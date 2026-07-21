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VİDEO: Neymar gol attı! Yaralanma endişeleriyle gölgelenen ve hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nın ardından Brezilyalı süperstar, Santos ile antrenmanlara çoktan geri döndü
Santos, Neymar’ı antrenmanlara yeniden dahil etti
Son derece hayal kırıklığı yaratan bir yaz döneminin ardından Neymar, kulüp faaliyetlerine resmen geri döndü. Forvet, kişisel Instagram hesabında Santos’un antrenmanına tam olarak katıldığını gösteren bir video paylaştı. Görüntülerde Neymar, antrenmanlara aktif bir şekilde katılıyor, savunma oyuncularını geçiyor ve kendine özgü bitirici vuruşuyla fileleri havalandırıyor.
Kulüp, onu açıkça sıcak bir şekilde karşıladı ve son dönemdeki hayal kırıklıklarını ligde başarıya dönüştürebileceğini umuyor. Bu hızlı dönüş, uluslararası sahnede çalkantılı bir dönem geçirdikten sonra forvetin hücum hattını sürüklemesine ve fiziksel sağlığını korumasına güvenen Santos için önemli bir moral kaynağı oldu.
- Getty Images
Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı ve emeklilik
Bu olumlu antrenman görüntüleri, Neymar’ın son zamanlarda döktüğü gözyaşlarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Neymar, Dünya Kupası’nın son 16 turunda Norveç’e karşı alınan şok edici 2-1’lik yenilginin ardından milli futboldan emekli olduğunu açıklamıştı.
Neymar, o maçta son dakikalarda bir penaltı golü atarak Brezilya formasıyla 130 maçta 80. golünü kaydetti ve ülkenin en golcü oyuncusu olarak konumunu pekiştirdi. Ancak erken elenme, onun için dayanılmaz bir durumdu. Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Neymar, dokunaklı bir açıklamayla kararını doğruladı: "Denedim. Denedim. Her şey burada, MetLife Stadyumu'nda başladı ve burada bitti. Artık her şey bitti."
Yurtiçi mücadeleler ve kritik maçlar
Santos, zorlu bir lig mücadelesi verirken yıldız oyuncusuna acil olarak ihtiyaç duyuyor. Takım, 19 maçta sadece 21 puan toplayarak şu anda Campeonato Brasileiro Serie A’da 15. sırada yer alıyor. Kulüp, Copa Sudamericana ara turunda Universidad Central de Venezuela ile oynayacağı maç için Venezuela’ya yapacağı deplasmanla başlayacak yoğun bir programla karşı karşıya.
Bunun ardından Santos, Cumartesi günü ligde son sırada yer alan Chapecoense'yi evinde ağırlayacak. Başlangıçta önümüzdeki Çarşamba günü oynanması planlanan Sao Paulo ile oynayacakları bir sonraki lig maçı ertelenecek; böylece takım, Universidad Central de Venezuela ile oynayacağı rövanş maçına tam olarak odaklanabilecek.
- Reprodução/CBF
Odak noktası, yurt içi toparlanmaya kayıyor
Uluslararası kariyerini geride bırakan Neymar, artık tüm dikkatini Santos’un sezonunu kurtarmaya vermelidir. Forvet, önümüzdeki bu kritik maçlara hazırlanırken, tekrarlayan fiziksel sorunlarını geride bırakmayı hedefleyecektir. Son antrenman görüntüleri doğru bir gösterge ise, Neymar büyük bir etki yaratmak ve takımını lig tablosunda yukarı taşımak için son derece motive durumdadır.
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