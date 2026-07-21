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Altı ev sahibi ülke ve 64 takım! 48 ülkenin katıldığı turnuvanın sona ermesinin ardından CONMEBOL başkanı, 2030 Dünya Kupası’nın genişletileceğini açıkladı
Yüzüncü yıl için devasa bir genişleme
Alejandro Dominguez, yaklaşan dünya şampiyonasında katılımcı ülke sayısında önemli bir artış olacağını öne sürerek yoğun bir tartışma başlattı. Dominguez, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, genişletilmiş formatla ilgili vizyonunu açıkladı.
Dominguez, "2030'da Dünya Kupası, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da düzenlenecek. Bu, futbol için harika bir fırsat; 64 takımlı bir turnuva ile Dünya Kupası'nın 100. yılını kutlayacağız," dedi.
Bu iddialı açıklama, turnuvada ilk kez 48 takımın yer aldığı 2026 Dünya Kupası’nın hemen ardından geldi. 2030 Dünya Kupası, İspanya, Fas ve Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenecek olması nedeniyle şimdiden benzersiz bir turnuva niteliğinde; ayrıca Arjantin, Paraguay ve Uruguay’da üç özel yüzüncü yıl maçı oynanması planlanıyor.
- Getty Images Sport
Gianni Infantino, daha fazla büyümeyi değerlendiriyor
FIFA'dan bu son gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Gianni Infantino, daha önce federasyonun erkekler turnuvasını 64 takıma genişletme olasılığını değerlendireceğini belirtmişti. 12 Temmuz'da İsviçreli yayıncı Blue Sport'a konuşan Infantino, federasyonun bu konudaki düşünce sürecini ayrıntılı olarak anlattı.
Infantino, “Bu, şüphesiz bu Dünya Kupası’nın ardından ilgili komitelerde ele alınacak ve tartışılacak bir konudur” dedi. “Bir Dünya Kupası düzenlerken, bunu tüm dünya için düzenlemek önemlidir. Bu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, aslında tüm dünya içindir. Her ülke, Dünya Kupası’na katılmayı hayal edebilmelidir.”
Küçük ülkelere teşvikler sağlanması
Infantino, bu sporun küresel ölçekte gelişmesi için daha fazla katılımcıya kapıların açılmasının hayati önem taşıdığına inanıyor. Röportajında Infantino şunları ekledi: “Takımların kalitesinin son derece yüksek olduğunu ve dünyanın her yerinde giderek daha da yükseldiğini görebiliyoruz. Küçük ülkelere Dünya Kupası’na katılma şansı vermezseniz, onlar da gelişmeye devam etme motivasyonunu yitirirler.”
64 takımlı bir formata geçilmesi, turnuvanın yapısını kökten değiştirecektir. Onaylanması halinde, turnuva 128 maçtan oluşacak; bu sayı, 1998’den 2022’ye kadar uygulanan 32 takımlı formatta oynanan maç sayısının tam iki katı olacak ve bu yıl oynanan 104 maça kıyasla önemli bir artış anlamına gelecektir.
- Getty Images Sport
Küresel futbolu neler bekliyor?
FIFA komitelerinin artık 16 takımın daha eklenmesinin lojistik ve fiziksel gerekliliklerini kapsamlı bir şekilde analiz etmesi bekleniyor. İspanya’nın kupayı kaldırmasının ardından, futbol yetkilileri altı ülkenin 128 maçlık bu büyük etkinliği başarıyla ortaklaşa düzenleyip düzenleyemeyeceğini bir an önce belirlemelidir. Taraftarlar, yüzüncü yıl kutlamalarını ve uluslararası futbolun geleceğini kalıcı olarak şekillendirecek olan resmi kararı sabırsızlıkla bekleyeceklerdir.
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