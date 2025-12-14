サッカーオランダ代表は強い？最新フォーメーション・戦術は？

オランダ代表を指揮するのはクーマン。現役時代にバルセロナや同国代表でゲームメイクのできるディフェンダーとして活躍した同指揮官は、これまでにアヤックス、PSV、フェイエノールトのオランダ3強で指揮を執り、サウサンプトンやエヴァートン、さらには古巣バルセロナの指揮官を務め、2023年に2度目のオランダ代表指揮官に就任した。現役時代にはオランダのレジェンドであるヨハン・クライフの指導を受けており、以前のインタビューでクライフの影響が自身のコーチングキャリアに大きな影響を与えていると語っていた。

クライフが提唱した"トータル・フットボール"の理念に忠実なクーマンは、主に4-3-3のシステムを採用。中盤にトライアングルを形成してゲームをコントロールし、DFラインからこのトライアングルを通して試合を組み立てるスタイルだ。また、攻撃的なサイドバック（もしくはウィングバック）の果敢な攻撃参加も見もので、両サイドを起点として攻撃を組み立てることも可能だ。

一方の守備面では、主将ファン・ダイクを中心としたDFラインの固さはもちろんだが、コンパクトにスペースを埋め、統率の取れた守備を見せる。また、ハイプレスも取り入れており、高いポジションでボールを奪取し、素早いトランジションからカウンターにつなげることもできる。