariyeri 24 Eylül’de sona eriyor gibi görünse de, Ronaldo’nun profesyonel kariyerinde hâlâ ulaşması gereken son bir hedef var. Ronaldo şu anda kariyerinde 976 gole ulaşmış durumda ve tamamen emekli olmadan önce 1000 gol gibi tarihi bir dönüm noktasına ulaşmayı hedefliyor. Portekiz milli takımındaki görevleri sona erdiğinde, tüm dikkatleri kulüp kariyerine yönelecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun