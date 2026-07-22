Goal.com
Canlı
Cristo FernandezGetty
Moataz Elgammal

Çeviri:

Ted Lasso tarzı gol sevinci! Cristo Fernandez, AFC Richmond’dan ayrılıp El Paso Locomotive FC ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra Dani Rojas’tan esinlenerek bir sevinç rutini hazırlıyor

El Paso Locomotive FC
ABD 2

Popüler televizyon dizisi Ted Lasso’da her zaman neşeli Dani Rojas karakterini canlandırmasıyla tanınan oyuncu Cristo Fernandez, AFC Richmond’dan ayrılıp El Paso Locomotive FC ile gerçek hayatta bir profesyonel sözleşme imzaladı. Artık futbol sahalarına geri dönen Fernandez, taraftarlara gol atmayı başarırsa, ikonik karakterinin meşhur gol sevinci hareketini gerçek hayatta da canlandıracağına söz verdi.

  • AFC Richmond’dan gerçek hayata

    Apple TV’nin “Ted Lasso” dizisinde bitmek bilmeyen coşkusuyla tanınan Dani Rojas karakteriyle dünya çapında ün kazanan Fernandez, profesyonel futbola olağanüstü bir dönüş gerçekleştirdi. The New York Times’ın haberine göre, 35 yaşındaki Fernandez, kısa süre önce ABD’deki ikinci lig olan USL Championship’te El Paso Locomotive FC formasıyla ilk maçına çıktı.

    Guadalajara’da geçirdiği gençlik kariyeri ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle yarıda kalalı iki on yıl sonra, Fernandez tüm zorluklara rağmen sahalara geri dönmeyi başardı. El Paso Locomotive FC, Fernandez’i kadrosuna dahil ederek, onun kurgusal bir soyunma odasındaki oyunculuk hayatından gerçek bir profesyonel futbol ortamında mücadele etmeye geçiş yapmasını sağladı.

    • Reklam
  • FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola - Los AngelesGetty Images Entertainment

    Dani Rojas’a adanmış bir anma

    Fernandez, Amerika Birleşik Devletleri’nde kendine yer edinmeye ve formunu kanıtlamaya odaklanmış olsa da, taraftarlar şimdiden onun ilk golünü sabırsızlıkla bekliyor. Olası bir gol sevinci için planları sorulduğunda Fernandez, AFC Richmond’dan bir parçayı Teksas’a götürmeyi planladığını itiraf etti.

    The New York Times’a konuşan Fernandez şöyle açıkladı: “Nasıl tepki vereceğimi bile bilmiyorum. Bunu gerçekten planlayıp planlamayacağımı da bilmiyorum. Çok duygulanacağım ve çok mutlu olacağım. Ama belki de Dani Rojas’ın kutlamasını yaparım, böylece kurgu gerçekten gerçeği taklit eder. Belki de daireler çizerek koşarım. Bu komik olurdu.” Dani Rojas’ın kutlamasının sahada yeniden canlandırılacağı düşüncesi, taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.

  • Ted Lasso dizisi oyuncularından gelen destek

    Profesyonel futbola geri dönme kararı, Fernandez için son derece kişisel bir karardı; bu karar, rahmetli babasından ve oyunculuk kariyerindeki destekleyici ortamdan büyük ölçüde ilham almıştı. İlk maçının ardından eski rol arkadaşları ona hemen desteklerini ilettiler. Jason Sudeikis ve ekibin geri kalanı, bu önemli adımı kutlamak için WhatsApp üzerinden hemen ona ulaştılar.

    Fernandez, tutkusunu yeniden alevlendiren şeyin dizi olduğunu belirterek, üç sezon boyunca profesyonel sporcuları canlandırmanın nihayetinde onu tekrar denemeye ittiğini vurguladı. Geçmişteki başarısızlıklarını ve fiziksel konusundaki şüphelerini aşan Fernandez, Dani Rojas’ın bulaşıcı iyimserliğini kanalize ederek sözleşmesini garantiledi ve hazırlık ile inancın televizyon ile profesyonel sporu başarıyla birleştirebileceğini kanıtladı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Cristo Fernandez Chicago FireChicago Fire

    Fernandez için bundan sonra ne olacak?

    Fernandez, El Paso Locomotive FC’nin USL Championship’teki mücadelesinde artık takım kadrosunda kendine yer edinmeye çalışacak. Fiziksel hazırlığını kanıtlayıp sözleşmesini kazanan Fernandez, artık sahada düzenli olarak forma giymeye odaklanmalıdır. Taraftarlar, Fernandez’in gol atıp o meşhur sevinç gösterisini sergilediği anı sabırsızlıkla bekleyerek gelişmeleri yakından takip edecek.

ABD 2
El Paso Locomotive FC crest
El Paso Locomotive FC
ELP
Sporting JAX crest
Sporting JAX
SPJ