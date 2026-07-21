Luka Modric, AC Milan ile sözleşme uzatımı konusunda anlaşmaya vardıktan sonra Hırvatistan milli takımından emekli olmaya hazırlanıyor

Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Modric’in AC Milan ile yeni bir sözleşme imzalaması için her şey hazır. Orta saha oyuncusu şu anda tatilde olsa da, kulüp yönetimine önümüzdeki sezon da kalmak istediğine dair net sinyaller verdi.

Bu sözleşme uzatmasıyla Modric, kulübe bir yıl daha bağlı kalacak. 40 yaşında olan Modric, yakında Avustralya'ya giderek, teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde yeni sezona hazırlanan takım arkadaşlarıyla sezon öncesi turuna katılacak. AC Milan, sözleşme işlemlerinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor ve önümüzdeki günlerde resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.



