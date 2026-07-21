Ortaya çıktı: Lionel Messi, İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde yenilginin ardından, Arjantin milli takımının üstü açık otobüsle düzenlediği kutlama geçit törenine katılmak yerine nereye gitti?

Final maçının tozu yatışırken, Messi’nin Arjantin milli takımında oynamaya devam edip etmeyeceği konusunda yoğun spekülasyonlar sürüyor. Forvet oyuncusu, Lionel Scaloni yönetimindeki milli takımdaki geleceği konusunda henüz herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadı. ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvanın, onun altıncı ve son Dünya Kupası katılımı olacağı yaygın olarak kabul ediliyor.

Messi, son yıllarda milli takımla muhteşem bir başarı serisi yakaladı; 2021 ve 2024’te Copa América’yı, 2022’de Finalissima’yı ve Katar’da dünya şampiyonluğunu kazandı. Efsanevi milli kariyerine yeni bir başarı eklemeye karar verip vermeyeceği henüz bilinmiyor, ancak şimdilik önceliği, kamuoyunun gözünden uzak bir şekilde en yakın aile üyeleriyle birlikte dinlenmek.