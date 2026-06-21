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20260621 tunisia japan(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

【随時更新】ワールドカップ2026グループFの得失点差は？日本、オランダ、スウェーデンの順位にどう影響？

ワールドカップ
日本
チュニジア 対 日本
チュニジア

サッカー日本代表の順位に関係する2026年北中米ワールドカップ(W杯)グループFの得失点差をリアルタイムで更新。

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北中米ワールドカップ(W杯)2026グループFの順位決定において、得失点差が重要な要素となっている。

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本記事では、グループFの得失点差や順位への影響を紹介する。

ワールドカップ2026 グループ内の得失点差はどう影響する？

ワールドカップにおいて、従来であればグループステージ順位は勝ち点の次にグループ内の得失点差が優先して比較されてきたが、2026大会ではレギュレーションが変更。勝ち点の次に当該チーム間成績が比較され、以降にグループ内の総得失点差、総得点数が比較されるルールとなった。

国際サッカー連盟(FIFA)が説明している2026年大会グループ順位決定時の、比較の優先順位は以下の通り。ステップ1から順に、順位が決定するまで比較が行われる。

ステップ1：当該チーム間成績

  1. 当該チーム間のグループリーグ戦における最多勝ち点
  2. 当該チーム間のグループリーグ戦における得失点差
  3. 当該チーム間の全グループリーグ戦における最多得点

ステップ2：全試合の成績

  1. グループステージ全試合における得失点差
  2. グループステージ全試合における最多得点
  3. イエローカードおよびレッドカードの枚数に基づくチーム規律スコアが最も高い（選手およびチーム関係者）※フェアプレーポイント

ステップ3

  • 勝ち点で並んでいる2つ以上のチームは、最新のFIFA／コカ・コーラ男子世界ランキングに基づき順位が決定される

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【随時更新】グループF 日本・オランダ・スウェーデンの得失点差は？

グループFにおけるリアルタイムの得失点差および順位は以下の通り。(※第2節チュニジアvs日本開催中の暫定)

順位チーム得失点差得点失点勝ち点
1オランダ4110734
3日本
※試合中の暫定		2110424
2スウェーデン0101663
4チュニジア
※試合中の暫定		-6002170

※6月21日(日)14:10更新。

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