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Eski Liverpool teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın yerine geçmeden önce Jürgen Klopp ve Alman Futbol Federasyonu bir kez daha bir araya gelecek
DFB yeni döneme hazırlanıyor
Sky Sport Germany’ye göre, DFB, Klopp ile yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. 29 Haziran’da Paraguay karşısında 32’de elenmeyle sonuçlanan felaket bir Dünya Kupası serüveninin ardından Nagelsmann’ın istifa etmesinden bu yana üç haftadan fazla zaman geçti.
Anlaşmayı kesinleştirmek üzere DFB denetim kurulu ve hissedarlarının Perşembe sabahı ortak bir toplantı yapacağı bildirildi. Ancak yönetim organı, resmi davetiyelerin gönderildiğini yalanlayarak, birkaç son detayın hâlâ çözülmesi gerektiğini vurguladı. Klopp, bu hayati yeniden yapılanma projesini üstlenecek isim olarak en başından beri DFB Başkanı Bernd Neuendorf’un tartışmasız favorisi olmuştur.
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Red Bull anlaşması yolu açtı
59 yaşındaki teknik adamın, 2030 Dünya Kupası’na kadar görevde kalmasını sağlayacak dört yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu süreçteki en büyük engel, Klopp’un Red Bull’da Küresel Futbol Başkanı olarak üstlendiği sözleşme yükümlülükleriydi.
Ancak, genel müdür Oliver Mintzlaff ile varılan anlaşma sayesinde, DFB'nin Nagelsmann'a ödenecek tazminat paketinin yanı sıra yüksek bir tazminat bedeli ödemekten kurtulacağı bildiriliyor.
Klopp kısa süre önce konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Henüz kesinleşen bir şey yok, ancak görüşmeler devam ediyor ve her şey doğru yönde ilerliyor. Red Bull ile çok cömert bir anlaşmaya vardım, bu yüzden önümüzde gerçekten hiçbir engel yok."
Son formaliteler, resmi açıklamanın yapılmasını geciktiriyor
Bu aşamada hem denetim kurulunun hem de hissedarların onayı, sadece bir formalite olarak değerlendiriliyor. Neuendorf ve başkan yardımcısı Hans-Joachim Watzke’nin önderlik ettiği DFB yönetimi, son birkaç hafta boyunca tüm ilgili taraflarla yürütülen müzakereleri başarıyla sonuçlandırdı.
Klopp, halen tamamlanması gereken idari adımların olduğunu da kabul ederek şöyle açıkladı: "Ancak, bir yönetim organıyla görüşüyoruz ve birçok kişinin bilgilendirilmesi gerektiğinden, daha pek çok görüşme yapılması gerekiyor. Henüz kesinleşen bir şey yok, ancak bir duyuru yapabilmemize çok da uzak değiliz." Son formaliteler tamamlanırsa, büyük bir heyecanla beklenen Klopp'un tanıtımı, bu Cuma günü Frankfurt'taki federasyon kampüsünde gerçekleşebilir.
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Almanya için bundan sonra ne olacak?
Resmi onay geldiğinde Klopp, yüksek yoğunluklu taktik vizyonunu hayata geçirmek üzere teknik ekibini derhal oluşturmaya başlayacak. Almanya, yaklaşan uluslararası maçlar öncesinde özgüvenini ve takım dinamiklerini yeniden inşa etme konusunda acil bir ihtiyaç duyuyor. Öncelikli odak noktası, oyuncu kadrosunu değerlendirmek ve 2030’a uzanan başarılı bir uzun vadeli projenin temellerini atmak için yeni bir kimlik oluşturmak olacak.
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