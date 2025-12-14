このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
netherlandsGetty Images
Yuta Tokuma

サッカーオランダ代表は強い？最新フォーメーション・戦術は？

【サッカー日本代表 最新情報】FIFAワールドカップ2026のグループF初戦で日本代表と対戦するオランダ代表の最新のフォーメーションや戦術を紹介する。

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

アディダス

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

サッカー日本代表最新ユニフォーム

2026年W杯着用モデルが登場

公式ストアでチェック

FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月15日にグループF初戦でオランダと対戦する。多くのタレントを揃え、バルセロナなどで指揮を執った経験のあるロナルド・クーマンが指揮官を務める。世界的な強豪であり、3度の決勝進出を誇るもいまだワールドカップ優勝のないオランダ代表はどのようなフォーメーションや戦術で戦うのだろうか。

本記事では、オランダ代表の最新のフォーメーションなどを紹介する。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で11/6(木)18時販売開始！今すぐチェック

ワールドカップ
オランダ crest
オランダ
NED
日本 crest
日本
JPN
0