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Ted Lasso tarzı gol sevinci! Cristo Fernandez, AFC Richmond’dan ayrılıp El Paso Locomotive FC ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra Dani Rojas’tan esinlenerek bir sevinç rutini hazırlıyor
AFC Richmond’dan gerçek hayata
Apple TV’nin “Ted Lasso” dizisinde bitmek bilmeyen coşkusuyla tanınan Dani Rojas karakteriyle dünya çapında ün kazanan Fernandez, profesyonel futbola olağanüstü bir dönüş gerçekleştirdi. The New York Times’ın haberine göre, 35 yaşındaki Fernandez, kısa süre önce ABD’deki ikinci lig olan USL Championship’te El Paso Locomotive FC formasıyla ilk maçına çıktı.
Guadalajara’da geçirdiği gençlik kariyeri ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle yarıda kalalı iki on yıl sonra, Fernandez tüm zorluklara rağmen sahalara geri dönmeyi başardı. El Paso Locomotive FC, Fernandez’i kadrosuna dahil ederek, onun kurgusal bir soyunma odasındaki oyunculuk hayatından gerçek bir profesyonel futbol ortamında mücadele etmeye geçiş yapmasını sağladı.
- Getty Images Entertainment
Dani Rojas’a adanmış bir anma
Fernandez, Amerika Birleşik Devletleri’nde kendine yer edinmeye ve formunu kanıtlamaya odaklanmış olsa da, taraftarlar şimdiden onun ilk golünü sabırsızlıkla bekliyor. Olası bir gol sevinci için planları sorulduğunda Fernandez, AFC Richmond’dan bir parçayı Teksas’a götürmeyi planladığını itiraf etti.
The New York Times’a konuşan Fernandez şöyle açıkladı: “Nasıl tepki vereceğimi bile bilmiyorum. Bunu gerçekten planlayıp planlamayacağımı da bilmiyorum. Çok duygulanacağım ve çok mutlu olacağım. Ama belki de Dani Rojas’ın kutlamasını yaparım, böylece kurgu gerçekten gerçeği taklit eder. Belki de daireler çizerek koşarım. Bu komik olurdu.” Dani Rojas’ın kutlamasının sahada yeniden canlandırılacağı düşüncesi, taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.
Ted Lasso dizisi oyuncularından gelen destek
Profesyonel futbola geri dönme kararı, Fernandez için son derece kişisel bir karardı; bu karar, rahmetli babasından ve oyunculuk kariyerindeki destekleyici ortamdan büyük ölçüde ilham almıştı. İlk maçının ardından eski rol arkadaşları ona hemen desteklerini ilettiler. Jason Sudeikis ve ekibin geri kalanı, bu önemli adımı kutlamak için WhatsApp üzerinden hemen ona ulaştılar.
Fernandez, tutkusunu yeniden alevlendiren şeyin dizi olduğunu belirterek, üç sezon boyunca profesyonel sporcuları canlandırmanın nihayetinde onu tekrar denemeye ittiğini vurguladı. Geçmişteki başarısızlıklarını ve fiziksel konusundaki şüphelerini aşan Fernandez, Dani Rojas’ın bulaşıcı iyimserliğini kanalize ederek sözleşmesini garantiledi ve hazırlık ile inancın televizyon ile profesyonel sporu başarıyla birleştirebileceğini kanıtladı.
- Chicago Fire
Fernandez için bundan sonra ne olacak?
Fernandez, El Paso Locomotive FC’nin USL Championship’teki mücadelesinde artık takım kadrosunda kendine yer edinmeye çalışacak. Fiziksel hazırlığını kanıtlayıp sözleşmesini kazanan Fernandez, artık sahada düzenli olarak forma giymeye odaklanmalıdır. Taraftarlar, Fernandez’in gol atıp o meşhur sevinç gösterisini sergilediği anı sabırsızlıkla bekleyerek gelişmeleri yakından takip edecek.
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