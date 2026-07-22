Bayern Münih efsanesi, Real Madrid’in Fransız milli kanat oyuncusu Michael Olise için rekor kıran bir teklif yapmayı değerlendirirken, transfer söylentileri konusunda “tamamen rahat” olduğunu belirtti

Matthaus, Sky Sport için kaleme aldığı son köşe yazısında, kanat oyuncusu ve İspanya’ya olası bir transferi çevreleyen artan spekülasyonlara değindi. Şöyle yazdı: “Geçtiğimiz hafta Olisye’nin geleceği hakkında spekülasyonlar yaşandı, ancak ben bu konuyu tamamen rahat bir şekilde değerlendiriyorum.

Uli Hoeness birkaç hafta önce zaten net bir tavır sergilemiş ve oyuncunun Bayern’de kalacağını, Real Madrid’in de aramaya gerek olmadığını açıklamıştı. Olisye’nin Münih’te sözleşmesi var, Bayern onu satmak istemiyor. Kulüp başarıya ulaşmak istiyor ve şimdiden iki çok iyi transfer gerçekleştirdi; planlamanın henüz bitmediğine de eminim."



