北中米ワールドカップ(W杯)2026グループFの順位決定において、得失点差が重要な要素となっている。
本記事では、グループFの得失点差や順位への影響を紹介する。
ワールドカップ2026 グループ内の得失点差はどう影響する？
ワールドカップにおいて、従来であればグループステージ順位は勝ち点の次にグループ内の得失点差が優先して比較されてきたが、2026大会ではレギュレーションが変更。勝ち点の次に当該チーム間成績が比較され、以降にグループ内の総得失点差、総得点数が比較されるルールとなった。
国際サッカー連盟(FIFA)が説明している2026年大会グループ順位決定時の、比較の優先順位は以下の通り。ステップ1から順に、順位が決定するまで比較が行われる。
ステップ1：当該チーム間成績
- 当該チーム間のグループリーグ戦における最多勝ち点
- 当該チーム間のグループリーグ戦における得失点差
- 当該チーム間の全グループリーグ戦における最多得点
ステップ2：全試合の成績
- グループステージ全試合における得失点差
- グループステージ全試合における最多得点
- イエローカードおよびレッドカードの枚数に基づくチーム規律スコアが最も高い（選手およびチーム関係者）※フェアプレーポイント
ステップ3
- 勝ち点で並んでいる2つ以上のチームは、最新のFIFA／コカ・コーラ男子世界ランキングに基づき順位が決定される
【随時更新】グループF 日本・オランダ・スウェーデンの得失点差は？
グループFにおけるリアルタイムの得失点差および順位は以下の通り。(※第2節チュニジアvs日本開催中の暫定)
|順位
|チーム
|得失点差
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|勝ち点
|1
|オランダ
|4
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|3
|日本
※試合中の暫定
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|スウェーデン
|0
|1
|0
|1
|6
|6
|3
|4
|チュニジア
※試合中の暫定
|-6
|0
|0
|2
|1
|7
|0
※6月21日(日)14:10更新。
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