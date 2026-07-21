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Lionel MessiGetty Images
Moataz Elgammal

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Ortaya çıktı: Lionel Messi, İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde yenilginin ardından, Arjantin milli takımının üstü açık otobüsle düzenlediği kutlama geçit törenine katılmak yerine nereye gitti?

L. Messi
Arjantin
Dünya Kupası

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya karşı yaşanan yürek burkan 1-0’lık yenilginin ardından Arjantin milli takımıyla Buenos Aires’e gitmeme kararı aldı. Forvet, geleneksel eve dönüş kutlamalarına katılmayarak, turnuvanın yarattığı muazzam duygusal yükü sessizce sindirmek için memleketi Rosario’ya özel bir yolculuk yapmayı tercih etti.

  • Rosario’ya sessiz bir dönüş

    İspanyol Mundo Deportivo gazetesine göre, Messi Salı sabahı erken saatlerde Rosario Uluslararası Havalimanı’na indi. Miami’den özel uçakla gelen 39 yaşındaki futbolcu, koyu renkli camlı bir araçla lüks Fisherton mahallesindeki aile evine götürüldü. Messi, sabahın erken saatlerinde kendisini karşılamak için toplanan taraftarları kasten görmezden geldi.

    Bu arada, Arjantin milli takımının büyük çoğunluğu Pazartesi öğleden sonra Buenos Aires’e geri döndü. Oyuncular, Ezeiza Uluslararası Havalimanı yakınlarında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Binlerce taraftar, New Jersey’de İspanya’ya karşı kıl payı mağlup olmalarına rağmen, milli takımın antrenman tesisine kadar süren üstü açık otobüs geçit törenini takip etti.

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  • Lionel MessiGetty Images

    Kalp kırıklığıyla başa çıkmak

    Kitlesel kutlamalardan vazgeçme kararı, Pazar günü MetLife Stadyumu’nda yaşanan yenilginin yarattığı derin duygusal etkiyi yansıtıyor. Maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına boğulan Messi, Pazartesi günü Instagram’da takipçilerine seslenerek duygularını dile getirdi. “Acı çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zor olacak,” diye yazdı.

    Ancak herkesi olumlu yönlere odaklanmaya çağırdı: “İyi yanlara odaklanalım: her şeyimizi vererek geri döndürdüğümüz ve hafızalarda sonsuza dek kalacak maçlara, bu grubun çalışması ve çabasıyla birlikte bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıyan tüm ülkenin desteğine.”

  • Belirsiz bir uluslararası gelecek

    Final maçının tozu yatışırken, Messi’nin Arjantin milli takımında oynamaya devam edip etmeyeceği konusunda yoğun spekülasyonlar sürüyor. Forvet oyuncusu, Lionel Scaloni yönetimindeki milli takımdaki geleceği konusunda henüz herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadı. ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvanın, onun altıncı ve son Dünya Kupası katılımı olacağı yaygın olarak kabul ediliyor.

    Messi, son yıllarda milli takımla muhteşem bir başarı serisi yakaladı; 2021 ve 2024’te Copa América’yı, 2022’de Finalissima’yı ve Katar’da dünya şampiyonluğunu kazandı. Efsanevi milli kariyerine yeni bir başarı eklemeye karar verip vermeyeceği henüz bilinmiyor, ancak şimdilik önceliği, kamuoyunun gözünden uzak bir şekilde en yakın aile üyeleriyle birlikte dinlenmek.

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  • Lionel Messi Julian Alvarez Getty

    Messi için bundan sonra ne olacak?

    Messi, kulüp görevine dönmeden önce önümüzdeki birkaç günü Rosario’da dinlenerek geçirecek. Inter Miami’nin ABD’de oynayacağı maçlar var ve Messi yakında takımın antrenmanlarına yeniden katılacak. Uluslararası arenada ise Arjantin’in 2026 yılının ilerleyen dönemlerinde iki dostluk maçı programı bulunuyor; bu maçlar, Messi’nin son vedasını yapması için bir fırsat olabilir.