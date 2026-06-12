スウェーデン代表注目選手紹介｜FIFAワールドカップ2026で日本代表と対戦

所属クラブ：アーセナル（イングランド）

ポジション：FW

生年月日：1998年6月4日(28歳)

代表通算：33試合20得点

スウェーデン代表の攻撃をけん引する存在が、ヴィクトル・ギェケレシュだ。キャリア序盤は目立った実績を残せなかったものの、スポルティングCP加入後に得点能力が一気に開花。昨季は公式戦54ゴールを記録して欧州屈指のストライカーへと成長し、今季から加入したアーセナルでもプレミアリーグ優勝に貢献した。

最大の武器は、屈強なフィジカルを生かした突破力とゴール前での決定力。ペナルティエリア内で相手のわずかな隙を見逃さず、左右両足から高精度のシュートを放つことができる。前線でボールを収めるポストプレーにも優れ、周囲の選手を生かしながら攻撃の起点にもなれる万能型のセンターフォワードだ。

クラブではプレミアリーグやチャンピオンズリーグといった大舞台を経験しており、国際舞台でもその得点力が期待される。自身初となるワールドカップではスウェーデン代表のエースとして攻撃陣をけん引する見込みで、日本代表にとっても最終ラインで自由を与えたくない要注意選手となる。