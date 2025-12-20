FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月15日にグループF初戦でオランダと対戦する。FIFAランキング7位の強豪には主将ファン・ダイクを筆頭に世界的なスター選手や期待の若手など、多くのタレントを擁する。
本記事では、オランダ代表の市場価値ランキングを紹介する。
※市場価値は『Transfermarkt』参照（2025年12月20日）
アディダス
サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！
アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始
サッカー日本代表最新ユニフォーム
2026年W杯着用モデルが登場公式ストアでチェック
FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月15日にグループF初戦でオランダと対戦する。FIFAランキング7位の強豪には主将ファン・ダイクを筆頭に世界的なスター選手や期待の若手など、多くのタレントを擁する。
本記事では、オランダ代表の市場価値ランキングを紹介する。
※市場価値は『Transfermarkt』参照（2025年12月20日）
W杯出場：13回目(2大会連続)
最高成績：準優勝(1974,1978,2010)
FIFAランク：7位
最新スカッド市場価値合計：8億1000万ユーロ（約1487億円）
3戦2勝1分け 6得点2失点
|試合日時
|大会名
|結果
|2009/9/5
|国際親善試合
|○ 3-0
|2010/6/19
|ワールドカップ
|○ 1-0
|2013/11/16
|国際親善試合
|△ 2-2