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Michael OliseGetty Images
Moataz Elgammal

Çeviri:

Bayern Münih efsanesi, Real Madrid’in Fransız milli kanat oyuncusu Michael Olise için rekor kıran bir teklif yapmayı değerlendirirken, transfer söylentileri konusunda “tamamen rahat” olduğunu belirtti

M. Olise
Real Madrid
Bayern Münih
La Liga
Bundesliga

Lothar Matthaus, Michael Olisye’nin bu yaz Real Madrid’e sansasyonel bir transfer yapacağına dair son zamanlarda ortaya çıkan söylentileri kesin bir dille yalanladı. Eski Bayern Münih kaptanı, İspanyol devinin onu kadrosuna katmak için rekor kıran bir teklif hazırladığına dair yaygın haberlere rağmen, Fransız milli kanat oyuncusunun Almanya’da kalacağına dair son derece emin.

  • Matthaus, son dönemde ortaya çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi

    Matthaus, Sky Sport için kaleme aldığı son köşe yazısında, kanat oyuncusu ve İspanya’ya olası bir transferi çevreleyen artan spekülasyonlara değindi. Şöyle yazdı: “Geçtiğimiz hafta Olisye’nin geleceği hakkında spekülasyonlar yaşandı, ancak ben bu konuyu tamamen rahat bir şekilde değerlendiriyorum.

    Uli Hoeness birkaç hafta önce zaten net bir tavır sergilemiş ve oyuncunun Bayern’de kalacağını, Real Madrid’in de aramaya gerek olmadığını açıklamıştı. Olisye’nin Münih’te sözleşmesi var, Bayern onu satmak istemiyor. Kulüp başarıya ulaşmak istiyor ve şimdiden iki çok iyi transfer gerçekleştirdi; planlamanın henüz bitmediğine de eminim."


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  • michael olisegetty

    Etkileyici rakamlar, Bayern Münih’in kararlı tutumunu haklı çıkarıyor

    Kulübün sergilediği kararlı tutum, Fransa milli takım oyuncusunun sahada ortaya koyduğu olağanüstü istatistiklerle kolayca gerekçelendirilebilir. Geçen sezon Bayern Münih’te geçirdiği muhteşem sezon boyunca Olisye, tüm turnuvalarda toplam 57 maça çıktı.

    Dinamik forvet, 25 gol atıp 28 asist yaparak sürekli bir tehdit oluşturdu ve takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulundu. Ayrıca Matthäus, Olisye’nin pozisyonunun taktiksel önemine de dikkat çekti.

    Matthäus, Olisye’nin milli takımda 10 numara olarak merkezde oynarken, Alman şampiyonunda sağ kanatta oynadığında çok daha rahat hissettiğini ve önemli ölçüde daha etkili olduğunu belirtti.

  • Son Dünya Kupası'nın en iyi oyun kurucusu

    Olisye, yaz boyunca kulüpteki muhteşem formunu uluslararası sahneye de taşıdı. Fransa, Amerika’da düzenlenen son Dünya Kupası’nda dördüncü sırada yer alsa da, Olisye turnuvanın en göze çarpan oyun kurucusu oldu ve yedi muhteşem asist yaptı.

    Bayern Münih, pazartesi günü milli takımlarda görev yapan yıldızları olmadan sezon öncesi hazırlıklarına başladı, ancak Matthaus bunda bir sorun görmüyor. Matthaus şöyle açıkladı: "Elbette bir teknik direktör için takımını olabildiğince erken bir araya getirmek her zaman en iyisidir, ancak oyuncuların turnuva sonrasında daha geç dönmesi yeni bir durum değil ve benim açımdan bakıldığında bu, rakiplere kıyasla bir dezavantaj oluşturmuyor."

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    Önümüzdeki kampanyaya bakış

    Önümüzdeki sezona ilişkin olarak Matthaus şunları söyledi: "Bence Bayern Münih, gelecek sezon geçen sezonki kadrosundan bile daha güçlü bir kadroya sahip olacak." Olisye, yakında tatilinden dönerek sezon öncesi antrenmanlara katılacak. Takım yeni şampiyonluklar peşindeyken, kanat oyuncusu olağanüstü formunu korumayı hedefliyor.

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