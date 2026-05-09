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Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ決勝カードが決定！両者の対戦成績は？ファイナルはいつ開催？

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル

【UEFAチャンピオンズリーグ】2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)準決勝が終わり、決勝の対戦カードが決定。CLファイナルの対戦カード、対戦成績、試合日程を紹介する。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の全日程が終了して、決勝の対戦カードが決定。ディフェンディング・チャンピオンでレアル・マドリード以来の連覇を目指すパリ・サンジェルマン（PSG）と20年ぶりに決勝進出を決めたアーセナルがファイナルで激突する。

本記事では、CL決勝進出両クラブの対戦成績、決勝の試合日程などを紹介する。

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    チャンピオンズリーグ決勝の対戦カードは？

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝の対戦カードが決定し、パリ・サンジェルマン（PSG）とアーセナルが対戦する。

    PSGは準決勝でバイエルン・ミュンヘンと対戦。ホームでのファーストレグでデンベレやクワラツヘリアの攻撃陣が躍動して5-4で称したPSGは、敵地でのセカンドレグでデンベレの得点で先制すると、強力な攻撃陣がパチョを中心とした守備陣が終盤の1失点だけに抑えて1-1で引き分け。2試合合計6-5でPSGがバイエルンを下した。2季連続となるクラブ史上3度目の決勝進出を決め、2018年に3連覇を成し遂げたレアル・マドリード以来となる連覇を懸けて決勝の舞台に立つ。

    対するアーセナルは、準決勝でアトレティコ・マドリードと激突。敵地でのファーストレグではギェケレシュのPKで先制しながらも追いつかれて1-1のドロー。続くホームでのセカンドレグでは、サカが先制点をマークすると、アトレティコ攻撃陣を完封して1-0で勝利。2試合合計2-1でアーセナルがアトレティコを下した。アーセナルはこれで2006年以来となる20年ぶりのCL決勝進出。当時成し遂げられなかった欧州制覇を目指してファイナルで王者PSGと対戦する。

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    PSG｜今季CL結果

    ■基本情報

    • 国：フランス
    • 最高成績：優勝(2025)
    • 昨季成績：優勝
    • UEFAクラブランキング：3位

    ■今季CL結果

    試合日時ラウンドH/A結果
    2025/9/17GP1節H○ 4-0
    アタランタ
    2025/10/1GP2節A○ 3-1
    バルセロナ
    2025/10/21GP3節A○ 7-2
    レヴァークーゼン
    2025/11/4GP4節H● 1-2
    バイエルン・ミュンヘン
    2025/11/26GP5節H○ 5-3
    トッテナム
    2025/12/10GP6節A△ 0-0
    アスレティック・ビルバオ
    2026/1/20GP7節A● 1-2
    スポルティングCP
    2026/1/28GP8節H△ 1-1
    ニューカッスル・ユナイテッド
    2026/2/17KPPO 1戦A○ 2-3
    モナコ
    2026/2/25KPPO 2戦A△ 2-2
    モナコ
    2026/3/11R16 1戦H○ 5-2
    チェルシー
    2026/3/17R16 2戦A○ 3-0
    チェルシー
    2026/4/8QF 1戦H○ 2-0
    リヴァプール
    2026/4/14QF 2戦A○ 2-0
    リヴァプール
    2026/4/28SF 1戦H○ 5-4
    バイエルン・ミュンヘン
    2026/5/6SF 2戦A△ 1-1
    バイエルン・ミュンヘン

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    アーセナル｜今季CL結果

    ■基本情報

    • 国：イングランド
    • 最高成績：準優勝(2006)
    • 昨季成績：ベスト4
    • UEFAクラブランキング：7位

    ■今季CL結果

    試合日時ラウンドH/A結果
    2025/9/16GP1節A○ 2-0
    アスレティック・ビルバオ
    2025/10/1GP2節H○ 2-0
    オリンピアコス
    2025/10/21GP3節H○ 4-0
    アトレティコ・マドリード
    2025/11/4GP4節A○ 3-0
    スラヴィア・プラハ
    2025/11/26GP5節H○ 3-1
    バイエルン・ミュンヘン
    2025/12/10GP6節A○ 3-0
    クルブ・ブルッヘ
    2026/1/20GP7節A○ 3-1
    インテル
    2026/1/28GP8節H○ 3-2
    カイラト
    2026/3/11R16 1戦A△ 1-1
    レヴァークーゼン
    2026/3/17R16 2戦H○ 2-0
    レヴァークーゼン
    2026/4/7QF 1戦A○ 1-0
    スポルティングCP
    2026/4/15QF 2戦H△ 0-0
    スポルティングCP
    2026/4/29SF 1戦A△ 1-1
    アトレティコ・マドリード
    2026/5/5SF 2戦A○ 1-0
    アトレティコ・マドリード

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    パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜対戦成績

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝で対戦するパリ・サンジェルマン（PSG）とアーセナルは、これまでに7度対戦。初対戦は1994年のカップ・ウィナーズ・カップまで遡り、通算PSG2勝、アーセナル2勝、3引き分けと互角の対戦成績だ。昨季CLでも対戦しており、リーグフェーズでアーセナルが勝利したものの、準決勝ではPSGがホームとアウェーの両方で勝利した。

    ■PSGvsアーセナルの対戦成績

    大会ラウンド結果
    1993-94
    カップ・ウィナーズ・カップ    		SF 1戦PSG 1-1 アーセナル
    1993-94
    カップ・ウィナーズ・カップ    		SF 2戦アーセナル 1-0 PSG
    2016-17
    チャンピオンズリーグ    		GS 1節PSG 1-1 アーセナル
    2016-17
    チャンピオンズリーグ    		GS 5節アーセナル 2-2 PSG
    2024-25
    チャンピオンズリーグ    		GP 2節アーセナル 2-0 PSG
    2024-25
    チャンピオンズリーグ    		SF 1戦アーセナル 0-1 PSG
    2024-25
    チャンピオンズリーグ    		SF 2節PSG 2-1 アーセナル

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    チャンピオンズリーグ決勝はいつ？

    2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）決勝、パリ・サンジェルマン（PSG）vsアーセナルは、現地時間2026年5月30日(土)に開催。現地時間午後6時、日本時間5月31日(日)午前1時にキックオフを迎える予定だ。

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    チャンピオンズリーグ決勝の試合会場は？

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝、パリ・サンジェルマン（PSG）vsアーセナルは、ハンガリーの首都ブダペスにある「プスカシュ・アレーナ」で開催される。

    ハンガリーのレジェンド、フェレンツ・プスカシュ氏の名前を冠したスタジアムは、2019年に新築され、これまでにハンガリー代表のホームゲームをはじめ、EURO2020グループステージとラウンド16の会場としても使用されてきた。また、UEFAクラブコンペティションでは、2020年UEFAスーパーカップ、そして2023年UEFAヨーロッパリーグ決勝、セビージャvsローマの試合会場としても使用された。

    プスカシュ・アレーナは、収容人数6万7000人超を誇るハンガリー最大のスタジアム。2019年11月のこけら落としとなったハンガリー代表vsウルグアイ代表で6万5114人の最高観客動員数を記録した。

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    チャンピオンズリーグ決勝｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝、パリ・サンジェルマンvsアーセナルは、グループフェーズから準決勝にかけてと同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL厳選30試合を配信する『Lemino』でもファイナルの視聴が可能で、試合開催当日24時から録画配信を予定している。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		1,540円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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