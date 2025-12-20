FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月15日にグループF初戦でオランダと対戦する。FIFAランキング7位の強豪には主将ファン・ダイクを筆頭に世界的なスター選手や期待の若手など、多くのタレントを擁する。

本記事では、オランダ代表の市場価値ランキングを紹介する。

※市場価値は『Transfermarkt』参照（2025年12月20日）