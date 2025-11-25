2026年にカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国共催となるFIFAワールドカップ(W杯)に向け、各大陸予選のプレーオフが実施される。
本記事では、各大陸プレーオフの試合日程や結果を紹介する。
出場チーム数が48カ国になった2026年W杯に向けて、大陸間プレーオフへは欧州(UEFA)を除く5大陸から計6カ国(北中米カリブ海から2カ国)が参加。そのうち2カ国が本大会出場権をつかみ取ることができる。なお、欧州のみ大陸内でのプレーオフ(欧州2次予選)が行われ、16チームで4枠を争う。
各大陸のW杯出場枠数と大陸間プレーオフ進出国数は以下の通り。
|出場枠数
|アジア
(AFC)
|アフリカ
(CAF)
|北中米カリブ海
(Concacaf)
|南米
(CONMEBOL)
|オセアニア
(OFC)
|欧州
(UEFA)
|W杯ストレートイン
(各大陸予選)
|8
|9
|6(※開催国3枠含む)
|6
|1
|12
|大陸間PO出場
※W杯は未確定
|1
|1
|2
|1
|1
|-
|大陸内PO
※W杯が確定
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|大陸内予選でのW杯確定合計
|8
|9
|6(※開催国3枠含む)
|6
|1
|16
5大陸から6チームが集う大陸間プレーオフは、一発勝負のトーナメント形式で開催。対戦カードは2025年11月20日(木)にスイス・チューリッヒで行われる抽選会で決まった。3チームずつがパスA・パスBに分けられ、2026年3月26日(木)の第1ラウンドでシード外チーム同士が対戦。第1ラウンドの勝者が、同31日(火)の第2ラウンドでシードチームと対戦し、勝利したチームがW杯の切符を得られる。
|開催日
|ラウンド
|対戦カード
|2026/3/26(木)
|パスA・第1ラウンド
|ニューカレドニア vs ジャマイカ
|2026/3/26(木)
|パスB・第1ラウンド
|ボリビア vs スリナム
|2026/3/31(火)
|パスA・第2ラウンド
|コンゴ民主共和国(シード) vs パスA・第１ラウンド勝者
|2026/3/31(火)
|パスB・第2ラウンド
|イラク(シード) vs パスB・第1ラウンド勝者
※シードチームはFIFAランキングに基づいて決定。
大陸間プレーオフ進出チームを決めるアジア予選はW杯5次予選として開催。UAE代表とイラク代表が、11月13日(木)、18日(火)にホーム＆アウェイで激突した。その結果、イラクが大陸間プレーオフへと望みをつないだ。
|開催日
|キックオフ
|ラウンド
|対戦カード
|2025/11/13(木)
|25:00
|第1戦
|UAE 1-1 イラク
|2025/11/18(火)
|25:00
|第2戦
|イラク 2-1 UAE
大陸間プレーオフ進出チームを決めるアフリカ予選はW杯2次予選として開催。ナイジェリア代表、ガボン代表、カメルーン代表、コンゴ民主共和国代表がトーナメント形式で激突。その結果、コンゴ民主共和国が大陸間プレーオフに進んだ。
|開催日
|キックオフ
|ラウンド
|対戦カード
|2025/11/13(木)
|25:00
|準決勝
|ナイジェリア 4-1 ガボン
|2025/11/13(木)
|28:00
|準決勝
|カメルーン 0-1 コンゴ民主共和国
|2025/11/16(日)
|28:00
|決勝
|ナイジェリア 1-1(PK:3-4) コンゴ民主共和国
北中米カリブ海の大陸間プレーオフ進出国は、W杯3次予選で決定。北中米カリブ海3次予選はA～Cの3グループに分けて行われており、各組1位がW杯ストレートイン、各組2位のうち成績上位2カ国が大陸間プレーオフへと進む。その結果、ジャマイカ代表とスリナム代表が大陸間プレーオフに進出した。
北中米カリブ海3次予選の最新結果および順位表はこちらの記事で紹介している。
南米の大陸間プレーオフ進出国は、予選リーグで決定。1～6位がW杯ストレートイン、7位のチームが大陸間プレーオフへと進む。その結果、ボリビア代表が大陸間プレーオフに進出している。
南米予選の最新結果および順位表はこちらの記事で紹介している。
オセアニアの大陸間プレーオフ進出国は、W杯3次予選で決定。3次予選決勝の勝者がW杯ストレートイン、歯医者が大陸間プレーオフへと進む。その結果、ニューカレドニア代表が大陸間プレーオフに進出している。
欧州に大陸間プレーオフの出場枠は与えられておらず。計54カ国が12グループに分けられた欧州予選で各組首位の12カ国がW杯ストレートイン、2位チームおよび3位以下のうちUEFAネーションズリーグでグループ1位となったチームのうちネーションズリーグの暫定総合ランキング上位4チームの計16チームが欧州2次予選(プレーオフ)へと進んだ。
欧州2次予選ではパスA～Dに4カ国ずつが分けられ、準決勝・決勝のトーナメントを開催。決勝戦の勝者がW杯出場権を得られる。欧州2次予選は、2026年3月26日(木)に準決勝、31日(火)に決勝が開催予定だ。欧州予選の最新結果および順位表はこちらの記事で紹介している。
|開催日
|ラウンド
|対戦カード
|2026/3/26(木)
|パスA・準決勝
|イタリア vs 北アイルランド
|2026/3/26(木)
|パスA・準決勝
|ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|2026/3/26(木)
|パスB・準決勝
|ウクライナ vs スウェーデン
|2026/3/26(木)
|パスB・準決勝
|ポーランド vs アルバニア
|2026/3/26(木)
|パスC・準決勝
|トルコ vs ルーマニア
|2026/3/26(木)
|パスC・準決勝
|スロバキア vs コソボ
|2026/3/26(木)
|パスD・準決勝
|デンマーク vs 北マケドニア
|2026/3/26(木)
|パスD・準決勝
|チェコ vs アイルランド共和国
|2026/3/31(火)
|パスA・決勝
|ウェールズ／ボスニア・ヘルツェゴビナ vs イタリア／北アイルランド
|2026/3/31(火)
|パスB・決勝
|ウクライナ／スウェーデン vs ポーランド／アルバニア
|2026/3/31(火)
|パスC・決勝
|スロバキア／コソボ vs トルコ／ルーマニア
|2026/3/31(火)
|パスD・決勝
|チェコ／アイルランド共和国 vs デンマーク／北マケドニア