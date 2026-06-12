スウェーデン代表の市場価値ランキング｜ワールドカップで日本代表と対戦

FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月26日(金)にグループF最終節でスウェーデン代表と対戦する。欧州予選プレーオフを制してワールドカップ本戦の切符を手に入れたチームには、ヴィクトル・ギェケレシュやアレクサンデル・イサクを中心に前線に注目の選手を擁する危険なチームだ。
本記事では、スウェーデン代表の市場価値ランキングを紹介する。
※市場価値は『Transfermarkt』参照（2026年5月29日）
FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月26日(金)にグループF最終節でスウェーデン代表と対戦する。欧州予選プレーオフを制してワールドカップ本戦の切符を手に入れたチームには、ヴィクトル・ギェケレシュやアレクサンデル・イサクを中心に前線に注目の選手を擁する危険なチームだ。
本記事では、スウェーデン代表の市場価値ランキングを紹介する。
※市場価値は『Transfermarkt』参照（2026年5月29日）
W杯出場：13回目(3大会ぶり)
最高成績：2位(1958)
FIFAランク：38位
最新スカッド市場価値合計：4億3638万ユーロ（約811億円）
通算戦績：5戦1勝3分け1敗 7得点7失点
|試合日時
|大会名
|結果
|1936/08/04
|ベルリン五輪
|● 2-3
|1995/06/10
|アンブロ・カップ
|△ 2-2
|1996/02/22
|カールスバーグ・カップ
|△ 1-1 (PK5-4)
|1997/02/13
|キングス・カップ
|○ 1-0
|2002/05/25
|国際親善試合
|△ 1-1
|試合日時
|節
|対戦相手
|放送・配信
|6/15(月)
11:00
|グループF
第1節
|チュニジア
|【テレビ】日本テレビ系列、BSP4K
【ネット】DAZN
|6/21(日)
2:00
|グループF
第2節
|オランダ
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
|6/26(金)
8:00
|グループF
第3節
|日本
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
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