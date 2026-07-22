PSG’nin bir başka teklifinin reddedilmesinin ardından Liverpool, Monaco’nun yıldızı için ilk hamlesini yaptı

Liverpool, Osasuna’dan Victor Munoz’u 34,5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ancak, Salı günü Sunderland ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan yeni teknik direktör Andoni Iraola, takıma daha fazla takviye yapılması gerektiğini kabul etti. Iraola şunları söyledi: “Kesinlikle bir kanat oyuncusu transfer etmemiz gerekiyor. Kadroyu güçlendirmek için her zaman yeni seçeneklere açık olmak gerekir.

Hangi pozisyonlarda oyuncu transferi yapmamız gerektiğini bildiğimiz bariz durumlar var. Örneğin bir kanat oyuncusu – kesinlikle bir kanat oyuncusu transfer etmemiz gerekiyor. Ancak piyasanın neler sunduğunu, maliyetinin ne olduğunu ve mevcut oyuncularımızı nasıl değerlendirdiğimizi analiz etmemiz gereken başka durumlar da var."

Iraola şunları ekledi: "Güvendiğimiz ancak sakat olan oyuncuların bulunduğu bazı zorlu pozisyonlarımız var; bu yine de ideal bir durum değil. Dolayısıyla, bu birçok şeye bağlı olacak." Bu arayış, RB Leipzig’in kanat oyuncusu Yan Diomande’nin transferinin tıkanmasının ardından geldi; Liverpool, tahmini 112 milyon sterlinlik fiyat talebine karşılık sadece 86 milyon sterlin ödemeye razı oldu.