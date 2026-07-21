Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımında bu zaman mı emekli olacak? “Tüm Zamanların En İyisi”nin rekor kıran 146 gollük milli kariyerini sonlandıracağı tarih belirlendiği bildiriliyor

Haberlere göre bu veda, kısa süre önce dört yıllık bir sözleşme imzalayan Portekiz milli takımının yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un atanmasıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Jesus, kadroda hemen köklü bir değişiklik yapmayacağını vurgulayarak Ronaldo’ya kapıyı açık bıraktı. Canal 11’e konuşan Jesus şöyle dedi: “İnsanlar yeni teknik direktörün gelip birçok oyuncuyu değiştireceğini düşünebilir.

"Böyle bir şey olmayacak. Ben aptal değilim. Üstelik, bu sefer kadroya çağrılmayan birkaç oyuncuyu takıma katacak kadar zamanım da yok." Bu pragmatik yaklaşım, kadro yenilenmeden önce Ronaldo’nun hak ettiği vedayı almasını garanti ediyor.