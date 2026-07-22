Eski Liverpool teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın yerine geçmeden önce Jürgen Klopp ve Alman Futbol Federasyonu bir kez daha bir araya gelecek

59 yaşındaki teknik adamın, 2030 Dünya Kupası’na kadar görevde kalmasını sağlayacak dört yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu süreçteki en büyük engel, Klopp’un Red Bull’da Küresel Futbol Başkanı olarak üstlendiği sözleşme yükümlülükleriydi.

Ancak, genel müdür Oliver Mintzlaff ile varılan anlaşma sayesinde, DFB'nin Nagelsmann'a ödenecek tazminat paketinin yanı sıra yüksek bir tazminat bedeli ödemekten kurtulacağı bildiriliyor.

Klopp kısa süre önce konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Henüz kesinleşen bir şey yok, ancak görüşmeler devam ediyor ve her şey doğru yönde ilerliyor. Red Bull ile çok cömert bir anlaşmaya vardım, bu yüzden önümüzde gerçekten hiçbir engel yok."