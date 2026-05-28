鶴屋怜の次戦相手は誰？ルイス・グルレーの戦績・プロフィール・ファイトスタイルまとめ

鶴屋怜の次戦が決定し、対戦相手となるルイス・グルレーに注目が集まっている。

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本記事では、鶴屋怜の次戦日程、ルイス・グルレーの戦績について紹介する。

鶴屋怜の次戦相手は？

鶴屋怜の次戦は、2026年5月30日に中国・マカオで開催される『UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo』で行われる。

当初はメキシコのヘスス・アギラーとのフライ級マッチが予定されていたが、アギラーの負傷欠場により対戦カードが変更。新たな対戦相手として、ルイス・グルレーとの対戦が正式決定した。

これに伴い、試合階級もフライ級からバンタム級へ変更。急遽のカード変更となったものの、鶴屋怜にとってはUFC2勝目を狙う重要な一戦となる。

鶴屋はアマチュア時代から無敗街道を突き進み、日本格闘技界屈指の有望株として期待を集めてきた。UFCデビュー戦でも高いレスリング能力とグラウンドコントロールを披露しており、今回のマカオ大会でも注目カードの一つとなっている。

一方、代役出場となるルイス・グルレーは打撃力を武器とするファイター。急な相手変更・階級変更という難しい状況のなかで、鶴屋がどのような戦いを見せるのか注目される。

項目 内容 大会名 UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo 開催日 2026年5月30日(土) 開催地 中国・マカオ 対戦相手 ルイス・グルレー 変更前対戦相手 ヘスス・アギラー 階級 バンタム級

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鶴屋怜の次戦相手 ルイス・グルレーの戦績・ファイトスタイルは？

鶴屋怜の次戦相手として急きょ参戦が決まったルイス・グルレーは、アメリカ出身のバンタム級ファイター。ショートノーティスでの代役出場ながら、高い打撃回転率とレスリング能力を兼ね備えた危険な相手として注目されている。

グルレーは2024年に『Dana White's Contender Series(DWCS)』で勝利しUFC契約を獲得。以降はUFC本戦で苦戦が続いたものの、直近ではダニエル・バレス相手に判定勝利を収め、UFC初白星を挙げた。

本来はフライ級を主戦場とするが、今回はショートノーティスでバンタム級へ階級変更して参戦。試合間隔わずか2週間という異例の日程ながら、連戦を受け入れるタフネスも持ち味となっている。

また、レスリングベースの選手でありながら、近年は打撃スタイルも進化。前へ出続けるプレッシャーファイトと手数の多さで相手を削るスタイルを得意としている。

鶴屋怜にとっては、急な相手変更に加え階級変更も重なる難しいマッチアップ。グラウンド主体の展開へ持ち込めるか、それともグルレーのプレッシャーを受ける展開となるのか注目される。

ルイス・グルレーのプロフィール

項目 内容 本名 ルイス・グルレー(Luis Gurule) ニックネーム Grim(グリム) 生年月日 1993年11月16日 年齢 32歳 出身地 アメリカ・コロラド州デンバー 身長／リーチ 約165cm／約163cm 所属 Factory X／Good Guys MMA バックボーン レスリング

ルイス・グルレーの戦績

項目 内容 通算戦績 11勝3敗 KO/TKO勝利 5勝 一本勝利 1勝(肩固め) 判定勝利 5勝 DWCS 2024年に勝利しUFC契約獲得 UFC直近戦 ダニエル・バレスに判定勝利

ルイス・グルレーのファイトスタイル

グルレー最大の特徴は、前進を止めないプレッシャーファイト。パンチとローキックを高頻度で繰り出し、手数で相手を押し込むスタイルを得意としている。

さらに、NCAAディビジョン2レベルで培ったレスリング力も武器。テイクダウンディフェンスやケージ際の攻防にも強みを持つ。

直近のダニエル・バレス戦では149発もの有効打を記録しており、スタミナ面にも定評がある。ショートノーティスを受け入れる精神力も含め、“危険な代役”として警戒されている。

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UFCファイトナイト・マカオの放送・配信予定は？

朝倉海と鶴屋怜が出場する「UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』ではUFC全大会をライブ配信しており、31日間無料トライアルにも対応している。

大会 開始日時 主な対戦カード テレビ放送 ネット配信 UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード 2026年5月30日(土) メインカード：20:00- プレリム：17:00- ソン・ヤドン

vs

デイヴソン・フィゲイレード 朝倉海

vs

キャメロン・スモザーマン 鶴屋怜

vs

ルイス・グルレー - ・U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ・UFCファイトパス

※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。

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UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。