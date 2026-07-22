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"Hiç kimseye zarar vermedim!" - Mario Balotelli, gençlik yıllarında "aptalca şeyler" yapmış olmasına rağmen, eski Manchester City, Liverpool ve Inter forveti olarak geçirdiği kariyeri konusunda "hiç pişmanlık duymuyor"
Başarılarla dolu ancak tartışmalı bir kariyere bir bakış
Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al Ittifaq takımında forma giyen Balotelli, saha içindeki parlak performansları kadar saha dışı tuhaf davranışlarıyla da adından söz ettiren kariyerini değerlendirdi. İngiltere'de oynadığı dönemde kendi banyosunda havai fişek patlatması gibi manşetlere konu olan olaylara rağmen, 35 yaşındaki oyuncu vicdanının rahat olduğunu savunuyor. Inter, Manchester City ve Milan'da peşini bırakmayan eleştirilere ve "Super Mario" imajına değinen forvet, gençlik yıllarındaki hatalarının modern futboldaki diğer oyuncuların davranışlarına kıyasla abartıldığını ısrarla vurguladı.
Geçmişini değerlendiren Balotelli, yıllar boyunca maruz kaldığı ağır eleştirilere değindi. Balotelli, SportMediaset’e verdiği demeçte, “Bazı aptalca şeyler yaptım, enerjik bir gençtim, biraz taciz de vardı,” dedi. “Bundan pişman değilim çünkü bunlar beni olgunlaştırdı. Ancak bugün etrafta olan biteni ve bazı kişilerin yaptığı iğrençlikleri gördüğümde, vicdanım rahat; ben kimseye zarar vermedim.”
2010 Golden Boy ödülünün sahibi, kendinden daha saf kaliteye sahip bir oyuncu İtalya’da hâlâ görmediğini belirterek kendine güvenini koruyor.
- AFP
Kupalar ve gollerle dolu bir yolculuk
İtalyan forvet, Inter’de geçirdiği son derece başarılı dönemde 86 maçta 28 gol atarak üç Serie A şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış olmasıyla dikkat çeken, oldukça zengin bir özgeçmişe sahiptir.
Daha sonra Manchester City ile ünlü bir Premier Lig şampiyonluğu ve bir FA Kupası kazandı; 80 maçta 30 gol attı. Liverpool, Nice, Marsilya ve Adana Demirspor gibi kulüpler arasında gidip gelen gezgin bir kariyere rağmen, Balotelli aynı zamanda verimli dönemler de yaşadı; özellikle AC Milan formasıyla 77 maçta 33 gol attı.
Şu anda Dubai’de hayatın tadını çıkaran Balotelli, Al-Ittifaq’taki projeyi takdir ediyor ve antrenman yapma ve gol atma tutkusu devam ettiği sürece futbol oynamaya devam etmeyi planlıyor.
Dünya Kupası'nın hüznü ve bir Juventus sırrı
Etkileyici kulüp istatistiklerine rağmen Balotelli, İtalya milli takımı konusunda derin bir üzüntü dile getirdi. Tam olarak 12 yıl önce İtalya adına Dünya Kupası’nda gol atan son oyuncu olduğunu belirten Balotelli, bu istatistiğin kendisine hiçbir sevinç vermediğini, özellikle de ülkenin son üç Dünya Kupası turnuvasına katılma şansını dramatik bir şekilde kaçırmış olması nedeniyle kabul etti.
"Bu gurur duyulacak bir şey değil, aksine üzücü bir durum. Çok uzun yıllar geçti," dedi. Anavatanından ayrılan Balotelli'nin, Genoa'daki kısa süreli macerasının ardından Serie A'ya geri dönmesi pek olası görünmüyor. İlginç bir şekilde Balotelli, Juventus'a olası bir transferiyle ilgili şaşırtıcı bir sırrı ortaya çıkardı. "Geçmişte Juventus'a yakın mıydım? Evet, Manchester City'den sonra. Sonra Milan'a gittim, bu yüzden pişmanlık duymuyorum, bu benim seçimimdi."
- Getty Images Entertainment
İtalyan forvet için bundan sonra ne olacak?
Balotelli artık Al-Ittifaq ile imzaladığı sözleşmeyi yerine getirmeye odaklanacak ve takıma yeni katılan Douglas Costa ile birlikte oynamayı sabırsızlıkla bekliyor. Avrupa kıtasında sayısız transferin ardından Avrupa macerası kesin olarak sona ermiş gibi görünse de, Balotelli Orta Doğu’da kalıcı bir iz bırakma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Futbola olan tutkusu nihayet sönene kadar kariyerindeki gol sayısını artırmaya devam etmeyi hedefliyor.
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