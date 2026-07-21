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Ortaya çıktı: Lionel Messi, İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde yenilginin ardından, Arjantin milli takımının üstü açık otobüsle düzenlediği kutlama geçit törenine katılmak yerine nereye gitti?
Rosario’ya sessiz bir dönüş
İspanyol Mundo Deportivo gazetesine göre, Messi Salı sabahı erken saatlerde Rosario Uluslararası Havalimanı’na indi. Miami’den özel uçakla gelen 39 yaşındaki futbolcu, koyu renkli camlı bir araçla lüks Fisherton mahallesindeki aile evine götürüldü. Messi, sabahın erken saatlerinde kendisini karşılamak için toplanan taraftarları kasten görmezden geldi.
Bu arada, Arjantin milli takımının büyük çoğunluğu Pazartesi öğleden sonra Buenos Aires’e geri döndü. Oyuncular, Ezeiza Uluslararası Havalimanı yakınlarında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Binlerce taraftar, New Jersey’de İspanya’ya karşı kıl payı mağlup olmalarına rağmen, milli takımın antrenman tesisine kadar süren üstü açık otobüs geçit törenini takip etti.
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Kalp kırıklığıyla başa çıkmak
Kitlesel kutlamalardan vazgeçme kararı, Pazar günü MetLife Stadyumu’nda yaşanan yenilginin yarattığı derin duygusal etkiyi yansıtıyor. Maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına boğulan Messi, Pazartesi günü Instagram’da takipçilerine seslenerek duygularını dile getirdi. “Acı çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zor olacak,” diye yazdı.
Ancak herkesi olumlu yönlere odaklanmaya çağırdı: “İyi yanlara odaklanalım: her şeyimizi vererek geri döndürdüğümüz ve hafızalarda sonsuza dek kalacak maçlara, bu grubun çalışması ve çabasıyla birlikte bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıyan tüm ülkenin desteğine.”
Belirsiz bir uluslararası gelecek
Final maçının tozu yatışırken, Messi’nin Arjantin milli takımında oynamaya devam edip etmeyeceği konusunda yoğun spekülasyonlar sürüyor. Forvet oyuncusu, Lionel Scaloni yönetimindeki milli takımdaki geleceği konusunda henüz herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadı. ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvanın, onun altıncı ve son Dünya Kupası katılımı olacağı yaygın olarak kabul ediliyor.
Messi, son yıllarda milli takımla muhteşem bir başarı serisi yakaladı; 2021 ve 2024’te Copa América’yı, 2022’de Finalissima’yı ve Katar’da dünya şampiyonluğunu kazandı. Efsanevi milli kariyerine yeni bir başarı eklemeye karar verip vermeyeceği henüz bilinmiyor, ancak şimdilik önceliği, kamuoyunun gözünden uzak bir şekilde en yakın aile üyeleriyle birlikte dinlenmek.
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Messi için bundan sonra ne olacak?
Messi, kulüp görevine dönmeden önce önümüzdeki birkaç günü Rosario’da dinlenerek geçirecek. Inter Miami’nin ABD’de oynayacağı maçlar var ve Messi yakında takımın antrenmanlarına yeniden katılacak. Uluslararası arenada ise Arjantin’in 2026 yılının ilerleyen dönemlerinde iki dostluk maçı programı bulunuyor; bu maçlar, Messi’nin son vedasını yapması için bir fırsat olabilir.
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