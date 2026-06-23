北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第3節で、スウェーデン代表と日本代表が対戦する。

本記事では、日本vsスウェーデンの試合日程や放送予定など、最新情報を紹介する。

サッカー日本代表vsスウェーデン代表の試合日程・会場

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ワールドカップ2026・グループFの第3節は、日本時間6月26日(金)に開催。第2節まで終えて勝ち点4の2位・日本と、勝ち点3で3位のスウェーデンが対戦する。試合は、8:00にキックオフ予定だ。なお、日本はこの試合に引き分け以上で2位以上が確定。敗北した場合でも2位、あるいは3位通過となる可能性も低くない。

試合会場はアメリカ・ダラスにあるダラススタジアム。最大収容人員数は通常時80,000人、立見席拡張時111,000人で、今大会でも日本の第1節オランダ戦が行われていた。その他にも準決勝など、計9試合が開催予定となっている。

グループF 第3節 日本vsスウェーデンの開催予定

開始日時：2026年6月26日(金)

キックオフ時刻：8:00

会場：ダラススタジアム(アメリカ・ダラス)

※すべて日本時間。

「ダラススタジアム」試合当日の天気予報・予想気温は？

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日本時間6月23日時点の『ウェザーニュース』の情報によれば、日本vsスウェーデンが行われる現地時間6月26日(金)の予想最高気温は36度、予想最低気温は25度。天気は晴れで、降水確率は10％と予想されている。

日程 天気 最高気温 最低気温 降水確率 6/26(金) 晴れ 36℃ 25℃ 10％

※天気予報は日本時間6月23日時点のウェザーニュース参照。実際の天候とは異なる場合があります。

スウェーデンと日本、キャンプ地からの移動距離

ワールドカップ2026にて、日本はアメリカ・テネシー州のナッシュビル、スウェーデンはアメリカ・テキサス州のダラスに拠点を構えている。

ダラススタジアム(アメリカ・ダラス)までの直線距離概算は、日本のナッシュビルからが約1,018kmとなっている。一方のスウェーデンは長距離の移動は発生しない。移動面についてはスウェーデンが有利な環境となっている。

サッカー日本代表vsスウェーデン代表のNHKテレビ放送・DAZN配信予定

日本vsスウェーデンは、ネット『DAZN』がライブ配信。地上波テレビ『NHK総合』と衛星放送『NHK BS4Kプレミアム』、ネット『NHK ONE』でも生中継が行われる。なお、『DAZN』のライブ配信は無料で視聴することが可能だ。

その他、地上波『日本テレビ』や『フジテレビ』による放送は行われない。

対戦カード テレビ放送 ネット配信 2026/6/26(金)

8:00 地上波：NHK総合

衛星放送：NHK BS4Kプレミアム DAZN(無料)

NHK ONE

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新情報はNHKおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本代表vsスウェーデン代表の最新情報

日本代表vsスウェーデン代表｜予想スタメン・フォーメーション

両チームの近況

日本代表 メンバーリスト

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▼GK

1 鈴木彩艶 （パルマ・カルチョ／イタリア）

12 大迫敬介 （サンフレッチェ広島）

23 早川友基 （鹿島アントラーズ）

▼DF

2 菅原由勢 （ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ）

3 谷口彰悟 （シント＝トロイデンVV／ベルギー）

4 板倉滉 （アヤックス／スウェーデン）

5 長友佑都 （FC東京）

16 渡辺剛 （フェイエノールト／スウェーデン）

20 瀬古歩夢 （ル・アーブル／フランス）

21 伊藤洋輝 （バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

22 冨安健洋 （アヤックス／スウェーデン）

25 鈴木淳之介 （FCコペンハーゲン／デンマーク）

▼MF/FW

6 町野修斗 （ボルシアMG／ドイツ）※6/12 追加招集

7 田中碧 （リーズ・ユナイテッド／イングランド）

8 久保建英 （レアル・ソシエダ／スペイン）

9 後藤啓介 （フライブルク／ドイツ）

10 堂安律 （フランクフルト／ドイツ）

11 前田大然 （セルティック／スコットランド）

13 中村敬斗 （スタッド・ランス／フランス）

14 伊東純也 （ヘンク／ベルギー）

15 鎌田大地 （クリスタル・パレス／イングランド）

17 鈴木唯人 （フライブルク／ドイツ）

18 上田綺世 （フェイエノールト／スウェーデン）

19 小川航基 （NECナイメヘン／スウェーデン）

24 佐野海舟 （マインツ／ドイツ）

26 塩貝健人 （ヴォルフスブルク／ドイツ）

▼監督

森保一

※遠藤航は6/12途中離脱。

スウェーデン代表のプロフィール

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■基本情報

W杯出場：12回目(2大会ぶり)

最高成績：グループ敗退

FIFAランク：38位

■日本代表との対戦戦績

5戦1勝3分け1敗 7得点7失点

試合日時 大会名 結果 1936/8/4 ベルリン五輪 ● 2-3 1995/6/10 アンブロ・カップ △ 2-2 1996/2/22 カールスバーグ・カップ △ 1-1(PK5-4) 1997/2/13 キングス・カップ ○ 1-0 2002/5/25 国際親善試合 △ 1-1

スウェーデン代表 グレアム・ポッター監督｜コメント要旨

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ーー日本について

「日本は速く、ダイナミックだ。中盤をうまく突破し、サイドも驚異的だ。守備も安定しているし、舌を巻いているよ。森保監督は2018年に就任し、素晴らしい仕事をしている。その継続性は、組織の形や選手間の理解の深さにも表れている」

※スウェーデン紙Göteborgs-Posten引用

スウェーデン代表 メンバーリスト

▼GK

23 クリストフェル・ノードフェルト（AIK）

12 ヴィクトル・ヨハンソン（ストーク・シティ）

1 ヤコブ・ヴィデル・ゼッテルストレーム（ダービー・カウンティ）

▼DF

24 エリオット・ストラウド（ミャルビーAIF）

2 グスタフ・ラゲルビエルケ（ブラガ）

8 ダニエル・スヴェンソン（ドルトムント）

20 エリック・スミス（ザンクトパウリ）

15 カール・スターフェルト（セルタ）

4 イサク・ヒエン（アタランタ）

6 ヘルマン・ヨハンソン（FCダラス）※5/30追加招集

5 ガブリエル・グズムンドソン（リーズ・ユナイテッド）

14 ヒャルマル・エクダル（バーンリー）

3 ヴィクトル・リンデレフ（アストン・ヴィラ）

▼MF

26 タハ・アリ（マルメ）

13 ケン・セマ（パフォス）

22 ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サン・ジロワーズ）

19 マティアス・スヴァンベリ（ヴォルフスブルク）

16 イェスパー・カールストレーム（ウディネーゼ）

18 ヤシン・アヤリ（ブライトン）

7 ルーカス・ベリヴァル（トッテナム・ホットスパー）

▼FW

9 アレクサンデル・イサク（リヴァプール）

17 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）

11 アントニー・エランガ（ニューカッスル・ユナイテッド）

21 アレクサンデル・ベルンハルトソン（ホルシュタイン・キール）

10 ベンジャミン・ニグレン（セルティック）

25 グスタフ・ニルソン（クルブ・ブルッヘ）

▼監督

グレアム・ポッター

※所属クラブは2026年5月12日時点。

※5月30日にエミル・ホルム（ユヴェントス）が負傷離脱、ヘルマン・ヨハンソン（FCダラス）が追加招集。

スウェーデン代表のデータ・最新情報まとめ

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