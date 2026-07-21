VİDEO: Neymar gol attı! Yaralanma endişeleriyle gölgelenen ve hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nın ardından Brezilyalı süperstar, Santos ile antrenmanlara çoktan geri döndü

Santos, zorlu bir lig mücadelesi verirken yıldız oyuncusuna acil olarak ihtiyaç duyuyor. Takım, 19 maçta sadece 21 puan toplayarak şu anda Campeonato Brasileiro Serie A’da 15. sırada yer alıyor. Kulüp, Copa Sudamericana ara turunda Universidad Central de Venezuela ile oynayacağı maç için Venezuela’ya yapacağı deplasmanla başlayacak yoğun bir programla karşı karşıya.

Bunun ardından Santos, Cumartesi günü ligde son sırada yer alan Chapecoense'yi evinde ağırlayacak. Başlangıçta önümüzdeki Çarşamba günü oynanması planlanan Sao Paulo ile oynayacakları bir sonraki lig maçı ertelenecek; böylece takım, Universidad Central de Venezuela ile oynayacağı rövanş maçına tam olarak odaklanabilecek.