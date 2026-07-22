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PSG’nin bir başka teklifinin reddedilmesinin ardından Liverpool, Monaco’nun yıldızı için ilk hamlesini yaptı
Akliouche, Monaco formasıyla etkileyici bir performans sergiliyor
Sky Sports’a göre, Liverpool kanat seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Akliouche’nin transfer olasılığını araştırdı. Gençlik takımından A takıma yükselen oyuncu, 2021’den bu yana Monaco’nun A takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu süre zarfında yetenekli kanat oyuncusu, 139 maçta 23 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi.
Geçen sezon muhteşem bir performans sergiledi; tüm turnuvalarda oynadığı 43 maçta 7 gol attı ve 10 asist yaptı. Bu etkileyici istatistikler, Fransa'nın Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı oynadığı üçüncülük maçında 6-4 mağlup olmasıyla sonuçlanan turnuvaya katılmasından önce elde edildi.
- AFP
Paris Saint-Germain’in teklifleri reddedildi
Liverpool, geçen sezonun sonunda Salah’ın ayrılmasının ardından bu forveti birincil hedefi olarak belirlemiş olsa da, oyuncuyu kadrosuna katmak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya. PSG, oyuncuyu yoğun bir şekilde takip ediyor ve bu transfer dönemi boyunca onun için birkaç teklifte bulundu. Ancak Monaco, kararlı bir tutum sergiledi ve şu ana kadar bu tekliflerin hiçbirini kabul edilebilir bulmadı.
Ligue 1 şampiyonunun en son teklifinin 34 milyon sterlin civarında olduğu düşünülüyor ve Monaco bu teklifi hemen reddetti. Bu reddedilme, Liverpool’u transfer piyasası kapanmadan önce bu çok beğenilen kanat oyuncusunu kadrosuna katma çabalarını hızlandırmaya teşvik etti.
Iraola, kanat oyuncusu arayışını doğruladı
Liverpool, Osasuna’dan Victor Munoz’u 34,5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ancak, Salı günü Sunderland ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan yeni teknik direktör Andoni Iraola, takıma daha fazla takviye yapılması gerektiğini kabul etti. Iraola şunları söyledi: “Kesinlikle bir kanat oyuncusu transfer etmemiz gerekiyor. Kadroyu güçlendirmek için her zaman yeni seçeneklere açık olmak gerekir.
Hangi pozisyonlarda oyuncu transferi yapmamız gerektiğini bildiğimiz bariz durumlar var. Örneğin bir kanat oyuncusu – kesinlikle bir kanat oyuncusu transfer etmemiz gerekiyor. Ancak piyasanın neler sunduğunu, maliyetinin ne olduğunu ve mevcut oyuncularımızı nasıl değerlendirdiğimizi analiz etmemiz gereken başka durumlar da var."
Iraola şunları ekledi: "Güvendiğimiz ancak sakat olan oyuncuların bulunduğu bazı zorlu pozisyonlarımız var; bu yine de ideal bir durum değil. Dolayısıyla, bu birçok şeye bağlı olacak." Bu arayış, RB Leipzig’in kanat oyuncusu Yan Diomande’nin transferinin tıkanmasının ardından geldi; Liverpool, tahmini 112 milyon sterlinlik fiyat talebine karşılık sadece 86 milyon sterlin ödemeye razı oldu.
- Getty Images Sport
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Liverpool, artık Akliouche’ye olan ilgisini resmileştirmeyi ve resmi bir teklifle Monaco’nun kararlılığını sınamayı hedefliyor. Paris Saint-Germain durumu yakından takip etmeye devam ederken, Liverpool bu oyuncuyu kadrosuna katmak için hızlı hareket etmek zorunda. Bu arada Iraola, cumartesi günü Sunderland ile oynanacak dostluk maçı için takımını hazırlamaya odaklanacak.
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