Rangers’ın yeni teknik direktörü, Hearts’ın başında olduğu dönemde Celic’in penaltısıyla ilgili ‘iğrenç’ yorumları nedeniyle şimdiden men edildi

Rangers, McInnes’i kararlılıkla savundu ve yaptığı yorumların “hakemlere yönelik daha geniş kapsamlı bir eleştiri değil, sadece o karara yönelik” olduğunu öne sürdü.

Kulüp, penaltı olayıyla ilgili endişelerinin çeşitli yorumcular tarafından da yaygın olarak dile getirildiğine dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Rangers, "İskoç futbolunda daha önce de benzer ifadeler kullanılmış, ancak bu kişilerin aldığı disiplin cezaları daha hafifti ya da hiç ceza almamışlardı" diye ekledi.

Kulüp, güvenin sürdürülmesi için açık bir diyalogun gerekli olduğuna kesin olarak inanıyor. Açıklama şu sözlerle sona erdi: “Hakemlere saygı ve meşru eleştiri birbiriyle çelişen ilkeler değildir. İskoç futbolu standartları yükseltme ve güveni sürdürme konusunda ciddiyse, teknik direktörler, oyuncular ve kulüpler önemli kararlar hakkında dürüstçe konuşabilmelidir. Eleştiri, şeffaflık ve hesap verebilirlik, standartları iyileştirmenin bir parçası olarak görülmeli, bunlara yönelik bir tehdit olarak algılanmamalıdır.”