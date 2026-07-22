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Inter Miami, Casemiro’yu kadrosuna kattı; ancak MLS, bu ses getiren bedelsiz transferle ilgili olarak derhal yetkisiz temas soruşturması başlattı
Inter Miami, MLS tarafından soruşturuldu
Inter Miami, Manchester United’dan ayrılan Casemiro’yu bedelsiz transferle kadrosuna katmayı başardı.
Ancak Major League Soccer'ın resmi bir transfer ihlali soruşturması başlatmasıyla kutlamalar kısa sürede kesintiye uğradı. LA Galaxy, Casemiro için keşif önceliği hakkına sahip olduğu gerekçesiyle transferle ilgili bir şikayette bulundu.
Tartışmaya ilişkin olarak lig şu açıklamayı yaptı: "Major League Soccer, Inter Miami CF aleyhindeki transfer kurallarını ihlal iddiasını inceliyor. Lig, konuyla ilgili tüm bilgileri topluyor ve inceleme tamamlanana kadar başka yorumda bulunmayacaktır. Inter Miami CF ve LA Galaxy, Casemiro'yu transfer etme önceliği konusunda bir anlaşmaya varmış olsa da, anlaşmanın şartları transfer kuralları ihlali soruşturması sonuçlandığında açıklanacaktır."
- Getty Images
Galaxy’nin hakları ve Miami’nin tarihi
MLS kuralları uyarınca, kulüpler belirli oyuncular için münhasır müzakere haklarına sahip olabilir. LA Galaxy’nin Casemiro için bu haklara sahip olması nedeniyle, Inter Miami’nin temasa geçmeden önce bu hakları devralması gerekiyordu.
Her ne kadar iki kulüp şu anda bir uzlaşmaya varmış olsa da, transfer kurallarını ihlal etme soruşturması halen devam etmektedir. Inter Miami, daha önce de ligden ağır disiplin cezaları almıştı. 2021 yılında MLS, kulübün Blaise Matuidi'nin transferiyle ilgili maaş tavanı kurallarını ihlal ettiğini tespit etmişti.
Sonuç olarak, Inter Miami'ye rekor düzeyde 2 milyon dolar para cezası kesilirken, kulübün sahibi ve yöneticisi Jorge Mas'a da ek olarak 250.000 dolar ceza verildi. Kulübün tahsis parasından da 2,27 milyon doların üzerinde kesinti yapıldı; bu durum, kulübün idari ihlallerle dolu endişe verici geçmişini bir kez daha ortaya koydu.
Mas, Casemiro’nun transferini memnuniyetle karşıladı
Yaklaşan soruşturmaya rağmen Inter Miami, Casemiro’yu kadrosuna kattığı için büyük gurur duyduğunu ifade etti. Orta saha oyuncusu, Manchester United’da son sezonunda mükemmel bir performans sergilemiş, dokuz gol atmış ve takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını sağlamıştı.
Casemiro, başlangıçta "Designated Player" statüsü dışında bir anlaşma ile Inter Miami'ye katıldı ve 2027 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Mas, bu transferi kamuoyuna duyururken şunları söyledi: "Casemiro'nun gelişi, Inter Miami'yi tanımlayan vizyonu ve hırsı yansıtıyor. Asla yetinmiyoruz. Her sezon büyümeyi, gelişmeyi ve standartlarımızı yükseltmeyi hedefliyoruz. Sadece ABD’nin en iyi kulübü olmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel bir referans noktası olma vizyonuyla küresel bir kulüp kurduk."
- AFP
Inter Miami için bundan sonra ne olacak?
Inter Miami, Dünya Kupası arasının ardından ilk maçını Çarşamba günü Chicago Fire karşısında oynayacak. Lionel Messi ve Rodrigo De Paul, milli takım görevlerinin ardından kadroda yer almazken, taraftarlar Casemiro’nun sahaya çıkıp çıkmayacağını merakla bekleyecek. Öte yandan kulüp, MLS’nin soruşturmasının resmi sonuçlarını beklemek zorunda; bu soruşturma, kulüp için daha ağır cezalarla sonuçlanabilir.
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