netherlands Getty Images
Yuta Tokuma

サッカーオランダ代表市場価値ランキング 最も高額な選手は？ワールドカップで日本代表と対戦

【サッカー日本代表 最新情報】FIFAワールドカップ2026のグループF初戦で日本代表と対戦するオランダ代表の市場価値ランキングを紹介する。

FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月15日にグループF初戦でオランダと対戦する。FIFAランキング7位の強豪には主将ファン・ダイクを筆頭に世界的なスター選手や期待の若手など、多くのタレントを擁する。

本記事では、オランダ代表の市場価値ランキングを紹介する。

※市場価値は『Transfermarkt』参照（2025年12月20日）

  • maatsenGetty Images

    21位：イアン・マートセン｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：アストン・ヴィラ（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2002年3月10日(23歳)
    • 代表通算：1試合1得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • zirkzeeGetty Images

    21位：ジョシュア・ザークツィー｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2001年5月22日(24歳)
    • 代表通算：6試合1得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • timberGetty Images

    21位：クインテン・ティンバー｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：フェイエノールト（オランダ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2001年6月17日(24歳)
    • 代表通算：8試合1得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）

  • wiefferGetty Images

    21位：マッツ・ウィーファー｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：ブライトン（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1999年11月16日(26歳)
    • 代表通算：14試合1得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • langGetty Images

    21位：ノア・ラング｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：ナポリ（イタリア）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1999年6月17日(26歳)
    • 代表通算：15試合3得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • malenGetty Images

    21位：ドニエル・マレン｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：アストン・ヴィラ（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1999年1月19日(26歳)
    • 代表通算：49試合13得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • readGetty Images

    21位：ジファイロ・リート｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：フェイエノールト（オランダ）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2006年6月2日(19歳)
    • 代表通算：0試合0得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • veermanGetty Images

    20位：ヨエイ・フェールマン｜2700万ユーロ

    • 所属クラブ：PSV（オランダ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1998年11月19日(27歳)
    • 代表通算：16試合1得点
    • 市場価値：2700万ユーロ（約49億円）
  • emeghaGetty Images

    17位：エマニュエル・エメガ｜2800万ユーロ

    • 所属クラブ：ストラスブール（フランス）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2003年2月3日(22歳)
    • 代表通算：2試合0得点
    • 市場価値：2800万ユーロ（約51億円）
  • van den bergGetty Images

    17位：セップ・ファン・デン・ベルフ｜2800万ユーロ

    • 所属クラブ：ブレントフォード（リヴァプール）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2001年12月20日(24歳)
    • 代表通算：0試合0得点
    • 市場価値：2800万ユーロ（約51億円）
  • beukemaGetty Images

    17位：サム・ブーケマ｜2800万ユーロ

    • 所属クラブ：ナポリ（イタリア）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1998年11月17日(27歳)
    • 代表通算：0試合0得点
    • 市場価値：2800万ユーロ（約51億円）
  • koopmeinersGetty Images

    16位：トゥーン・コープマイネルス｜3000万ユーロ

    • 所属クラブ：ユヴェントス（イタリア）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1998年2月28日(27歳)
    • 代表通算：25試合3得点
    • 市場価値：3000万ユーロ（約55億円）
  • kluivertGetty Images

    15位：ジャスティン・クライファート｜3200万ユーロ

    • 所属クラブ：ボーンマス（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1999年5月5日(26歳)
    • 代表通算：11試合0得点
    • 市場価値：3200万ユーロ（約59億円）
  • van heckeGetty Images

    10位：ヤン・ポール・ファン・ヘッケ｜3500万ユーロ

    • 所属クラブ：ブライトン（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2000年6月8日(25歳)
    • 代表通算：8試合0得点
    • 市場価値：3500万ユーロ（約64億円）
  • verbruggen Getty Images

    10位：バルト・フェルブルッヘン｜3500万ユーロ

    • 所属クラブ：ブライトン（イングランド）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：2002年8月18日(23歳)
    • 代表通算：26試合0得点
    • 市場価値：3500万ユーロ（約64億円）
  • botmanGetty Images

    10位：スフェン・ボットマン｜3500万ユーロ

    • 所属クラブ：ニューカッスル・ユナイテッド（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2000年1月12日(25歳)
    • 代表通算：0試合0得点
    • 市場価値：3500万ユーロ（約64億円）
  • dumfriesGetty Images

    10位：デンゼル・ダンフリース｜3500万ユーロ

    • 所属クラブ：インテル（イタリア）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1996年4月18日(29歳)
    • 代表通算：69試合11得点
    • 市場価値：3500万ユーロ（約64億円）
  • hatoGetty Images

    10位：ヨレル・ハト｜3500万ユーロ

    • 所属クラブ：チェルシー（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2006年3月7日(19歳)
    • 代表通算：6試合0得点
    • 市場価値：3500万ユーロ（約64億円）
  • frimpongGetty Images

    9位：ジェレミー・フリンポン｜3800万ユーロ

    • 所属クラブ：リヴァプール（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2000年12月10日(25歳)
    • 代表通算：14試合1得点
    • 市場価値：3800万ユーロ（約70億円）
  • de ligtGetty Images

    8位：マタイス・デ・リフト｜4000万ユーロ

    • 所属クラブ：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1999年8月12日(26歳)
    • 代表通算：52試合2得点
    • 市場価値：4000万ユーロ（約73億円）
  • de jongGetty Images

    7位：フレンキー・デ・ヨング｜4500万ユーロ

    • 所属クラブ：バルセロナ（スペイン）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1997年5月12日(28歳)
    • 代表通算：64試合2得点
    • 市場価値：4500万ユーロ（約83億円）
  • simons Getty Images

    6位：シャビ・シモンズ｜6000万ユーロ

    • 所属クラブ：トッテナム（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2003年4月21日(22歳)
    • 代表通算：32試合6得点
    • 市場価値：6000万ユーロ（約110億円）
  • van de venGetty Images

    4位：ミッキー・ファン・デ・フェン｜6500万ユーロ

    • 所属クラブ：トッテナム（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2001年4月19日(24歳)
    • 代表通算：17試合1得点
    • 市場価値：6500万ユーロ（約119億円）
  • reijnders Getty Images

    4位：タイアニ・ラインデルス｜6500万ユーロ

    • 所属クラブ：マンチェスター・シティ（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1998年7月29日(27歳)
    • 代表通算：29試合6得点
    • 市場価値：6500万ユーロ（約119億円）
  • gakpo Getty Images

    2位：コーディ・ガクポ｜7000万ユーロ

    • 所属クラブ：リヴァプール（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1999年5月7日(26歳)
    • 代表通算：46試合19得点
    • 市場価値：7000万ユーロ（約126億円）
  • timber Getty Images

    2位：ユリエン・ティンバー｜7000万ユーロ

    • 所属クラブ：アーセナル（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2001年6月17日(24歳)
    • 代表通算：23試合0得点
    • 市場価値：7000万ユーロ（約126億円）
  • gravenberch Getty Images

    1位：ライアン・グラフェンベルフ｜9000万ユーロ

    • 所属クラブ：リヴァプール（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2002年5月16日(23歳)
    • 代表通算：24試合1得点
    • 市場価値：9000万ユーロ（約165億円）
  • netherlandsGetty Images

    オランダ代表｜基本情報

    ■基本情報

    W杯出場：13回目(2大会連続)
    最高成績：準優勝(1974,1978,2010)
    FIFAランク：7位
    最新スカッド市場価値合計：8億1000万ユーロ（約1487億円）

    ■日本代表戦戦績

    3戦2勝1分け 6得点2失点

    試合日時大会名結果
    2009/9/5国際親善試合○ 3-0
    2010/6/19ワールドカップ○ 1-0
    2013/11/16国際親善試合△ 2-2

  • netherlands japanGetty Images

    オランダ代表vs日本代表｜試合情報

    • 大会名：FIFAワールドカップ2026 グループF第1節
    • 試合日時：2026年6月15日(月)6:00
    • 試合会場：ダラス・スタジアム（アメリカ・テキサス州）

