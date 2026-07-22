Inter Miami, Casemiro’yu kadrosuna kattı; ancak MLS, bu ses getiren bedelsiz transferle ilgili olarak derhal yetkisiz temas soruşturması başlattı

Inter Miami, Manchester United’dan ayrılan Casemiro’yu bedelsiz transferle kadrosuna katmayı başardı.

Ancak Major League Soccer'ın resmi bir transfer ihlali soruşturması başlatmasıyla kutlamalar kısa sürede kesintiye uğradı. LA Galaxy, Casemiro için keşif önceliği hakkına sahip olduğu gerekçesiyle transferle ilgili bir şikayette bulundu.

Tartışmaya ilişkin olarak lig şu açıklamayı yaptı: "Major League Soccer, Inter Miami CF aleyhindeki transfer kurallarını ihlal iddiasını inceliyor. Lig, konuyla ilgili tüm bilgileri topluyor ve inceleme tamamlanana kadar başka yorumda bulunmayacaktır. Inter Miami CF ve LA Galaxy, Casemiro'yu transfer etme önceliği konusunda bir anlaşmaya varmış olsa da, anlaşmanın şartları transfer kuralları ihlali soruşturması sonuçlandığında açıklanacaktır."