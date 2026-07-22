"Hiç kimseye zarar vermedim!" - Mario Balotelli, gençlik yıllarında "aptalca şeyler" yapmış olmasına rağmen, eski Manchester City, Liverpool ve Inter forveti olarak geçirdiği kariyeri konusunda "hiç pişmanlık duymuyor"

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al Ittifaq takımında forma giyen Balotelli, saha içindeki parlak performansları kadar saha dışı tuhaf davranışlarıyla da adından söz ettiren kariyerini değerlendirdi. İngiltere'de oynadığı dönemde kendi banyosunda havai fişek patlatması gibi manşetlere konu olan olaylara rağmen, 35 yaşındaki oyuncu vicdanının rahat olduğunu savunuyor. Inter, Manchester City ve Milan'da peşini bırakmayan eleştirilere ve "Super Mario" imajına değinen forvet, gençlik yıllarındaki hatalarının modern futboldaki diğer oyuncuların davranışlarına kıyasla abartıldığını ısrarla vurguladı.

Geçmişini değerlendiren Balotelli, yıllar boyunca maruz kaldığı ağır eleştirilere değindi. Balotelli, SportMediaset’e verdiği demeçte, “Bazı aptalca şeyler yaptım, enerjik bir gençtim, biraz taciz de vardı,” dedi. “Bundan pişman değilim çünkü bunlar beni olgunlaştırdı. Ancak bugün etrafta olan biteni ve bazı kişilerin yaptığı iğrençlikleri gördüğümde, vicdanım rahat; ben kimseye zarar vermedim.”

2010 Golden Boy ödülünün sahibi, kendinden daha saf kaliteye sahip bir oyuncu İtalya’da hâlâ görmediğini belirterek kendine güvenini koruyor.