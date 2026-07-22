Arjantin Futbol Federasyonu, başkan ve saymanının ABD mahkemesinde ifade vermesi emredildiğine dair iddiaları yalanladı

Dolaşan söylentilerle mücadele etmek amacıyla resmi bir açıklama yayınlayan AFA, üst düzey yöneticilerinin doğrudan hukuki soruşturma altında olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Kurum, üçüncü bir tarafın, birkaç kişiyle ilgili belgeleri sunmak üzere büyük jüri önüne çağrıldığını doğruladı.

Haberlere doğrudan yanıt veren AFA, şu açıklamayı yaptı: “Çeşitli yayınların atıfta bulunduğu belge, ne AFA Başkanı Claudio Tapia’ya ne de kurumun Saymanı Pablo Toviggino’ya yönelik bir celp niteliğindedir. Dolayısıyla, Claudio Tapia veya Pablo Toviggino’nun ABD adalet sistemi tarafından ifade vermeye çağrıldığı iddiası kesinlikle yanlıştır; aynı şekilde, cep telefonlarının veya diğer elektronik cihazlarının el konulduğu iddiası da yanlıştır.”