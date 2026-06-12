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Yuta Tokuma

スウェーデン代表の市場価値ランキング｜ワールドカップで日本代表と対戦

ワールドカップ
スウェーデン
日本 対 スウェーデン
日本

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026のグループF第3節で日本代表と対戦するスウェーデン代表の市場価値ランキングを紹介する。

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FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月26日(金)にグループF最終節でスウェーデン代表と対戦する。欧州予選プレーオフを制してワールドカップ本戦の切符を手に入れたチームには、ヴィクトル・ギェケレシュやアレクサンデル・イサクを中心に前線に注目の選手を擁する危険なチームだ。

本記事では、スウェーデン代表の市場価値ランキングを紹介する。

※市場価値は『Transfermarkt』参照（2026年5月29日）

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  • Nordfeldt Getty Images

    26位：クリストファー･ノルフェルト｜17.5万ユーロ

    • 所属クラブ：AIK（スウェーデン）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：1989年6月23日(36歳)
    • 代表通算：20試合0得点
    • 市場価値：17.5万ユーロ（約3250万円）
    • 広告
  • semaGetty Images

    25位：ケン・セマ｜100万ユーロ

    • 所属クラブ：パフォス（キプロス）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1993年9月30日(32歳)
    • 代表通算：32試合5得点
    • 市場価値：100万ユーロ（約1億8600万円）
  • aliGetty Images

    24位：タハ・アリ｜120万ユーロ

    • 所属クラブ：マルメ（スウェーデン）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1998年7月1日(27歳)
    • 代表通算：1試合0得点
    • 市場価値：120万ユーロ（約2億2300万円）
  • nilssonGetty Images

    23位：グスタフ・ニルソン｜200万ユーロ

    • 所属クラブ：クルブ・ブルッヘ（ベルギー）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1997年5月23日(29歳)
    • 代表通算：8試合3得点
    • 市場価値：200万ユーロ（約3億7200万円）
  • ZetterströmGetty Images

    22位：ヤコブ・ヴィデル・ゼッターストローム｜250万ユーロ

    • 所属クラブ：ダービー・カウンティ（イングランド）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：1998年7月11日(27歳)
    • 代表通算：2試合0得点
    • 市場価値：250万ユーロ（約4億6400万円）
  • BernhardssonGetty Images

    20位：アレクサンデル・ベルンハルドソン｜300万ユーロ

    • 所属クラブ：ホルシュタイン・キール（ドイツ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1998年9月8日(27歳)
    • 代表通算：9試合0得点
    • 市場価値：300万ユーロ（約5億5700万円）

  • 20位：エリオット・ストラウド｜300万ユーロ

    • 所属クラブ：ミチェルビー（スウェーデン）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2002年6月22日(23歳)
    • 代表通算：0試合0得点
    • 市場価値：300万ユーロ（約5億5700万円）
  • KarlströmGetty Images

    19位：イェスパー・カールストロム｜400万ユーロ

    • 所属クラブ：ウディネーゼ（イタリア）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1995年6月21日(30歳)
    • 代表通算：23試合0得点
    • 市場価値：400万ユーロ（約7億4300万円）
  • ZeneliGetty Images

    18位：ベスフォート・ゼネリ｜450万ユーロ

    • 所属クラブ：ユニオン・サン＝ジロワーズ（ベルギー）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2002年11月21日(23歳)
    • 代表通算：6試合0得点
    • 市場価値：450万ユーロ（約8億3600万円）
  • StarfeltGetty Images

    16位：カール・スターフェルト｜500万ユーロ

    • 所属クラブ：セルタ（スペイン）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1995年6月1日(30歳)
    • 代表通算：17試合0得点
    • 市場価値：500万ユーロ（約9億2900万円）
  • smithGetty Images

    16位：エリック・スミス｜500万ユーロ

    • 所属クラブ：ザンクトパウリ（ドイツ）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1997年1月8日(29歳)
    • 代表通算：0試合0得点
    • 市場価値：500万ユーロ（約9億2900万円）
  • lindelofGetty Images

    14位：ヴィクトル・リンデロフ｜600万ユーロ

    • 所属クラブ：アストン・ヴィラ（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1994年7月17日(31歳)
    • 代表通算：75試合3得点
    • 市場価値：600万ユーロ（約111億円）
  • ekdalGetty Images

    14位：ヤルマール・エクダル｜600万ユーロ

    • 所属クラブ：バーンリー（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1998年10月21日(27歳)
    • 代表通算：11試合0得点
    • 市場価値：600万ユーロ（約111億円）
  • OuanesGetty Images

    13位：マティアス・スバンベリ｜800万ユーロ

    • 所属クラブ：ウォルフスブルク（ドイツ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1999年1月5日(27歳)
    • 代表通算：38試合2得点
    • 市場価値：800万ユーロ（約15億円）
  • LagerbielkeGetty Images

    11位：グスタフ・ラガービエルケ｜1000万ユーロ

    • 所属クラブ：ブラガ（ポルトガル）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2000年4月10日(26歳)
    • 代表通算：9試合2得点
    • 市場価値：1000万ユーロ（約19億円）
  • holmGetty Images

    11位：エミル・ホルム｜1000万ユーロ

    • 所属クラブ：ユヴェントス（イタリア）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2000年5月13日(26歳)
    • 代表通算：16試合2得点
    • 市場価値：1000万ユーロ（約19億円）
  • JohanssonGetty Images

    10位：ヴィクトル・ヨハンソン｜1200万ユーロ

    • 所属クラブ：ストーク・シティ（イングランド）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：1998年9月14日(27歳)
    • 代表通算：12試合0得点
    • 市場価値：1200万ユーロ（約22億円）
  • nygrenGetty Images

    9位：ベンジャミン・ニグレン｜1400万ユーロ

    • 所属クラブ：セルティック（スコットランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2001年7月4日(24歳)
    • 代表通算：9試合3得点
    • 市場価値：1400万ユーロ（約26億円）
  • GudmundssonGetty Images

    8位：ガブリエル・グドムンドソン｜2000万ユーロ

    • 所属クラブ：リーズ・ユナイテッド（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1999年4月29日(27歳)
    • 代表通算：23試合0得点
    • 市場価値：2000万ユーロ（約37億円）
  • hienGetty Images

    6位：イサク・ヒエン｜2200万ユーロ

    • 所属クラブ：アタランタ（イタリア）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1999年1月13日(27歳)
    • 代表通算：27試合0得点
    • 市場価値：2200万ユーロ（約41億円）
  • svenssonGetty Images

    6位：ダニエル・スヴェンソン｜2200万ユーロ

    • 所属クラブ：ドルトムント（ドイツ）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2002年2月12日(24歳)
    • 代表通算：11試合0得点
    • 市場価値：2200万ユーロ（約41億円）
  • ayari Getty Images

    5位：ヤシン・アヤリ｜3000万ユーロ

    • 所属クラブ：ブライトン（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2003年10月6日(22歳)
    • 代表通算：19試合3得点
    • 市場価値：3000万ユーロ（約56億円）
  • Sweden v Poland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    3位：アントニー・エランガ｜4000万ユーロ

    • 所属クラブ：ニューカッスル・ユナイテッド（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2002年4月27日(24歳)
    • 代表通算：28試合6得点
    • 市場価値：4000万ユーロ（約74億円）

  • 3位：ルーカス・ベリヴァル｜4000万ユーロ

    • 所属クラブ：トッテナム（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2006年2月22日(20歳)
    • 代表通算：8試合0得点
    • 市場価値：4000万ユーロ（約74億円）

  • 2位：ヴィクトル・ギェケレシュ｜6500万ユーロ

    • 所属クラブ：アーセナル（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1998年6月4日(27歳)
    • 代表通算：32試合19得点
    • 市場価値：6500万ユーロ（約121億円）

  • 1位：アレクサンデル・イサク｜1億ユーロ

    • 所属クラブ：リヴァプール（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1999年9月21日(26歳)
    • 代表通算：56試合16得点
    • 市場価値：1億ユーロ（約186億円）
  • sweden Getty Images

    スウェーデン代表｜基本情報

    ■基本情報

    W杯出場：13回目(3大会ぶり)
    最高成績：2位(1958)
    FIFAランク：38位
    最新スカッド市場価値合計：4億3638万ユーロ（約811億円）

    ■日本代表戦成績

    通算戦績：5戦1勝3分け1敗 7得点7失点

    試合日時大会名結果
    1936/08/04ベルリン五輪● 2-3
    1995/06/10アンブロ・カップ△ 2-2
    1996/02/22カールスバーグ・カップ△ 1-1 (PK5-4)
    1997/02/13キングス・カップ○ 1-0
    2002/05/25国際親善試合△ 1-1 

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  • sweden Getty Images

    スウェーデン代表｜ワールドカップ試合日程

    試合日時対戦相手放送・配信
    6/15(月)
    11:00    		グループF
    第1節    		チュニジア【テレビ】日本テレビ系列、BSP4K
    【ネット】DAZN
    6/21(日)
    2:00    		グループF
    第2節    		オランダ【テレビ】NHK、BSP4K
    【ネット】DAZN
    6/26(金)
    8:00    		グループF
    第3節    		日本【テレビ】NHK、BSP4K
    【ネット】DAZN

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