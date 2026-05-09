2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝の対戦カードが決定し、パリ・サンジェルマン（PSG）とアーセナルが対戦する。

PSGは準決勝でバイエルン・ミュンヘンと対戦。ホームでのファーストレグでデンベレやクワラツヘリアの攻撃陣が躍動して5-4で称したPSGは、敵地でのセカンドレグでデンベレの得点で先制すると、強力な攻撃陣がパチョを中心とした守備陣が終盤の1失点だけに抑えて1-1で引き分け。2試合合計6-5でPSGがバイエルンを下した。2季連続となるクラブ史上3度目の決勝進出を決め、2018年に3連覇を成し遂げたレアル・マドリード以来となる連覇を懸けて決勝の舞台に立つ。

対するアーセナルは、準決勝でアトレティコ・マドリードと激突。敵地でのファーストレグではギェケレシュのPKで先制しながらも追いつかれて1-1のドロー。続くホームでのセカンドレグでは、サカが先制点をマークすると、アトレティコ攻撃陣を完封して1-0で勝利。2試合合計2-1でアーセナルがアトレティコを下した。アーセナルはこれで2006年以来となる20年ぶりのCL決勝進出。当時成し遂げられなかった欧州制覇を目指してファイナルで王者PSGと対戦する。