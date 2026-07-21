Getty Images Sport
Çeviri:
Lamine Yamal’ın kız arkadaşı Ines Garcia, Barcelona ve İspanya’nın genç yıldızıyla birlikte Dünya Kupası kutlamalarının ardından aldığı ‘nefret dolu’ mesajlara yanıt verdi
Çevrimiçi tacize karşı sesini yükseltmek
Profesyonel futbolda medyada yer alma olgusu, genellikle spot ışıklarını paylaşan tanınmış oyuncuların eşlerine de uzanır. 2026 yılının başlarında Yamal ile olan ilişkisini kamuoyuna açıklayan yaşam tarzı influencer’ı Garcia, İspanya’nın tarihi Dünya Kupası zaferinin ardından bu muazzam ilginin karanlık yüzünü son zamanlarda yaşadı.
Marca'ya göre Garcia, Arjantin'e karşı uzatmalarda 1-0'lık gergin galibiyeti kutladığından beri maruz kaldığı şiddetli dijital tacizi hızla ele almak için kişisel sosyal medya hesaplarını kullanmaya karar verdi.
Garcia, haksız düşmanlığın ruh sağlığı üzerindeki ağır etkisini detaylı olarak anlatan uzun ve samimi bir mesaj paylaştı. "Bu kadar basit bir şeyi paylaşmanın böyle bir şeye dönüşeceğini hiç düşünmemiştim. Yorumları okumakla saatlerimi harcadım ve güçlü olmaya çalışsam da ben de bir insanım. Bu hesabın arkasında hisseden, ağlayan, hata yapan ve bir ilişki içinde olduğu için insan olmaktan vazgeçmeyen biri var," dedi Garcia.
- AFP
Temel insani empati çağrısı
Son zamanlarda internette yaşanan tepkiler, gergin finalin ardından New York New Jersey Stadyumu’nda tanık olunan neşeli sahnelerle keskin bir tezat oluşturuyor. Maç sonrası kutlamalar sırasında Garcia, zafer atmosferine kapılmış çiftin bir fotoğrafını gururla paylaşmış ve Yamal’a, “Başardın. Tebrikler aşkım, sen dünya şampiyonusun,” demişti.
Yamal ise sıcak bir şekilde “Seni seviyorum aşkım” diye cevap vermişti. Garcia, genel kamuoyuna karşı herhangi bir kin beslemediğini açıklayarak, sadece sürekli dijital zorbalığa maruz kalmadan bu çok konuşulan ilişkisini sürdürmek istediğini belirtti.
"Herkesin herkesi sevmesi gerekmediğini anlıyorum. Saygılı olduğu sürece eleştiriyi anlıyorum. Ancak fikir beyan etmekle, tanımadığınız birini küçük düşürmek, hakaret etmek ya da ona en kötüsünü dilemek arasında çok büyük bir fark var," diye açıkladı Garcia. "Ben kimseye zarar vermiyorum. Kimsenin bir şeyini almadım. Sadece hayatımı yaşıyorum. Sizden içtenlikle rica ediyorum: Bir yorum yazmadan önce, ekranın diğer tarafında da bir ailesi, arkadaşları, güvensizlikleri ve duyguları olan bir insan olduğunu düşünün."
Sosyal medyanın duygusal yükü
Duygusal kırılganlığını vurgulayan Garcia, tacizin yaygınlığına dikkat çekerek, insanların internette etkileşim kurma biçiminde önemli bir değişiklik yapılması için çağrıda bulundu. Bu zehirli ortam, birçok sadık hayranın Garcia’yı Yamal’ın uğur tılsımı olarak gördüğü gerçeğini tamamen gölgede bırakmıştır.
Binlerce destekçi, ani şöhretin getirdiği ağır zorlukları başarıyla aşan bu popüler çifti övse de, sesini yüksek çıkaran bir azınlık, kutlama dönemi olması gereken bu süreçte büyük bir sıkıntıya neden oldu. "Sözlerinizin onları nasıl etkileyebileceğini bilmiyorsunuz. Ben de herkes gibi duyguları olan, o yazıları okuyan bir ailesi olan ve iyi ve kötü günleri olan bir kadınım," diye ekledi Garcia.
“Kimseyi beni sevmesi için ikna etmeye çalışmıyorum. Tek istediğim biraz empati. Biraz insanlık. Çünkü hiç kimse yüzlerce ya da binlerce nefret dolu mesaj almayı hak etmiyor. Umarım bir gün internet, zulmün kutlandığı bir yer gibi hissettirmeyi bırakır.”
- (C)Getty Images
Yamal için bundan sonra ne olacak?
Garcia, internette şefkatin kalıcı bir şekilde yaygınlaşmasını umarken, Yamal ise dikkatini tamamen futbol kariyerine vermeye devam etmeyi hedefliyor. 20 yaşını doldurmadan iki büyük uluslararası şampiyonluk kazanan ve bunlardan sonuncusunu henüz 19 yaşında ve altı günken elde eden Yamal, kısa süre içinde Barcelona’ya geri dönecek. Barcelona, yaklaşan ulusal turnuvalara hazırlanırken takımdan büyük beklentiler içinde.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun