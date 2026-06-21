北中米ワールドカップ(W杯)2026グループFの順位決定において、得失点差が重要な要素となっている。

本記事では、グループFの得失点差や順位への影響を紹介する。

ワールドカップ2026 グループ内の得失点差はどう影響する？

ワールドカップにおいて、従来であればグループステージ順位は勝ち点の次にグループ内の得失点差が優先して比較されてきたが、2026大会ではレギュレーションが変更。勝ち点の次に当該チーム間成績が比較され、以降にグループ内の総得失点差、総得点数が比較されるルールとなった。

国際サッカー連盟(FIFA)が説明している2026年大会グループ順位決定時の、比較の優先順位は以下の通り。ステップ1から順に、順位が決定するまで比較が行われる。

ステップ1：当該チーム間成績

当該チーム間のグループリーグ戦における最多勝ち点 当該チーム間のグループリーグ戦における得失点差 当該チーム間の全グループリーグ戦における最多得点

ステップ2：全試合の成績

グループステージ全試合における得失点差 グループステージ全試合における最多得点 イエローカードおよびレッドカードの枚数に基づくチーム規律スコアが最も高い（選手およびチーム関係者）※フェアプレーポイント

ステップ3

勝ち点で並んでいる2つ以上のチームは、最新のFIFA／コカ・コーラ男子世界ランキングに基づき順位が決定される

【随時更新】グループF 日本・オランダ・スウェーデンの得失点差は？

グループFにおけるリアルタイムの得失点差および順位は以下の通り。(※第2節チュニジアvs日本開催中の暫定)

順位 チーム 得失点差 勝 分 負 得点 失点 勝ち点 1 オランダ 4 1 1 0 7 3 4 3 日本

※試合中の暫定 2 1 1 0 4 2 4 2 スウェーデン 0 1 0 1 6 6 3 4 チュニジア

※試合中の暫定 -6 0 0 2 1 7 0

※6月21日(日)14:10更新。

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