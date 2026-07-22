Ted Lasso tarzı gol sevinci! Cristo Fernandez, AFC Richmond’dan ayrılıp El Paso Locomotive FC ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra Dani Rojas’tan esinlenerek bir sevinç rutini hazırlıyor

Fernandez, Amerika Birleşik Devletleri’nde kendine yer edinmeye ve formunu kanıtlamaya odaklanmış olsa da, taraftarlar şimdiden onun ilk golünü sabırsızlıkla bekliyor. Olası bir gol sevinci için planları sorulduğunda Fernandez, AFC Richmond’dan bir parçayı Teksas’a götürmeyi planladığını itiraf etti.

The New York Times’a konuşan Fernandez şöyle açıkladı: “Nasıl tepki vereceğimi bile bilmiyorum. Bunu gerçekten planlayıp planlamayacağımı da bilmiyorum. Çok duygulanacağım ve çok mutlu olacağım. Ama belki de Dani Rojas’ın kutlamasını yaparım, böylece kurgu gerçekten gerçeği taklit eder. Belki de daireler çizerek koşarım. Bu komik olurdu.” Dani Rojas’ın kutlamasının sahada yeniden canlandırılacağı düşüncesi, taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.