スウェーデン代表の市場価値ランキング｜ワールドカップで日本代表と対戦

FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月26日(金)にグループF最終節でスウェーデン代表と対戦する。欧州予選プレーオフを制してワールドカップ本戦の切符を手に入れたチームには、ヴィクトル・ギェケレシュやアレクサンデル・イサクを中心に前線に注目の選手を擁する危険なチームだ。

本記事では、スウェーデン代表の市場価値ランキングを紹介する。

※市場価値は『Transfermarkt』参照（2026年5月29日）