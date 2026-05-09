2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の全日程が終了して、決勝の対戦カードが決定。ディフェンディング・チャンピオンでレアル・マドリード以来の連覇を目指すパリ・サンジェルマン（PSG）と20年ぶりに決勝進出を決めたアーセナルがファイナルで激突する。
本記事では、CL決勝進出両クラブの対戦成績、決勝の試合日程などを紹介する。
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の全日程が終了して、決勝の対戦カードが決定。ディフェンディング・チャンピオンでレアル・マドリード以来の連覇を目指すパリ・サンジェルマン（PSG）と20年ぶりに決勝進出を決めたアーセナルがファイナルで激突する。
本記事では、CL決勝進出両クラブの対戦成績、決勝の試合日程などを紹介する。
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝の対戦カードが決定し、パリ・サンジェルマン（PSG）とアーセナルが対戦する。
PSGは準決勝でバイエルン・ミュンヘンと対戦。ホームでのファーストレグでデンベレやクワラツヘリアの攻撃陣が躍動して5-4で称したPSGは、敵地でのセカンドレグでデンベレの得点で先制すると、強力な攻撃陣がパチョを中心とした守備陣が終盤の1失点だけに抑えて1-1で引き分け。2試合合計6-5でPSGがバイエルンを下した。2季連続となるクラブ史上3度目の決勝進出を決め、2018年に3連覇を成し遂げたレアル・マドリード以来となる連覇を懸けて決勝の舞台に立つ。
対するアーセナルは、準決勝でアトレティコ・マドリードと激突。敵地でのファーストレグではギェケレシュのPKで先制しながらも追いつかれて1-1のドロー。続くホームでのセカンドレグでは、サカが先制点をマークすると、アトレティコ攻撃陣を完封して1-0で勝利。2試合合計2-1でアーセナルがアトレティコを下した。アーセナルはこれで2006年以来となる20年ぶりのCL決勝進出。当時成し遂げられなかった欧州制覇を目指してファイナルで王者PSGと対戦する。
|試合日時
|ラウンド
|H/A
|結果
|2025/9/17
|GP1節
|H
|○ 4-0
アタランタ
|2025/10/1
|GP2節
|A
|○ 3-1
バルセロナ
|2025/10/21
|GP3節
|A
|○ 7-2
レヴァークーゼン
|2025/11/4
|GP4節
|H
|● 1-2
バイエルン・ミュンヘン
|2025/11/26
|GP5節
|H
|○ 5-3
トッテナム
|2025/12/10
|GP6節
|A
|△ 0-0
アスレティック・ビルバオ
|2026/1/20
|GP7節
|A
|● 1-2
スポルティングCP
|2026/1/28
|GP8節
|H
|△ 1-1
ニューカッスル・ユナイテッド
|2026/2/17
|KPPO 1戦
|A
|○ 2-3
モナコ
|2026/2/25
|KPPO 2戦
|A
|△ 2-2
モナコ
|2026/3/11
|R16 1戦
|H
|○ 5-2
チェルシー
|2026/3/17
|R16 2戦
|A
|○ 3-0
チェルシー
|2026/4/8
|QF 1戦
|H
|○ 2-0
リヴァプール
|2026/4/14
|QF 2戦
|A
|○ 2-0
リヴァプール
|2026/4/28
|SF 1戦
|H
|○ 5-4
バイエルン・ミュンヘン
|2026/5/6
|SF 2戦
|A
|△ 1-1
バイエルン・ミュンヘン
|試合日時
|ラウンド
|H/A
|結果
|2025/9/16
|GP1節
|A
|○ 2-0
アスレティック・ビルバオ
|2025/10/1
|GP2節
|H
|○ 2-0
オリンピアコス
|2025/10/21
|GP3節
|H
|○ 4-0
アトレティコ・マドリード
|2025/11/4
|GP4節
|A
|○ 3-0
スラヴィア・プラハ
|2025/11/26
|GP5節
|H
|○ 3-1
バイエルン・ミュンヘン
|2025/12/10
|GP6節
|A
|○ 3-0
クルブ・ブルッヘ
|2026/1/20
|GP7節
|A
|○ 3-1
インテル
|2026/1/28
|GP8節
|H
|○ 3-2
カイラト
|2026/3/11
|R16 1戦
|A
|△ 1-1
レヴァークーゼン
|2026/3/17
|R16 2戦
|H
|○ 2-0
レヴァークーゼン
|2026/4/7
|QF 1戦
|A
|○ 1-0
スポルティングCP
|2026/4/15
|QF 2戦
|H
|△ 0-0
スポルティングCP
|2026/4/29
|SF 1戦
|A
|△ 1-1
アトレティコ・マドリード
|2026/5/5
|SF 2戦
|A
|○ 1-0
アトレティコ・マドリード
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝で対戦するパリ・サンジェルマン（PSG）とアーセナルは、これまでに7度対戦。初対戦は1994年のカップ・ウィナーズ・カップまで遡り、通算PSG2勝、アーセナル2勝、3引き分けと互角の対戦成績だ。昨季CLでも対戦しており、リーグフェーズでアーセナルが勝利したものの、準決勝ではPSGがホームとアウェーの両方で勝利した。
|大会
|ラウンド
|結果
|1993-94
カップ・ウィナーズ・カップ
|SF 1戦
|PSG 1-1 アーセナル
|1993-94
カップ・ウィナーズ・カップ
|SF 2戦
|アーセナル 1-0 PSG
|2016-17
チャンピオンズリーグ
|GS 1節
|PSG 1-1 アーセナル
|2016-17
チャンピオンズリーグ
|GS 5節
|アーセナル 2-2 PSG
|2024-25
チャンピオンズリーグ
|GP 2節
|アーセナル 2-0 PSG
|2024-25
チャンピオンズリーグ
|SF 1戦
|アーセナル 0-1 PSG
|2024-25
チャンピオンズリーグ
|SF 2節
|PSG 2-1 アーセナル
2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）決勝、パリ・サンジェルマン（PSG）vsアーセナルは、現地時間2026年5月30日(土)に開催。現地時間午後6時、日本時間5月31日(日)午前1時にキックオフを迎える予定だ。
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝、パリ・サンジェルマン（PSG）vsアーセナルは、ハンガリーの首都ブダペスにある「プスカシュ・アレーナ」で開催される。
ハンガリーのレジェンド、フェレンツ・プスカシュ氏の名前を冠したスタジアムは、2019年に新築され、これまでにハンガリー代表のホームゲームをはじめ、EURO2020グループステージとラウンド16の会場としても使用されてきた。また、UEFAクラブコンペティションでは、2020年UEFAスーパーカップ、そして2023年UEFAヨーロッパリーグ決勝、セビージャvsローマの試合会場としても使用された。
プスカシュ・アレーナは、収容人数6万7000人超を誇るハンガリー最大のスタジアム。2019年11月のこけら落としとなったハンガリー代表vsウルグアイ代表で6万5114人の最高観客動員数を記録した。
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝、パリ・サンジェルマンvsアーセナルは、グループフェーズから準決勝にかけてと同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL厳選30試合を配信する『Lemino』でもファイナルの視聴が可能で、試合開催当日24時から録画配信を予定している。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり