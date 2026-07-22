AFP
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Arjantin Futbol Federasyonu, başkan ve saymanının ABD mahkemesinde ifade vermesi emredildiğine dair iddiaları yalanladı
AFA, ABD mahkemesi celbi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Çarşamba günü, Arjantin Futbol Federasyonu, Tapia ve Toviggino’nun ABD mahkemeleri tarafından ifade vermeye çağrıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Yerel medya kuruluşu Infobae, ilk olarak federal ajanların her iki yetkilinin de Dünya Kupası finalinin ardından uçağa binmeden kısa bir süre önce, Pazartesi sabahı John F. Kennedy Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirmişti.
Haberlerde, yetkililerin Tapia’ya ait cihazları talep ettiği ve her iki kişinin de pistte sorgulandığı iddia edildi. Ancak AFA, bu spekülasyonlara kamuoyuna açık bir açıklama yaparak, mevcut yasal celplerin hiçbir yöneticiye değil, tamamen üçüncü bir tarafa yönelik olduğunu açıkladı.
- AFP
Resmi açıklamada, el konulan cihazlar ve ifade emirleri reddedildi
Dolaşan söylentilerle mücadele etmek amacıyla resmi bir açıklama yayınlayan AFA, üst düzey yöneticilerinin doğrudan hukuki soruşturma altında olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Kurum, üçüncü bir tarafın, birkaç kişiyle ilgili belgeleri sunmak üzere büyük jüri önüne çağrıldığını doğruladı.
Haberlere doğrudan yanıt veren AFA, şu açıklamayı yaptı: “Çeşitli yayınların atıfta bulunduğu belge, ne AFA Başkanı Claudio Tapia’ya ne de kurumun Saymanı Pablo Toviggino’ya yönelik bir celp niteliğindedir. Dolayısıyla, Claudio Tapia veya Pablo Toviggino’nun ABD adalet sistemi tarafından ifade vermeye çağrıldığı iddiası kesinlikle yanlıştır; aynı şekilde, cep telefonlarının veya diğer elektronik cihazlarının el konulduğu iddiası da yanlıştır.”
Mali soruşturmayla ilgili ayrıntılar
ABD yetkilileri tarafından yürütülen soruşturmada, AFA ile bağlantılı 300 milyon dolardan fazla tutardaki ticari sözleşmelerin incelendiği bildiriliyor. Bu gelişme, geçen Aralık ayında kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı baskınların ardından Arjantin futbolunun mali durumuna yönelik daha kapsamlı bir incelemenin ardından geldi.
Bu soruşturmaların büyüklüğüne rağmen, federasyon, Tapia ve Toviggino’nun herhangi bir kişisel kısıtlamaya tabi tutulmadığını savunuyor. AFA, resmi açıklamasında şunları ekledi: “Söz konusu belge, AFA Başkanı veya Saymanına herhangi bir kişisel tedbir getirmemekte, mahkemeye çıkmalarını emretmemekte, onlara herhangi bir usul yükümlülüğü yüklememekte ve kendilerine ait malların el konulması veya müsadere edilmesini öngörmemektedir.”
- AFP
AFA yönetimini gelecekte neler bekliyor?
AFA, Tapia ve Toviggino’nun mevcut hukuki durumunu başarıyla netleştirmiş olsa da, ticari sözleşmelere ilişkin daha kapsamlı soruşturma halen devam etmektedir. Yönetim organı, yanlış bilgilerin yayılmasına karşı hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutmaktadır; bu da, ileride idari veya hukuki önlemlerin alınabileceği anlamına gelmektedir. Şu an için Arjantin yönetimi, üçüncü taraf kuruluşlara yöneltilen ilgili taleplere işbirliği gösterirken, olağan faaliyetlerini sürdürecektir.
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