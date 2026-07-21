Altı ev sahibi ülke ve 64 takım! 48 ülkenin katıldığı turnuvanın sona ermesinin ardından CONMEBOL başkanı, 2030 Dünya Kupası’nın genişletileceğini açıkladı

Alejandro Dominguez, yaklaşan dünya şampiyonasında katılımcı ülke sayısında önemli bir artış olacağını öne sürerek yoğun bir tartışma başlattı. Dominguez, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, genişletilmiş formatla ilgili vizyonunu açıkladı.

Dominguez, "2030'da Dünya Kupası, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da düzenlenecek. Bu, futbol için harika bir fırsat; 64 takımlı bir turnuva ile Dünya Kupası'nın 100. yılını kutlayacağız," dedi.

Bu iddialı açıklama, turnuvada ilk kez 48 takımın yer aldığı 2026 Dünya Kupası’nın hemen ardından geldi. 2030 Dünya Kupası, İspanya, Fas ve Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenecek olması nedeniyle şimdiden benzersiz bir turnuva niteliğinde; ayrıca Arjantin, Paraguay ve Uruguay’da üç özel yüzüncü yıl maçı oynanması planlanıyor.