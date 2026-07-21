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Luka Modric, AC Milan ile sözleşme uzatımı konusunda anlaşmaya vardıktan sonra Hırvatistan milli takımından emekli olmaya hazırlanıyor
Modric, AC Milan’a bağlılığını açıkladı
Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Modric’in AC Milan ile yeni bir sözleşme imzalaması için her şey hazır. Orta saha oyuncusu şu anda tatilde olsa da, kulüp yönetimine önümüzdeki sezon da kalmak istediğine dair net sinyaller verdi.
Bu sözleşme uzatmasıyla Modric, kulübe bir yıl daha bağlı kalacak. 40 yaşında olan Modric, yakında Avustralya'ya giderek, teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde yeni sezona hazırlanan takım arkadaşlarıyla sezon öncesi turuna katılacak. AC Milan, sözleşme işlemlerinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor ve önümüzdeki günlerde resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.
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Hırvatistan milli takımından ayrılma
Modrić, kulüpteki geleceğini güvence altına alırken, milli takım kariyeriyle ilgili de kesin bir karar verdi. Hırvatistan teknik direktörü Slaven Bilić’e, Ekim ayı başında milli takım görevinden ayrılacağını bildirdi.
Modric'in milli takımdaki son maçı, 6 Ekim'de Split'te oynanacak ve Hırvatistan'ın İspanya ile karşılaşacağı Uluslar Ligi maçı olacak. Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı 32 turunda hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elendikten sonra Modric, bu sayfanın kapanmasını istiyor. Uluslararası sahneden uzaklaşarak Modric, enerjisini korumayı ve AC Milan'a bir kupa kazandırmaya tam olarak odaklanmayı umuyor.
Rakamlarla ifade edilen tarihi bir kariyer
Modric, Real Madrid’de geçirdiği süre boyunca kazandığı altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, dört İspanya ligi şampiyonluğu ve beş UEFA Süper Kupası’nı içeren inanılmaz bir kupa koleksiyonuna sahiptir. Modric ayrıca 2018 yılında Ballon d’Or ve FIFA En İyi Erkek Futbolcu ödüllerini de kazanmıştır. 2025 yılında AC Milan’a bedelsiz transfer olmadan önce, kariyeri boyunca önemli transfer hamleleri gerçekleştirmiştir.
Tottenham Hotspur, 2008 yılında Dinamo Zagreb'den 22,5 milyon avroya Modric'i kadrosuna kattı; Modric daha sonra 2012 yılında 35 milyon avro gibi dev bir bedel karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Modric, kariyerinin erken dönemlerinde üç Hırvatistan şampiyonluğu da kazanarak, neslinin en yetenekli oyuncularından biri olarak adını tarihe yazdırdı.
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AC Milan için bundan sonra ne olacak?
Modric, Avustralya’da takımın geri kalanıyla bir araya gelmeye hazırlanırken artık tamamen fiziksel hazırlıklarına odaklanacak. AC Milan’ın önünde yoğun bir sezon öncesi programı var; bu da Amorim’e taktiksel düzenini değerlendirmek için çok önemli bir zaman tanıyor. Turne sona erdiğinde Modric ve takım arkadaşları, ulusal turnuvalarda güçlü bir başlangıç yapmaya öncelik verecekler.
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