出場チーム数が48カ国になった2026年W杯に向けて、大陸間プレーオフへは欧州(UEFA)を除く5大陸から計6カ国(北中米カリブ海から2カ国)が参加。そのうち2カ国が本大会出場権をつかみ取ることができる。なお、欧州のみ大陸内でのプレーオフ(欧州2次予選)が行われ、16チームで4枠を争う。

各大陸のW杯出場枠数と大陸間プレーオフ進出国数は以下の通り。

出場枠数 アジア

(AFC) アフリカ

(CAF) 北中米カリブ海

(Concacaf) 南米

(CONMEBOL) オセアニア

(OFC) 欧州

(UEFA) W杯ストレートイン

(各大陸予選) 8 9 6(※開催国3枠含む) 6 1 12 大陸間PO出場

※W杯は未確定 1 1 2 1 1 - 大陸内PO

※W杯が確定 - - - - - 4 大陸内予選でのW杯確定合計 8 9 6(※開催国3枠含む) 6 1 16

5大陸から6チームが集う大陸間プレーオフは、一発勝負のトーナメント形式で開催。対戦カードは2025年11月20日(木)にスイス・チューリッヒで行われる抽選会で決まった。3チームずつがパスA・パスBに分けられ、2026年3月26日(木)の第1ラウンドでシード外チーム同士が対戦。第1ラウンドの勝者が、同31日(火)の第2ラウンドでシードチームと対戦し、勝利したチームがW杯の切符を得られる。

開催日 ラウンド 対戦カード 2026/3/26(木) パスA・第1ラウンド ニューカレドニア vs ジャマイカ 2026/3/26(木) パスB・第1ラウンド ボリビア vs スリナム 2026/3/31(火) パスA・第2ラウンド コンゴ民主共和国(シード) vs パスA・第１ラウンド勝者 2026/3/31(火) パスB・第2ラウンド イラク(シード) vs パスB・第1ラウンド勝者

※シードチームはFIFAランキングに基づいて決定。