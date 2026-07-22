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Rangers’ın yeni teknik direktörü, Hearts’ın başında olduğu dönemde Celic’in penaltısıyla ilgili ‘iğrenç’ yorumları nedeniyle şimdiden men edildi
Rangers, ceza kararı nedeniyle İskoç Futbol Federasyonu’na itiraz etti
BBC’ye göre, Rangers, İskoç Futbol Federasyonu tarafından McInnes’e verilen dört maçlık saha kenarı men cezasına itiraz etmeyi planlıyor. Üçü hemen uygulanacak, biri ise sezon sonuna kadar ertelenen bu ceza, 13 Mayıs’ta Celtic’in Motherwell’de 3-2 galibiyetini elde etmesinin ardından yapılan açıklamalardan kaynaklanıyor.
Aynı akşam Hearts'ın Falkirk'i mağlup etmesinin ardından Sky Sports'a konuşan McInnes, Kelechi Iheanacho'nun maçın son dakikalarında gole çevirdiği penaltıya tepki gösterdi. McInnes şunları söyledi: "Celtic'in 96. dakikada VAR'a giden ve incelenen bir penaltı kazandığını duyduğunuzda, olanların sonucunda penaltıyı alacaklarını varsayarsınız. Tekrar izledikten sonra, bu iğrenç bir durum. Gerçekten öyle. Bunun bir penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ama zor bir durumdayız. Herkese karşı mücadele ediyoruz."
- Getty Images Sport
Kulüp, teknik direktörün dürüst eleştirisini savunuyor
Rangers, McInnes’i kararlılıkla savundu ve yaptığı yorumların “hakemlere yönelik daha geniş kapsamlı bir eleştiri değil, sadece o karara yönelik” olduğunu öne sürdü.
Kulüp, penaltı olayıyla ilgili endişelerinin çeşitli yorumcular tarafından da yaygın olarak dile getirildiğine dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Rangers, "İskoç futbolunda daha önce de benzer ifadeler kullanılmış, ancak bu kişilerin aldığı disiplin cezaları daha hafifti ya da hiç ceza almamışlardı" diye ekledi.
Kulüp, güvenin sürdürülmesi için açık bir diyalogun gerekli olduğuna kesin olarak inanıyor. Açıklama şu sözlerle sona erdi: “Hakemlere saygı ve meşru eleştiri birbiriyle çelişen ilkeler değildir. İskoç futbolu standartları yükseltme ve güveni sürdürme konusunda ciddiyse, teknik direktörler, oyuncular ve kulüpler önemli kararlar hakkında dürüstçe konuşabilmelidir. Eleştiri, şeffaflık ve hesap verebilirlik, standartları iyileştirmenin bir parçası olarak görülmeli, bunlara yönelik bir tehdit olarak algılanmamalıdır.”
Geniş çaplı etkiler ve kulüplere kesilen para cezaları
Tartışmalı uzatma süresi kararı, İskoç futbolunda büyük yankı uyandırdı. Maçın ardından hakem John Beaton’ın kişisel iletişim bilgileri internette paylaşıldı ve bu durum, evinin polis tarafından gözetim altına alınmasına yol açtı.
Ancak, İskoç Futbol Federasyonu (SFA) hakem başkanı Willie Collum, cezalandırılması gereken bir el faulüne dair "açık kanıt" olduğunu belirterek saha içindeki kararı destekledi. Disiplin cezaları McInnes ile sınırlı kalmadı.
Motherwell, "Futbol dünyası oyunumuzla alay ederken, biz de bir sınır çizip odağımızı başka yöne çevirmek zorundayız" başlıklı bir video yayınladığı için 5.000 sterlin para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, eski Motherwell orta saha oyuncusu Elliott Watt, sosyal medyada bu penaltı kararını "tarihin en kötü VAR kararı" olarak nitelendirdiği için dört maçlık ceza aldı.
- Getty Images Sport
Rangers için bundan sonra ne olacak?
Temyiz sonucuna kadar McInnes, Rangers’ın 31 Temmuz’da Dundee United’a karşı deplasmanda oynayacağı İskoçya Premiership sezon açılış maçını tribünden izlemek zorunda kalacak. Bu iç saha yasağı, onu Hibernian ile oynanacak bir sonraki lig maçı ve Ağustos ayındaki Lig Kupası karşılaşmasında da saha kenarında yer almaktan alıkoyacak. Ancak McInnes, Jagiellonia Bialystok ile oynanacak kritik Avrupa Ligi eleme maçı sırasında saha kenarında yer alabilecek.
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